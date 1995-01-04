Станислава и. проводит ещё 5 экскурсий

Встеча в международном аэропорту имени Джомо Кеньятта (JKIA) с табличкой с вашим именем и трансфер в гостиницу в деловом центре Найроби (CBD), а также в районы Parklands, Westlands, Upper Hill и аэропорт местных перелетов Wilson. Также возможен обратный трансфер из гостиницы в аэропорт.