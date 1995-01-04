  1. Экскурсии

Глубоководная Рыбалка

Станислава и.
Станислава и. – Гид из Диани
Глубоководная Рыбалка
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $329 за человека

    Заказать экскурсию
Глубоководная Рыбалка
Глубоководная Рыбалка
Для заядлых любителей и профессиональных рыбаков, глубоководная рыбалка 🐟 проводится на тридцатифутовой яхте 🛥️ с эхолотом, полностью оборудованной для спортивной ловли рыбы. В Индийском океане на крючок могут попасться гиганские марлин, парусник, дорадо, также известные как золотая макрель, барракуда и другие обитатели здешних вод. Сезоны: с декабря по апрель и с августа по ноябрь идеальная погода для рыбалки, с мая по июль ловле рыбы могут помешать дожди. Эта экскурсия ⛳ оплачивается за всю компанию, в лодку помещается до 6 человек. Стоимость за лодку (2014 г. ): Из Момбаса (северное побережье): 4 часа — 250 € 6 часов — 350 € 8 часов — 450 € из Шимони (южное побережье): 6 часов — 775 $ 9 часов — 950 $ из Ватаму 5 часов — 850 $ 10 часов — 1190 $
Начало и место завершения
🚩 Diani
Глубоководная Рыбалка
Глубоководная Рыбалка
Глубоководная Рыбалка
Глубоководная Рыбалка
Глубоководная Рыбалка
Глубоководная Рыбалка
Глубоководная Рыбалка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Станислава и.
Станислава и.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Станислава и. проводит ещё 6 экскурсий

Тсаво-Ист с ночевкой
$272
48 часов
Тсаво-Ист с ночевкой
Трансфер из аэропорта Найроби (JKIA и Wilson)
$27
3 часа
Трансфер из аэропорта Найроби (JKIA и Wilson)
Свадьба в Кении
$1 605
3 часа
Свадьба в Кении
Трансфер из аэропорта Момбасы на южное побережье
$70
3 часа
Трансфер из аэропорта Момбасы на южное побережье
Тсаво-Ист
$164
24 часа
Тсаво-Ист
Морское Сафари
$155
12 часов
Морское Сафари