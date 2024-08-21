10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Махерас, Троодос, Фамагуста
Проведите день, погружаясь в историю и природу Кипра. Увидите Лефкару, монастырь Махерас, горы Троодос и город-призрак Вароша. Попробуйте местное вино
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€345 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Айя-Напе
Погрузитесь в историю и культуру Айя-Напы с опытным гидом. Посетите знаковые места и узнайте о традициях местных жителей за 3-3,5 часа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€174 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным городам острова
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений21 августа 2024Были на эксурсии с Ириной, все прошло просто отлично! Ирина подстроила под нас маршрут, мы с ней даже успели заехать
- ДД25 июля 2024Все было замечательно, очень насыщенная программа, все было очень интересно. Ирина рассказывала очень много интересных историй, она очень подкована в информации. Большое спасибо за чудесный день! ♥️
- ДД19 июля 2024Было весело. Интересные исторические и мифологические рассказы. Красивые локации. Спасибо большое ♥️
- ССофья12 июля 2024Великолепная экскурсия, очень интересно и приятно слушать. обязательно буду рекомендовать!
- ННаталья9 июля 2024Экскурсия была наинтереснейшая, ни грамма не пожалела о проведённое времени. Детям тоже понравилась. Нас было трое (я и двое подростков 14 лет). Ирина очень контактный и приятный человек, с большой заботой относящийся к гостям и любовью к Кипру. Очень рада знакомству)
- EEduard17 октября 2023Наиболее полезная трата денег в этом путешествии)) Очень понравилось. Увидели и узнали больше чем ожидали. Ирина настоящий профессионал. Рекомендуем всем без малейших сомнений.
- ВВалентина1 июля 2023Спасибо за познавательную экскурсию по замечательному острову с такой древней и славной историей!! Будьте здоровы и счастливы.
- ДДмитрий26 февраля 2023Замечательное путешествие! Мы были компанией из четырех человек и выбрали расширенный маршрут чтобы увидеть все самое интересное. Гид Ирина очень
- ММария5 февраля 2023Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Ольгу за прекрасную, очень увлекательную, насыщенную разными интересными историческими фактами экскурсию. Несколько часов пролетели незаметно, благодаря
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «На Рождество»
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