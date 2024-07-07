Никаких обязательных прививок и ПЦР-тестов не требуется. Для граждан РФ визы в Кению оформляются онлайн.

Проживание. На вилле, в 4- и 5-звёздочных гостиницах. Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату или подселение.

Питание. В стоимость входят только завтраки в отелях. На вилле для вас будет готовить повар, но необходимые продукты оплачиваются отдельно, как и остальное питание.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. Оформляется онлайн.