Станислава и. проводит ещё 6 экскурсий

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Руины Джумба Ла Мтвана (Jumba Ruins)

Станислава и.
Станислава и. – Гид из Диани
Руины Джумба Ла Мтвана (Jumba Ruins)
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Руины Джумба Ла Мтвана (Jumba Ruins)
Руины Джумба Ла Мтвана (Jumba Ruins)
Руины этого древнего суахильского города расположены в живописной бухте в 30 километрах от Момбасы. Усеянные тысячелетними баобабами и окруженными белоснежным песком пляжа Индийского океана, прекрасно сохранившиеся фрагменты города Джумба Ла Мтвана позволят вам лучше понять культуру жителей прибрежной Кении и познакомят с историей 📖 этого региона.
Начало и место завершения
🚩 Diani
Руины Джумба Ла Мтвана (Jumba Ruins)
Руины Джумба Ла Мтвана (Jumba Ruins)
Руины Джумба Ла Мтвана (Jumba Ruins)
Руины Джумба Ла Мтвана (Jumba Ruins)
Руины Джумба Ла Мтвана (Jumba Ruins)
Руины Джумба Ла Мтвана (Jumba Ruins)
Руины Джумба Ла Мтвана (Jumba Ruins)

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 2 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Станислава и.
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