Дикая, но симпатичная: джип-сафари в национальных парках Кении и озеро Найваша

Понаблюдать за африканскими животными в естественной среде и познакомиться с культурой племени масаи

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Побывать там, где проходит линия экватора, увидеть «большую африканскую пятёрку» — слона, льва, леопарда, буйвола и носорога — погрузиться в нетронутую природу и полюбоваться заснеженной верхушкой Килиманджаро — всё это вы сможете сделать, отправившись с нами в знойную Африку! Мы посетим знаменитые национальные парки: Масаи-Мара и Амбосели. Прокатимся на лодке по озеру Найваша, где обитают бегемоты и пеликаны. Заглянем в гости к племени масаи, живущему на территории бескрайней саванны.

А при желании вы сможете отправиться в парк Накуру, чтобы увидеть более миллиона розовых фламинго, или подняться на стратовулкан.
Дикая, но симпатичная: джип-сафари в национальных парках Кении и озеро Найваша
Дикая, но симпатичная: джип-сафари в национальных парках Кении и озеро Найваша
Дикая, но симпатичная: джип-сафари в национальных парках Кении и озеро Найваша
Дикая, но симпатичная: джип-сафари в национальных парках Кении и озеро Найваша
Дикая, но симпатичная: джип-сафари в национальных парках Кении и озеро Найваша
Дикая, но симпатичная: джип-сафари в национальных парках Кении и озеро Найваша
Дикая, но симпатичная: джип-сафари в национальных парках Кении и озеро Найваша
Дикая, но симпатичная: джип-сафари в национальных парках Кении и озеро Найваша
Дикая, но симпатичная: джип-сафари в национальных парках Кении и озеро Найваша
Дикая, но симпатичная: джип-сафари в национальных парках Кении и озеро Найваша
Дикая, но симпатичная: джип-сафари в национальных парках Кении и озеро Найваша
Ближайшие даты:
28
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Необходимо наличие загранпаспорта, шенгенской визы и страховки.
Гарантия тура осуществляется за 30 дней до начала поездки (при группе от 30 человек).

Программа тура по дням

1 день

Джип-сафари в Найроби, Центр жирафов и трущобы Кибера

Встречаемся и едем в отель (или можем встретить вас уже там), где после размещения вы немного отдохнёте и позавтракаете. Затем отправляемся на джип-сафари по Найроби, не только столице Кении, но и крупнейшему городу Восточной Африки. Главная достопримечательность здесь — потрясающая природа парков и заповедников, в которых можно наблюдать за жизнью львов и жирафов, зебр и антилоп.

Мы посетим Центр жирафов (входной билет — 15 €): можно будет покормить их с рук, погладить и даже обнять. Побываем в трущобах Кибера (15 €) — самых больших трущобах в Африке с более 500 тысяч жителей. Вечером вернёмся в отель.

Джип-сафари в Найроби, Центр жирафов и трущобы КибераДжип-сафари в Найроби, Центр жирафов и трущобы КибераДжип-сафари в Найроби, Центр жирафов и трущобы КибераДжип-сафари в Найроби, Центр жирафов и трущобы Кибера
2 день

Великая Рифтовая долина, сафари по заповеднику Масаи-Мара

Сегодня отправимся в парк Масаи-Мара (переезд 6 часов), где вас снова будет ждать джип-сафари. По пути остановимся на смотровой площадке Великой Рифтовой долины — впечатляющего места, образовавшегося в результате большого африканского разлома. Вы полюбуетесь захватывающей панорамой со множеством минеральных озёр и сможете увидеть живущих здесь чёрных носорогов и жирафов Ротшильда, львов и леопардов.

Вторую остановку сделаем, чтобы пообедать. По приезде совершим вечернюю поездку по заповеднику (доплата за входной билет — 160 € на 2 дня), земле «больших кошек» и бескрайней африканской саванны. На его территории, бок о бок с дикой природой, проживает племя масаи, которое так устроило свой быт, чтобы не вредить окружающей среде и сосуществовать с ней гармонии. После наблюдения за животными разместимся в кемпинге и отдохнём.

Великая Рифтовая долина, сафари по заповеднику Масаи-МараВеликая Рифтовая долина, сафари по заповеднику Масаи-МараВеликая Рифтовая долина, сафари по заповеднику Масаи-МараВеликая Рифтовая долина, сафари по заповеднику Масаи-Мара
3 день

Продолжение сафари в Масаи-Мара

После завтрака продолжим наблюдение за львами, гепардами и леопардами в национальном парке. Сможем увидеть гиен и шакалов, слонов и буйволов. Будет возможность посмотреть на животных с близкого расстояния и во время их охоты на травоядных. Устроим пикник в центре парка и пообедаем (по желанию, за доплату). После вернёмся в кемпинг.

Продолжение сафари в Масаи-МараПродолжение сафари в Масаи-МараПродолжение сафари в Масаи-МараПродолжение сафари в Масаи-Мара
4 день

Переезд к озеру Найваша, водная прогулка

В этот день едем к озеру Найваша (в пути 5 часов), уникальному пресноводному озеро вулканического происхождения. На его берегах отдыхают бегемоты, на водах качаются сотни пеликанов, зебры и жирафы могут встретиться прямо на дороге, вне границ заповедников.

По приезде, пообедав, совершим вечернюю прогулку на лодке по озеру. Сможем приблизиться к неповоротливым бегемотам и пофотографировать их. Затем разместимся в отеле и отдохнём.

Переезд к озеру Найваша, водная прогулкаПереезд к озеру Найваша, водная прогулкаПереезд к озеру Найваша, водная прогулкаПереезд к озеру Найваша, водная прогулка
5 день

Свободный день / экскурсия в парк Накуру / поездка к вулкану Лонгонот

Сегодня свободный день на озере.

Предлагаем поездку в парк Накуру (доплата — 99 €, дополнительно оплачивается входной билет в заповедник — 60 €), орнитологический рай, где живут более 450 видов птиц и более миллиона розовых фламинго. В хорошую погоду они могут одновременно собираться на озере — издалека это похоже на огромное розовое облако. Здесь же можно наблюдать белого и чёрный носорогов, зебру, бородавочника, буйвола, жирафа и газель Томпсона.

Второй вариант — поездка к вулкану Лонгонот (доплата — 99 €, дополнительно оплачивается входной билет в национальный парк — 30 €). Считается, что этот стратовулкан последний раз извергался в 1860-х годах. На территории национального парка протекают реки Мара и Талек. В Маре живут гиппопотамы и крокодилы.
Пешеходная тропа длиной 3,1 км проходит от входа в парк до кратера вулкана и продолжается по петле длиной 7,2 км, окружающей кратер. Пик расположен на высоте 2780 м над уровнем моря, а внутренняя часть кратера покрыта густым лесом. Отсюда открывается чарующий вид на озеро Найваша, кратер вулкана и долину.

Свободный день / экскурсия в парк Накуру / поездка к вулкану ЛонгонотСвободный день / экскурсия в парк Накуру / поездка к вулкану ЛонгонотСвободный день / экскурсия в парк Накуру / поездка к вулкану ЛонгонотСвободный день / экскурсия в парк Накуру / поездка к вулкану Лонгонот
6 день

Переезд в национальный парк Амбосели, вечернее сафари

Позавтракав, снова в путь! Отправляемся в национальный парк Амбосели (переезд ~ 5 часов, доплата за входной билет — 60 €). Заповедник находится в южной части Кении, у границы с Танзанией, и популярен заслоняющим горизонт заснеженным Килиманджаро. В парке вас ждёт вечернее сафари: мы сможем «проводить» слонов, уходящих спать в сторону живописного вулкана. Затем разместимся в отеле.

Переезд в национальный парк Амбосели, вечернее сафариПереезд в национальный парк Амбосели, вечернее сафариПереезд в национальный парк Амбосели, вечернее сафари
7 день

Утро в Амбосели, переезд в Найроби

Встанем пораньше и проведём утро в Амбосели — одном из лучших мест в Африке, где можно вблизи увидеть большие стада слонов. Любители природы могут исследовать здесь пять различных мест обитания животных: от высохшего русла одноимённого озера до водно-болотных угодий с серными источниками, саванны и лесных массивов. Желающие посетят общину племени масаи (доплата — 25 €), живущую вокруг парка, и познакомятся с их культурой.

Во второй половине дня выезжаем обратно в Найроби.

Утро в Амбосели, переезд в НайробиУтро в Амбосели, переезд в НайробиУтро в Амбосели, переезд в Найроби
8 день

Отъезд

Утром — отправление в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Найроби, аэропорт или отель, время зависит от времени вашего рейса
Завершение: Найроби, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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