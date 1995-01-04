Станислава и. проводит ещё 5 экскурсий

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Трансфер из аэропорта Найроби (JKIA и Wilson)

Станислава и.
Станислава и. – Гид из Диани
Трансфер из аэропорта Найроби (JKIA и Wilson)
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Трансфер из аэропорта Найроби (JKIA и Wilson)
Встеча в международном аэропорту имени Джомо Кеньятта (JKIA) с табличкой с вашим именем и трансфер в гостиницу в деловом центре Найроби (CBD), а также в районы Parklands, Westlands, Upper Hill и аэропорт местных перелетов Wilson. Также возможен обратный трансфер из гостиницы в аэропорт.
Начало и место завершения
🚩 Diani

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Станислава и.
Станислава и.
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