Станислава и. проводит ещё 6 экскурсий

Момбаса — крупнейший порт Восточной Африки, в котором ярко прослеживается влияние арабской, африканской и индийской культуры. В плане экскурсии 🧭 посещение символа города, гигантских слоновьих бивней Tusks, индуистского храма и португальской крепости Форт Иисуса (Fort Jesus). Вас ждет прогулка 👣 по лабиринту узких улочек старого города, славящихся многочисленными лавочками сувениров и антиквариата, а также обильный обед завершающейся традиционным пряным кофе и чаем с имбирем по древнему суахильскому рецепту.