Станислава и. проводит ещё 6 экскурсий

Во время прогулки по тенистым аллеям этого заповедника, вы сможете покормить с руки жирафа, почесать гигантскую сейшельскую черепаху, сфотографировать бегемота с расстояния вытянутой руки, а также поприсутствовать на кормлении крокодилов. Экскурсия ⛳ занимает полдня, проводится после полудня.
Начало и место завершения
🚩 Diani
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 2 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.