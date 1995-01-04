Станислава и. проводит ещё 6 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Момбасе

Станислава и.
Станислава и. – Гид из Диани
Обзорная экскурсия по Момбасе
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 2 человек

  • $128 за человека

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Обзорная экскурсия по Момбасе
Обзорная экскурсия по Момбасе
Момбаса — крупнейший порт Восточной Африки, в котором ярко прослеживается влияние арабской, африканской и индийской культуры. В плане экскурсии 🧭 посещение символа города, гигантских слоновьих бивней Tusks, индуистского храма и португальской крепости Форт Иисуса (Fort Jesus). Вас ждет прогулка 👣 по лабиринту узких улочек старого города, славящихся многочисленными лавочками сувениров и антиквариата, а также обильный обед завершающейся традиционным пряным кофе и чаем с имбирем по древнему суахильскому рецепту.
Начало и место завершения
🚩 Diani
Обзорная экскурсия по Момбасе
Обзорная экскурсия по Момбасе
Обзорная экскурсия по Момбасе
Обзорная экскурсия по Момбасе
Обзорная экскурсия по Момбасе
Обзорная экскурсия по Момбасе
Обзорная экскурсия по Момбасе
Обзорная экскурсия по Момбасе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 2 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Станислава и.
Станислава и.
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