Всё о Мандере

Полезная информация о Мандере

Что нужно знать о Мандере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мандере
23:4356
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇪 Кения
Название городаМандере
По-английскиMandera
Столица регионаМандере является столицей региона
Население города36 076 чел.
АэропортМандера NDE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Nairobi
Средняя высота217 м. от уровня моря

Где находится Мандере на карте