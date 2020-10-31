Как добраться до Момбасы на самолёте
В Момбасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Moi International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Момбасы
- Момбаса MBAMoi International Airport
Самые дешёвые билеты в Момбасу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|31.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|2 369
|1ч
|09.11.2020
|из 🇰🇪Кисуму
|5 001
|17ч 50м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇰🇪Элдорета
|6 938
|8ч 10м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇰🇪Юканды
|7 788
|8ч 10м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇹🇿Занзибара
|8 776
|14ч 25м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|15 741
|8ч 5м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|20 949
|10ч (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|24 878
|6ч 55м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇪🇬Каира
|25 133
|12ч 10м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|32 051
|25ч 20м (⇵2)
|16.05.2021
|из 🇷🇺Москвы
|32 603
|21ч 10м (⇵2)
|17.07.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|33 350
|14ч 35м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|33 635
|16ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|33 867
|17ч 5м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇪🇬Хургады
|36 729
|22ч 20м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|37 650
|20ч 5м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|37 725
|24ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|39 498
|14ч 55м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|40 590
|18ч 30м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|40 626
|20ч 50м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇱🇰Коломбо
|42 576
|37ч (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|45 675
|17ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇲🇺Маврикия
|46 185
|27ч 15м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|49 397
|22ч 20м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|49 548
|28ч 35м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇲🇱Бамако
|51 365
|24ч 25м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|51 571
|37ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Момбасы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Момбасы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аддис-Абеба, Дубай, Энтеббе, Карачи и Могадишо
- 30.11.202006.12.2020
- 13.10.202021.10.2020
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