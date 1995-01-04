Станислава и. проводит ещё 6 экскурсий

Руины этого древнего суахильского города расположены в живописной бухте в 30 километрах от Момбасы. Усеянные тысячелетними баобабами и окруженными белоснежным песком пляжа Индийского океана, прекрасно сохранившиеся фрагменты города Джумба Ла Мтвана позволят вам лучше понять культуру жителей прибрежной Кении и познакомят с историей 📖 этого региона.
Начало и место завершения
🚩 Diani
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 2 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.