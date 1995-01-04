Станислава и. проводит ещё 6 экскурсий

Руины этого древнего суахильского города расположены в живописной бухте в 30 километрах от Момбасы. Усеянные тысячелетними баобабами и окруженными белоснежным песком пляжа Индийского океана, прекрасно сохранившиеся фрагменты города Джумба Ла Мтвана позволят вам лучше понять культуру жителей прибрежной Кении и познакомят с историей 📖 этого региона.