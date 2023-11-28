Понаблюдать за африканскими животными в естественной среде и познакомиться с культурой племени масаи
А при желании вы сможете отправиться в парк Накуру, чтобы увидеть более миллиона розовых фламинго, или подняться на стратовулкан.
ноя
Описание
Организационные детали
Необходимо наличие загранпаспорта, шенгенской визы и страховки.
Гарантия тура осуществляется за 30 дней до начала поездки (при группе от 30 человек).
Программа тура по дням
Джип-сафари в Найроби, Центр жирафов и трущобы Кибера
Встречаемся и едем в отель (или можем встретить вас уже там), где после размещения вы немного отдохнёте и позавтракаете. Затем отправляемся на джип-сафари по Найроби, не только столице Кении, но и крупнейшему городу Восточной Африки. Главная достопримечательность здесь — потрясающая природа парков и заповедников, в которых можно наблюдать за жизнью львов и жирафов, зебр и антилоп.
Мы посетим Центр жирафов (входной билет — 15 €): можно будет покормить их с рук, погладить и даже обнять. Побываем в трущобах Кибера (15 €) — самых больших трущобах в Африке с более 500 тысяч жителей. Вечером вернёмся в отель.
Великая Рифтовая долина, сафари по заповеднику Масаи-Мара
Сегодня отправимся в парк Масаи-Мара (переезд 6 часов), где вас снова будет ждать джип-сафари. По пути остановимся на смотровой площадке Великой Рифтовой долины — впечатляющего места, образовавшегося в результате большого африканского разлома. Вы полюбуетесь захватывающей панорамой со множеством минеральных озёр и сможете увидеть живущих здесь чёрных носорогов и жирафов Ротшильда, львов и леопардов.
Вторую остановку сделаем, чтобы пообедать. По приезде совершим вечернюю поездку по заповеднику (доплата за входной билет — 160 € на 2 дня), земле «больших кошек» и бескрайней африканской саванны. На его территории, бок о бок с дикой природой, проживает племя масаи, которое так устроило свой быт, чтобы не вредить окружающей среде и сосуществовать с ней гармонии. После наблюдения за животными разместимся в кемпинге и отдохнём.
Продолжение сафари в Масаи-Мара
После завтрака продолжим наблюдение за львами, гепардами и леопардами в национальном парке. Сможем увидеть гиен и шакалов, слонов и буйволов. Будет возможность посмотреть на животных с близкого расстояния и во время их охоты на травоядных. Устроим пикник в центре парка и пообедаем (по желанию, за доплату). После вернёмся в кемпинг.
Переезд к озеру Найваша, водная прогулка
В этот день едем к озеру Найваша (в пути 5 часов), уникальному пресноводному озеро вулканического происхождения. На его берегах отдыхают бегемоты, на водах качаются сотни пеликанов, зебры и жирафы могут встретиться прямо на дороге, вне границ заповедников.
По приезде, пообедав, совершим вечернюю прогулку на лодке по озеру. Сможем приблизиться к неповоротливым бегемотам и пофотографировать их. Затем разместимся в отеле и отдохнём.
Свободный день / экскурсия в парк Накуру / поездка к вулкану Лонгонот
Сегодня свободный день на озере.
Предлагаем поездку в парк Накуру (доплата — 99 €, дополнительно оплачивается входной билет в заповедник — 60 €), орнитологический рай, где живут более 450 видов птиц и более миллиона розовых фламинго. В хорошую погоду они могут одновременно собираться на озере — издалека это похоже на огромное розовое облако. Здесь же можно наблюдать белого и чёрный носорогов, зебру, бородавочника, буйвола, жирафа и газель Томпсона.
Второй вариант — поездка к вулкану Лонгонот (доплата — 99 €, дополнительно оплачивается входной билет в национальный парк — 30 €). Считается, что этот стратовулкан последний раз извергался в 1860-х годах. На территории национального парка протекают реки Мара и Талек. В Маре живут гиппопотамы и крокодилы.
Пешеходная тропа длиной 3,1 км проходит от входа в парк до кратера вулкана и продолжается по петле длиной 7,2 км, окружающей кратер. Пик расположен на высоте 2780 м над уровнем моря, а внутренняя часть кратера покрыта густым лесом. Отсюда открывается чарующий вид на озеро Найваша, кратер вулкана и долину.
Переезд в национальный парк Амбосели, вечернее сафари
Позавтракав, снова в путь! Отправляемся в национальный парк Амбосели (переезд ~ 5 часов, доплата за входной билет — 60 €). Заповедник находится в южной части Кении, у границы с Танзанией, и популярен заслоняющим горизонт заснеженным Килиманджаро. В парке вас ждёт вечернее сафари: мы сможем «проводить» слонов, уходящих спать в сторону живописного вулкана. Затем разместимся в отеле.
Утро в Амбосели, переезд в Найроби
Встанем пораньше и проведём утро в Амбосели — одном из лучших мест в Африке, где можно вблизи увидеть большие стада слонов. Любители природы могут исследовать здесь пять различных мест обитания животных: от высохшего русла одноимённого озера до водно-болотных угодий с серными источниками, саванны и лесных массивов. Желающие посетят общину племени масаи (доплата — 25 €), живущую вокруг парка, и познакомятся с их культурой.
Во второй половине дня выезжаем обратно в Найроби.
Отъезд
Утром — отправление в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Найроби, аэропорт или отель, время зависит от времени вашего рейсаЗавершение: Найроби, аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.