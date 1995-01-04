Станислава и. проводит ещё 6 экскурсий

Снорклинг и дайвинг позволяют полюбоваться прекрасным подводным миром Кении. Вы сможете проплыть рядом с рифовыми акулами, черепахами, дельфинами, скатами и муренами, а также полюбоваться на разноцветные кораллы и остатки затопленных кораблей. Обучение дайвингу проводятся под руководством инструкторов лицензированных по системе PADI. Сноркелинг: $15/чел. (2 часа) Морской национальный парк 🌳 $20/день на чел. Дайвинг: $100/чел. погружение с инструктором, $150/чел. погружение с рус. инструктором $60/погружение с наличием сертификата Морской национальный парк $20/день на чел.