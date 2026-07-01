Сафари-тур в Кению: 3 нацпарка + пляжный отдых
Сафари-тур по 3 национальным паркам Кении: Масаи Мара, Найваша, Амбосели
Сегодня в 10:00
22 июл в 10:00
от 223 323 ₽ за человека
Лучший сафари-тур 2025: миграция в Кении + океан
Путешествие в лучшую сафари-страну мира в самое зрелищное время. Присоединяйтесь к туру на Великую миграцию антилоп гну
2 авг в 10:00
от 358 912 ₽ за человека
Лучший сафари-тур 2025: Великая миграция в Кении
Путешествие в лучшую сафари-страну в самое зрелищное время
2 авг в 10:00
от 311 057 ₽ за человека
7-дневное сафари в Найроби, на озере Элементейта, на озере Накуру и в Масаи-Мара
Отправляйтесь на неделю в Кению на этом комфортабельном сафари
3 июл в 10:00
15 июл в 10:00
от 191 420 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Найроби в категории «Можно с детьми»
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