Станислава и. проводит ещё 6 экскурсий

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Халлер Парк (Haller Park)

Станислава и.
Станислава и. – Гид из Диани
Халлер Парк (Haller Park)
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Халлер Парк (Haller Park)
Халлер Парк (Haller Park)
Во время прогулки по тенистым аллеям этого заповедника, вы сможете покормить с руки жирафа, почесать гигантскую сейшельскую черепаху, сфотографировать бегемота с расстояния вытянутой руки, а также поприсутствовать на кормлении крокодилов. Экскурсия ⛳ занимает полдня, проводится после полудня.
Начало и место завершения
🚩 Diani
Халлер Парк (Haller Park)
Халлер Парк (Haller Park)
Халлер Парк (Haller Park)
Халлер Парк (Haller Park)

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 2 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Станислава и.
Станислава и.
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