На Рождество – экскурсии в Айе-Напе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Айе-Напе на русском языке, цены от €174. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Весь Кипр за 1 день
На машине
34 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Махерас, Троодос, Фамагуста
Проведите день, погружаясь в историю и природу Кипра. Увидите Лефкару, монастырь Махерас, горы Троодос и город-призрак Вароша. Попробуйте местное вино
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
345 за всё до 4 чел.
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное из Айя-Напы
На машине
34 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Айя-Напе
Погрузитесь в историю и культуру Айя-Напы с опытным гидом. Посетите знаковые места и узнайте о традициях местных жителей за 3-3,5 часа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
174 за всё до 4 чел.
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
На машине
30 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным городам острова
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    21 августа 2024
    Весь Кипр за 1 день
    Были на эксурсии с Ириной, все прошло просто отлично! Ирина подстроила под нас маршрут, мы с ней даже успели заехать
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    в магазин. Не смотря на это успели посмотреть всю экскурсионную программу. Ирина очень интересно рассказывала о Кипре его истории, культуре и личном опыте и особенностях жизни на кипре. На протяжении всей экскурсии была непринужденная уютная атмосфера. будем рекомендовать своим друзьям! Спасибо Ирине ❤️

  • Д
    Д
    25 июля 2024
    Весь Кипр за 1 день
    Все было замечательно, очень насыщенная программа, все было очень интересно. Ирина рассказывала очень много интересных историй, она очень подкована в информации. Большое спасибо за чудесный день! ♥️
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  • Д
    Д
    19 июля 2024
    Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное из Айя-Напы
    Было весело. Интересные исторические и мифологические рассказы. Красивые локации. Спасибо большое ♥️
    Было весело. Интересные исторические и мифологические рассказы. Красивые локации. Спасибо большое ♥️Было весело. Интересные исторические и мифологические рассказы. Красивые локации. Спасибо большое ♥️Было весело. Интересные исторические и мифологические рассказы. Красивые локации. Спасибо большое ♥️Было весело. Интересные исторические и мифологические рассказы. Красивые локации. Спасибо большое ♥️Было весело. Интересные исторические и мифологические рассказы. Красивые локации. Спасибо большое ♥️Было весело. Интересные исторические и мифологические рассказы. Красивые локации. Спасибо большое ♥️
  • С
    Софья
    12 июля 2024
    Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное из Айя-Напы
    Великолепная экскурсия, очень интересно и приятно слушать. обязательно буду рекомендовать!
    Великолепная экскурсия, очень интересно и приятно слушать. обязательно буду рекомендовать!Великолепная экскурсия, очень интересно и приятно слушать. обязательно буду рекомендовать!Великолепная экскурсия, очень интересно и приятно слушать. обязательно буду рекомендовать!
  • Н
    Наталья
    9 июля 2024
    Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное из Айя-Напы
    Экскурсия была наинтереснейшая, ни грамма не пожалела о проведённое времени. Детям тоже понравилась. Нас было трое (я и двое подростков 14 лет). Ирина очень контактный и приятный человек, с большой заботой относящийся к гостям и любовью к Кипру. Очень рада знакомству)
  • E
    Eduard
    17 октября 2023
    Весь Кипр за 1 день
    Наиболее полезная трата денег в этом путешествии)) Очень понравилось. Увидели и узнали больше чем ожидали. Ирина настоящий профессионал. Рекомендуем всем без малейших сомнений.
  • В
    Валентина
    1 июля 2023
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
    Спасибо за познавательную экскурсию по замечательному острову с такой древней и славной историей!! Будьте здоровы и счастливы.
  • Д
    Дмитрий
    26 февраля 2023
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
    Замечательное путешествие! Мы были компанией из четырех человек и выбрали расширенный маршрут чтобы увидеть все самое интересное. Гид Ирина очень
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    хороший расказчик, превосходно ориентируется в материале, легко отвечает на любые вопросы. Т к в зимнее время часы открытия объектов изменяются, Ирина на ходу подстраивала маршрут чтобы мы везде попали и все увидели. Мы впервые посещали территорию Северного Кипра, получили море замечательных впечатлений. Могу рекомендовать данную экскурсию

  • М
    Мария
    5 февраля 2023
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
    Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Ольгу за прекрасную, очень увлекательную, насыщенную разными интересными историческими фактами экскурсию. Несколько часов пролетели незаметно, благодаря
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    нашему экскурсоводу мы узнали историю освоения Кипра с древних времен. Рекомендую Ольгу, как великолепного рассказчика, очень приятную и душевную девушку! Обязательно еще съездим с ней по другому маршруту!

Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Весь Кипр за 1 день
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  3. Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
Какие места ещё посмотреть в Айе-Напе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Набережная
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в сентябре 2024
Сейчас в Айе-Напе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 174 до 345. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Айе-Напе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 98 ⭐ отзывов, цены от €174. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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