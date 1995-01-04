Станислава и. проводит ещё 5 экскурсий

Сафари экскурсия ⛳ в национальный парк 🌳 Тсаво-Ист, где по марсианско-красной земле бродят бесчисленные стада слонов и буйволов, пасутся пугливые зебры и флегматичные жирафы, греются на солнце ☀️ бегемоты львы и гепарды, а дорогу может перебежать милая, крошечная антилопа дик-дик.