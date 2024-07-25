4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Айя-Напе
Погрузитесь в историю и культуру Айя-Напы с опытным гидом. Посетите знаковые места и узнайте о традициях местных жителей за 3-3,5 часа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€174 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Махерас, Троодос, Фамагуста
Проведите день, погружаясь в историю и природу Кипра. Увидите Лефкару, монастырь Махерас, горы Троодос и город-призрак Вароша. Попробуйте местное вино
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€335 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Захватывающая экскурсия в Троодос: пейзажи, монастыри и местная жизнь
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас. Погрузитесь в атмосферу Кипра
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
Откройте для себя Кипр с новой стороны! Ферма с осликами, этнографический музей и город-призрак Вароша ждут вас. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: У вашего отеля в городе и окрестностях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€185 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДД25 июля 2024Все было замечательно, очень насыщенная программа, все было очень интересно. Ирина рассказывала очень много интересных историй, она очень подкована в информации. Большое спасибо за чудесный день! ♥️
- ДД19 июля 2024Было весело. Интересные исторические и мифологические рассказы. Красивые локации. Спасибо большое ♥️
- ССофья12 июля 2024Великолепная экскурсия, очень интересно и приятно слушать. обязательно буду рекомендовать!
- ННаталья9 июля 2024Экскурсия была наинтереснейшая, ни грамма не пожалела о проведённое времени. Детям тоже понравилась. Нас было трое (я и двое подростков 14 лет). Ирина очень контактный и приятный человек, с большой заботой относящийся к гостям и любовью к Кипру. Очень рада знакомству)
- EEduard17 октября 2023Наиболее полезная трата денег в этом путешествии)) Очень понравилось. Увидели и узнали больше чем ожидали. Ирина настоящий профессионал. Рекомендуем всем без малейших сомнений.
- ООля15 апреля 2022Были на экскурсии с Ириной. Всё очень понравилось. Какая она замечательная, с огромными знаниями архитектуры, истории, политики, с личным подходом, с вниманием к нашим запросам. Вежливая, приятная, большая умница. Кипр очень понравился. Рекомендую с удавольствием
- ААнна27 октября 2021Замечательная экскурсия, которая прошла скорее как дружеская прогулка! Александр - прекрасный гид, учел все наши пожелания и адаптировал экскурсию под нас. С удовольствием порекомендую ее своим друзьям.
- ДДана6 октября 2021Благодаря Александру, мы провели восхитительный день в горах, причём Александр смог спланировать наше путешествие именно исходя из наших пожеланий, за что ему большое спасибо! Комфортный автомобиль, приятные деревеньки, вкусная, очень вкусная, еда - то, что нужно, чтобы разбавить пляжный отдых)))
- ВВероника8 сентября 2021Сегодня с гидом Ольгой побывали на экскурсии Троодос-душа Кипра. Спасибо большое Ольга за индивидуальный подход, за открытие Кипра, историю острова,
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Айе-Напе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в августе 2024
Сейчас в Айе-Напе в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 174 до 335. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Айе-Напе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 75 ⭐ отзывов, цены от €174. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь