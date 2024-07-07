Уникальная природа Кении: сафари в национальных парках и пляжный отдых
Авторский тур в Найроби

Увидеть розовых фламинго, заглянуть в гости к племени масаи и полюбоваться Килиманджаро

Отправляемся исследовать флору и фауну Кении.

За 10 дней мы побываем в нескольких национальных парках и заповедниках, каждый из которых поразит вас своей атмосферой.

Вы увидите множество диких животных в естественной среде обитания, насладитесь видами на Великую Рифтовую долину со смотровой площадки, а желающие отправятся на водную прогулку по озеру Найваша и покормят пеликанов. Два последних дня путешествия посвятим тотальному расслаблению на пляжах Момбасы.
Уникальная природа Кении: сафари в национальных парках и пляжный отдых
Уникальная природа Кении: сафари в национальных парках и пляжный отдых
Уникальная природа Кении: сафари в национальных парках и пляжный отдых
Ближайшие даты:
7
июл
20
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Никаких обязательных прививок и ПЦР-тестов не требуется. Для граждан РФ визы в Кению оформляются онлайн.

Проживание. На вилле, в 4- и 5-звёздочных гостиницах. Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату или подселение.

Питание. В стоимость входят только завтраки в отелях. На вилле для вас будет готовить повар, но необходимые продукты оплачиваются отдельно, как и остальное питание.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. Оформляется онлайн.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Найроби

Встречаем вас в аэропорту Найроби и едем заселяться в отель. После этого вы сможете отдохнуть: искупаться в бассейне, посетить SPA-центр, ресторан или бар. Познакомимся друг с другом поближе и обсудим предстоящее путешествие.

Тем, кто хочет взять максимум от первого дня тура, предлагаем экскурсию в «Центр жирафов», посетить трущобы Хиберы, парк «Mamba village» или музей Карен Бликсен. Также за дополнительную плату вы можете поужинать в ресторане «Карнивор» и попробовать блюда из мяса диких животных.

Прибытие в НайробиПрибытие в НайробиПрибытие в НайробиПрибытие в Найроби
2 день

Сафари в парке Масаи-Мара

После завтрака едем в национальный парк Масаи-Мара. Здесь самая большая популяция львов, гепардов, леопардов. Вас ждёт сафари, во время которого вы сами увидите обитателей парка: слонов, антилоп, жирафов и многих других животных. Если повезёт, встретим чёрных носорогов.

Сафари в парке Масаи-МараСафари в парке Масаи-МараСафари в парке Масаи-МараСафари в парке Масаи-Мара
3 день

Утреннее сафари и деревня масаи

Утром вновь отправимся наблюдать за животными Масаи-Мара. После этого посетим деревню масаев. Это племя является одним из самых известных в Восточной Африке. Несмотря на развитие современной цивилизации, этот полукочевой народ практически полностью сохранил свой уклад жизни. Мы захватим с собой канцелярские наборы, чтобы подарить их детям и порадовать их.

Утреннее сафари и деревня масаиУтреннее сафари и деревня масаиУтреннее сафари и деревня масаиУтреннее сафари и деревня масаи
4 день

Озеро Найваша и пейзажи Великой Рифтовой долины

Позавтракав, отправляемся на озеро Найваша. По дороге остановимся, чтобы насладиться со смотровой площадки видом на Рифтовую долину, находящуюся на разломе аравийской, нубийской и сомалийской тектонических плит. Здесь пообедаем и закупимся сувенирами.

По прибытии на озеро за дополнительную плату вы сможете прокатиться на лодке, увидеть бегемотов и крокодилов, а ещё розовых фламинго, покормить пеликанов. После этого доберёмся до отеля, на территории которого гуляют жирафы, зебры и другие парнокопытные животные. Понаблюдаем за ними, искупаемся в бассейне и просто отдохнём.

Озеро Найваша и пейзажи Великой Рифтовой долиныОзеро Найваша и пейзажи Великой Рифтовой долиныОзеро Найваша и пейзажи Великой Рифтовой долиныОзеро Найваша и пейзажи Великой Рифтовой долины
5 день

Национальный парк Амбосели

Утром посетим заповедник, заботящийся о сохранении Ротшильдского жирафа. Вы сможете покормить животных, а кого-то эти удивительные создания даже «поцелуют».

После этого отправимся в национальный парк Амбосели. Это место славится не только большой популяцией слонов, но и прекрасным видом на Килиманджаро.

Национальный парк АмбоселиНациональный парк АмбоселиНациональный парк АмбоселиНациональный парк Амбосели
6 день

Путешествия по Амбосели

Сегодняшний день проведём в Амбосели, любуясь флорой и фауной парка. Кроме диких животных здесь обитает более 300 видов птиц. К вечеру заселимся в лодж у подножия Килиманджаро и поужинаем.

Путешествия по АмбоселиПутешествия по АмбоселиПутешествия по АмбоселиПутешествия по Амбосели
7 день

Парк «Таита Хиллс»

Новый день — новый парк! Сегодня переместимся в «Таита Хиллс». Здесь мы разместимся в отеле, состоящем из домиков на сваях. Из окон номера вы сможете наблюдать за обитателями у водопоя.

Поужинаем в ресторане отеля, где подают блюда африканской кухни.

Парк «Таита Хиллс»Парк «Таита Хиллс»Парк «Таита Хиллс»Парк «Таита Хиллс»
8 день

Западный Цаво

Завтракаем и едем в национальный парк «Западный Цаво», крупнейший в Кении. Здесь увидим черно-красную почву и другие особенности ландшафта. С собой у нас будут ланч-боксы, поэтому мы не потеряем ни минуты во время сафари.

Вечером доберёмся до виллы у океана, где проведём следующие два дня. Поужинаем и будем наслаждаться отдыхом.

Западный ЦавоЗападный ЦавоЗападный ЦавоЗападный Цаво
9 день

Свободный день

Сегодня предлагаем вам забыть об экскурсионной суете и порелаксировать на пляже. Также за дополнительную плату вы сможете отправиться на экскурсию в старый город Момбасы или посетить SPA-центр на территории отеля.

Вечером — совместный ужин.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
10 день

Свободный день

Последний день путешествия тоже хочется провести размеренно. Желающие могут поучаствовать в активностях отеля или понежиться на пляже, утопая в солнечных лучах.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
11 день

Окончание тура

С утра вас ждёт перелёт до Найроби, а оттуда вы сможете улететь домой. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гидов
  • Входные билеты в национальные парки
  • Вода во время сафари
  • Гейм-драйвы
  • Водная прогулка по озеру Найваша
Что не входит в цену
  • Перелёт до Найроби и обратно из Момбасы
  • Алкоголь и стоимость продуктов для приготовления пищи на вилле
  • Виза
  • Дополнительные экскурсии и развлечения (экскурсии в Найроби, ужин в ресторане «Карнивор», посещение Центра жирафов, музеев)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Найроби, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Найроби, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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