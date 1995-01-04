Станислава и. проводит ещё 5 экскурсий

Свадьба в Кении это... жирафы над венчальной аркой, хор племени масаи, белый пляж 🏖️ на восходе, свадебный ужин на судне дау на закате, полет на воздушном шаре на д саванной, дайвинг над коралловым рифом в Индийском океане и многое многое другое.

Мы хотим сделать ваш праздник уникальным и неповторимым событием, которое останется в ваших сердцах на всю жизнь. Мы любим свою работу, а придумывать новые и интересные сценарии вашей свадьбы самая интересная ее часть.