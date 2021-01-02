Как добраться до Кисуму на самолёте
В Кисуму 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kisumu Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кисуму
- Кисуму KISKisumu Airport
Самые дешёвые билеты в Кисуму из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|02.01.2021
|из 🇰🇪Найроби
|2 380
|50м
|27.10.2020
|из 🇰🇪Малинди
|6 844
|15ч 55м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇰🇪Элдорета
|6 926
|6ч 30м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇰🇪Момбасы
|7 183
|19ч 30м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇰🇪Юканды
|7 633
|18ч 50м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇴🇲Маската
|26 950
|13ч 25м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|29 171
|21ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону