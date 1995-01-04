Станислава и. проводит ещё 5 экскурсий

Увлекательное морское приключение на весь день на судне дау. Снорклинг (и даже дайвинг!) в двух разных местах внутри морского национального парка Kisite Mpunguti, с дельфинами и другими обитателями тропических вод. По окончанию дня релаксации и купанья — трапеза из морепродуктов на острове 🏝️ Васини.
Что входит
Трансфер
Транспорт: судно дау
Закуски
Пиво и вино
Маски и ласты для сноркелинга
Билет в морской национальный парк
Обед из морепродуктов
Что не входит
Дайвинг с сертификатом: одно погружение – $40, два погружения – $70
Дайвинг без сертификата – $50
Сопровождение русскоязычного инструктора – $150
Начало и место завершения
🚩 Diani
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 2 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.