Летим в Кисуму

Как добраться до Кисуму на самолёте

В Кисуму 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kisumu Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кисуму

  1. Кисуму KIS
    Kisumu Airport

Самые дешёвые билеты в Кисуму из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
02.01.2021из 🇰🇪Найроби2 38050м
27.10.2020из 🇰🇪Малинди6 84415ч 55м (⇵1)
27.10.2020из 🇰🇪Элдорета6 9266ч 30м (⇵1)
25.10.2020из 🇰🇪Момбасы7 18319ч 30м (⇵1)
27.10.2020из 🇰🇪Юканды7 63318ч 50м (⇵1)
15.10.2020из 🇴🇲Маската26 95013ч 25м (⇵2)
08.12.2020из 🇷🇺Москвы29 17121ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Кисуму