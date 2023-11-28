Встречаемся и едем в отель (или можем встретить вас уже там), где после размещения вы немного отдохнёте и позавтракаете. Затем отправляемся на джип-сафари по Найроби, не только столице Кении, но и крупнейшему городу Восточной Африки. Главная достопримечательность здесь — потрясающая природа парков и заповедников, в которых можно наблюдать за жизнью львов и жирафов, зебр и антилоп.

Мы посетим Центр жирафов (входной билет — 15 €): можно будет покормить их с рук, погладить и даже обнять. Побываем в трущобах Кибера (15 €) — самых больших трущобах в Африке с более 500 тысяч жителей. Вечером вернёмся в отель.