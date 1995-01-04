Станислава и. проводит ещё 5 экскурсий

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Морское Сафари

Станислава и.
Станислава и. – Гид из Диани
Увлекательное морское приключение в течение целого дня на судне дау.

Сноркелинг и дайвинг в двух разных местах внутри морского национального парка Кисите-Мпунгути (Kisite-Mpunguti Marine National Park) с дельфинами и другими обитателями тропических вод.

По окончанию дня – релаксация и купание, а также трапеза из морепродуктов на острове 🏝️ Васини.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 2 человек

  • $155 за человека

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Морское Сафари
Морское Сафари
Увлекательное морское приключение на весь день на судне дау. Снорклинг (и даже дайвинг!) в двух разных местах внутри морского национального парка Kisite Mpunguti, с дельфинами и другими обитателями тропических вод. По окончанию дня релаксации и купанья — трапеза из морепродуктов на острове 🏝️ Васини.
Что входит
  • Трансфер
  • Транспорт: судно дау
  • Закуски
  • Пиво и вино
  • Маски и ласты для сноркелинга
  • Билет в морской национальный парк
  • Обед из морепродуктов
Что не входит
  • Дайвинг с сертификатом: одно погружение – $40, два погружения – $70
  • Дайвинг без сертификата – $50
  • Сопровождение русскоязычного инструктора – $150
Начало и место завершения
🚩 Diani
Морское Сафари
Морское Сафари
Морское Сафари

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 2 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Станислава и.
Станислава и.
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