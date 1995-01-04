Станислава и. проводит ещё 5 экскурсий

Увлекательное морское приключение на весь день на судне дау. Снорклинг (и даже дайвинг!) в двух разных местах внутри морского национального парка Kisite Mpunguti, с дельфинами и другими обитателями тропических вод. По окончанию дня релаксации и купанья — трапеза из морепродуктов на острове 🏝️ Васини.