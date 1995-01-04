Станислава и. проводит ещё 6 экскурсий

Для заядлых любителей и профессиональных рыбаков, глубоководная рыбалка 🐟 проводится на тридцатифутовой яхте 🛥️ с эхолотом, полностью оборудованной для спортивной ловли рыбы. В Индийском океане на крючок могут попасться гиганские марлин, парусник, дорадо, также известные как золотая макрель, барракуда и другие обитатели здешних вод. Сезоны: с декабря по апрель и с августа по ноябрь идеальная погода для рыбалки, с мая по июль ловле рыбы могут помешать дожди. Эта экскурсия ⛳ оплачивается за всю компанию, в лодку помещается до 6 человек. Стоимость за лодку (2014 г. ): Из Момбаса (северное побережье): 4 часа — 250 € 6 часов — 350 € 8 часов — 450 € из Шимони (южное побережье): 6 часов — 775 $ 9 часов — 950 $ из Ватаму 5 часов — 850 $ 10 часов — 1190 $