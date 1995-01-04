Станислава и. проводит ещё 6 экскурсий

Во время прогулки по тенистым аллеям этого заповедника, вы сможете покормить с руки жирафа, почесать гигантскую сейшельскую черепаху, сфотографировать бегемота с расстояния вытянутой руки, а также поприсутствовать на кормлении крокодилов. Экскурсия ⛳ занимает полдня, проводится после полудня.