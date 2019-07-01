5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Природная красота Троодоса

Вы побываете, а в летнюю пору и искупаетесь, на водопаде Милломерис, самом высоком и одном из самых красивых горных водопадов Кипра. Пройдете по маршруту «Artemis» – семикилометровой оборудованной тропой вокруг вершины Олимпус. Поднимитесь на вершину Олимпус – это самая высокая точка Кипра, с которой открывается потрясающий вид на горы и долину Месаория. В ясную погоду можно увидеть одновременно южное и северное побережье острова!

Геологический парк и Офиолиты

Горы Троодос – самый крупный комплекс выхода офиолитов в мире! Офиолиты – древняя океаническая кора, поднявшаяся на континент. Состоит из чередования базальтов и магматических горных пород (дуниты, перидотиты, тоналиты и пр.) – разноцветные камни))

Аутентичные кипрские деревни и семейные винодельни

Живописная старинная деревушка в предгорье Троодоса, Дорос находится в самом сердце винодельческого региона Кипра. Деревня знаменита своими виноградниками и винодельнями – ведь традиции виноделия на Кипре уже более 5 тысяч лет! Винодельня Karseras не туристическая. Она известна местным ценителям командарийского вина как хранитель культуры виноделия, создающий местные шедевры: Commandaria Regina выдержки 10, 25 и 50 лет! Вы также побываете в деревне Калопанайотис, самой красивой традиционной горной деревне острова.

Монастырь святого Иоанна Лампадиста

Вы увидите главную достопримечательность деревни Калопанайотис. Монастырь внесён ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия. Мы изучим уникальные древние фрески, покрывающие внутренние стены храмов. А при монастыре можно будет посетить византийский музей икон.

Сероводородные источники

Источники известны ещё с дохристианской эпохи. Считается, что здесь находился храм бога медицины Асклепия, и знатные граждане города-государства Соли приезжали на целебные источники для отдыха и лечения.

Венецианские мосты

Я познакомлю вас с наследием Венецианского владычества, именно по таким мостам транспортировали медь и древесину из центра острова в порт Пафоса и Лимассола. А неподалёку от моста Калопанайотисса находится свящённое место, где апостолы Варнава и Павел крестили св. Ираклидия, одного из первых епископов Кипра.

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