Станислава и. проводит ещё 5 экскурсий

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Тсаво-Ист с ночевкой

Станислава и.
Станислава и. – Гид из Диани
Тсаво-Ист с ночевкой
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $272 за человека

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Тсаво-Ист с ночевкой
Тсаво-Ист с ночевкой
Сафари экскурсия ⛳ в национальный парк 🌳 Тсаво-Ист, где по марсианско-красной земле бродят бесчисленные стада слонов и буйволов, пасутся пугливые зебры и флегматичные жирафы, греются на солнце ☀️ бегемоты львы и гепарды, а дорогу может перебежать милая, крошечная антилопа дик-дик.
Начало и место завершения
🚩 Diani
Тсаво-Ист с ночевкой
Тсаво-Ист с ночевкой
Тсаво-Ист с ночевкой
Тсаво-Ист с ночевкой
Тсаво-Ист с ночевкой

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Станислава и.
Станислава и.
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