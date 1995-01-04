Станислава и. проводит ещё 5 экскурсий

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Свадьба в Кении

Станислава и.
Станислава и. – Гид из Диани
Свадьба в Кении
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $1 605 за человека

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Свадьба в Кении
Свадьба в Кении
Свадьба в Кении это... жирафы над венчальной аркой, хор племени масаи, белый пляж 🏖️ на восходе, свадебный ужин на судне дау на закате, полет на воздушном шаре на д саванной, дайвинг над коралловым рифом в Индийском океане и многое многое другое.
Мы хотим сделать ваш праздник уникальным и неповторимым событием, которое останется в ваших сердцах на всю жизнь. Мы любим свою работу, а придумывать новые и интересные сценарии вашей свадьбы самая интересная ее часть.
Начало и место завершения
🚩 Diani
Свадьба в Кении
Свадьба в Кении
Свадьба в Кении
Свадьба в Кении
Свадьба в Кении
Свадьба в Кении
Свадьба в Кении
Свадьба в Кении
Свадьба в Кении
Свадьба в Кении
Свадьба в Кении
Свадьба в Кении
Свадьба в Кении
Свадьба в Кении
Свадьба в Кении
Свадьба в Кении
Свадьба в Кении
Свадьба в Кении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Станислава и.
Станислава и.
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