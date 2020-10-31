Летим в Момбасу

Как добраться до Момбасы на самолёте

В Момбасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Moi International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Момбасы

  1. Момбаса MBA
    Moi International Airport

Самые дешёвые билеты в Момбасу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
31.10.2020из 🇰🇪Найроби2 369
09.11.2020из 🇰🇪Кисуму5 00117ч 50м (⇵1)
27.10.2020из 🇰🇪Элдорета6 9388ч 10м (⇵1)
27.10.2020из 🇰🇪Юканды7 7888ч 10м (⇵1)
01.02.2021из 🇹🇿Занзибара8 77614ч 25м (⇵1)
25.11.2020из 🇦🇪Дубая15 7418ч 5м (⇵1)
25.11.2020из 🇦🇪Шарджи20 94910ч (⇵1)
25.11.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы24 8786ч 55м (⇵1)
01.12.2020из 🇪🇬Каира25 13312ч 10м (⇵1)
25.11.2020из 🇸🇦Эр-Рияда32 05125ч 20м (⇵2)
16.05.2021из 🇷🇺Москвы32 60321ч 10м (⇵2)
17.07.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга33 35014ч 35м (⇵1)
27.10.2020из 🇮🇹Рима33 63516ч 40м (⇵2)
10.11.2020из 🇮🇹Милана33 86717ч 5м (⇵2)
03.11.2020из 🇪🇬Хургады36 72922ч 20м (⇵2)
20.11.2020из 🇺🇦Киева37 65020ч 5м (⇵2)
20.11.2020из 🇵🇱Варшавы37 72524ч 15м (⇵2)
10.11.2020из 🇬🇧Лондона39 49814ч 55м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇦Одессы40 59018ч 30м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга40 62620ч 50м (⇵2)
23.10.2020из 🇱🇰Коломбо42 57637ч (⇵2)
01.12.2020из 🇬🇪Тбилиси45 67517ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇲🇺Маврикия46 18527ч 15м (⇵2)
17.11.2020из 🇷🇺Мурманска49 39722ч 20м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Новосибирска49 54828ч 35м (⇵2)
23.10.2020из 🇲🇱Бамако51 36524ч 25м (⇵2)
12.11.2020из 🇩🇪Штутгарта51 57137ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Момбасы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аддис-Абеба, Дубай, Энтеббе, Карачи и Могадишо

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Момбасы