Полезная информация о Мандере
Что нужно знать о Мандере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мандере
23:4356
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇪 Кения
|Название города
|Мандере
|По-английски
|Mandera
|Столица региона
|Мандере является столицей региона
|Население города
|36 076 чел.
|Аэропорт
|Мандера NDE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Nairobi
|Средняя высота
|217 м. от уровня моря