Е Евгений Весь Кипр за 1 день читать дальше в магазин. Не смотря на это успели посмотреть всю экскурсионную программу. Ирина очень интересно рассказывала о Кипре его истории, культуре и личном опыте и особенностях жизни на кипре. На протяжении всей экскурсии была непринужденная уютная атмосфера. будем рекомендовать своим друзьям! Спасибо Ирине ❤️ Были на эксурсии с Ириной, все прошло просто отлично! Ирина подстроила под нас маршрут, мы с ней даже успели заехать

Д Д Весь Кипр за 1 день Все было замечательно, очень насыщенная программа, все было очень интересно. Ирина рассказывала очень много интересных историй, она очень подкована в информации. Большое спасибо за чудесный день! ♥️

Д Д Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное из Айя-Напы Было весело. Интересные исторические и мифологические рассказы. Красивые локации. Спасибо большое ♥️

С Софья Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное из Айя-Напы Великолепная экскурсия, очень интересно и приятно слушать. обязательно буду рекомендовать!

Н Наталья Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное из Айя-Напы Экскурсия была наинтереснейшая, ни грамма не пожалела о проведённое времени. Детям тоже понравилась. Нас было трое (я и двое подростков 14 лет). Ирина очень контактный и приятный человек, с большой заботой относящийся к гостям и любовью к Кипру. Очень рада знакомству)

E Eduard Весь Кипр за 1 день Наиболее полезная трата денег в этом путешествии)) Очень понравилось. Увидели и узнали больше чем ожидали. Ирина настоящий профессионал. Рекомендуем всем без малейших сомнений.

В Валентина Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы) Спасибо за познавательную экскурсию по замечательному острову с такой древней и славной историей!! Будьте здоровы и счастливы.

Д Дмитрий Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы) читать дальше хороший расказчик, превосходно ориентируется в материале, легко отвечает на любые вопросы. Т к в зимнее время часы открытия объектов изменяются, Ирина на ходу подстраивала маршрут чтобы мы везде попали и все увидели. Мы впервые посещали территорию Северного Кипра, получили море замечательных впечатлений. Могу рекомендовать данную экскурсию Замечательное путешествие! Мы были компанией из четырех человек и выбрали расширенный маршрут чтобы увидеть все самое интересное. Гид Ирина очень