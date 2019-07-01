5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Однодневное путешествие в самую красивую часть Кипра

Evgeny
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Evgeny – представитель гидов
Вам предстоит увидеть самые живописные места горного Кипра.

Вы поднимитесь на вершину Олимпус, погрузитесь в экзотику горных деревень, прогуляетесь по знаменитому триалу «Артемида».

А также искупаетесь в дивном водопаде, надышитесь воздухом реликтовых хвойных лесов, побываете на минеральных и серных целебных источники.

Узнаете историю региона и насладитесь чудесными панорамными видами.
279 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос

Что вас ожидает

Природная красота Троодоса
Вы побываете, а в летнюю пору и искупаетесь, на водопаде Милломерис, самом высоком и одном из самых красивых горных водопадов Кипра. Пройдете по маршруту «Artemis» – семикилометровой оборудованной тропой вокруг вершины Олимпус. Поднимитесь на вершину Олимпус – это самая высокая точка Кипра, с которой открывается потрясающий вид на горы и долину Месаория. В ясную погоду можно увидеть одновременно южное и северное побережье острова!

Геологический парк и Офиолиты
Горы Троодос – самый крупный комплекс выхода офиолитов в мире! Офиолиты – древняя океаническая кора, поднявшаяся на континент. Состоит из чередования базальтов и магматических горных пород (дуниты, перидотиты, тоналиты и пр.) – разноцветные камни))

Аутентичные кипрские деревни и семейные винодельни
Живописная старинная деревушка в предгорье Троодоса, Дорос находится в самом сердце винодельческого региона Кипра. Деревня знаменита своими виноградниками и винодельнями – ведь традиции виноделия на Кипре уже более 5 тысяч лет! Винодельня Karseras не туристическая. Она известна местным ценителям командарийского вина как хранитель культуры виноделия, создающий местные шедевры: Commandaria Regina выдержки 10, 25 и 50 лет! Вы также побываете в деревне Калопанайотис, самой красивой традиционной горной деревне острова.

Монастырь святого Иоанна Лампадиста
Вы увидите главную достопримечательность деревни Калопанайотис. Монастырь внесён ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия. Мы изучим уникальные древние фрески, покрывающие внутренние стены храмов. А при монастыре можно будет посетить византийский музей икон.

Сероводородные источники
Источники известны ещё с дохристианской эпохи. Считается, что здесь находился храм бога медицины Асклепия, и знатные граждане города-государства Соли приезжали на целебные источники для отдыха и лечения.

Венецианские мосты
Я познакомлю вас с наследием Венецианского владычества, именно по таким мостам транспортировали медь и древесину из центра острова в порт Пафоса и Лимассола. А неподалёку от моста Калопанайотисса находится свящённое место, где апостолы Варнава и Павел крестили св. Ираклидия, одного из первых епископов Кипра.

Кому подходит экскурсия

  • Любителям природы и экотуризма
  • Позитивным путешественникам
  • Ценителям прекрасного
  • Фотографам-любителям и профессионалам
  • Детям старше 7 лет
  • Любителям активного отдыха
  • Маршрут к вершине сверхлёгкий и подходит для детей, спортивная подготовка не требуется.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится из Ларнаки, Айа Напы, Протараса, Лимассола.
  • Место начала/окончания экскурсии: ваш отель или апартаменты.
  • Стоимость среднего чека на обед: от 12 евро (обед не включен в цену экскурсии).
  • Форма одежды: удобная сезонная одежда и обувь, при посещении храмов необходимо прикрывать плечи и колени.
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Evgeny
Evgeny
Экскурсии нашей команды предназначены для активных и любознательных путешественников. Если вы уже почерпнули информацию о Кипре из путеводителей, прошли по стандартным маршрутам и готовы к настоящему путешествию по Кипру, мы поможем вам погрузиться культуру и историю острова, увидеть его самые красивые стороны! Приглашаем вас в путешествие!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 июля 2019
Экскурсия прошла замечательно, спасибо! Евгений полностью прислушался к моим пожеланиям, интересно рассказывал факты и расставлял важные исторические акценты. Плюс темп экскурсии был абсолютно комфортен.
День прошёл на одном дыхании и очень вдохновенно! Шикарная природа с нехожеными и при этом удобными тропами, незатёртые культурные объекты и маршруты вдалеке от туристических толп - наполнение дня очень понравилось!!
Море абсолютно разноплановых впечатлений и все приятные! Ещё раз спасибо!!!
Ольга
12 сентября 2018
Не первый опыт индивидуальных экскурсий, но положительный, как и всегда :) Целый день провели под опекой опытного и знающего гида и буквально распробовали Кипр во всём его многообразии.Гончарная мастерская с традиционными печами, винодельня с прекрасным выбором (из забавного- именно там нашли вкуснейший миндаль), местные байки, шикарные виды с серпантина, первый опыт скандинавско ходьбы, покорение вершины Кипра, удивительный мир старинных храмов и мостов- всё это за один день в приятной компании.
19 августа 2018
Если Вы отдыхаете на побережье Кипра, обязательно отправляйтесь на экскурсию в Троодос, чтобы увидеть другой Кипр, полюбить его и захотеть вернуться сюда! Большое спасибо нашему гиду за чудесно проведенный день! Надеемся увидеться снова!!!
14 июня 2018
Прекрасная экскурсия с не менее прекрасным гидом Евгением. Были на ней 3 июня, посетили красивые природные и архитектурные места, причем по ходу экскурсии поменяли немного маршрут под наши пожелания, что только плюс. Очень подойдет для тех, кто любит много гулять, виды там завораживающие. Всем советую!
31 мая 2018
Мы были на этой экскурсии 30.05,18,гид замечательно владеет информацией,более того,обладает прекрасным чувством юмора,всю дорогу обсуждали,на все вопросы получали полную информацию,даже не касающуюся темы экскурсии.На пол пути в к горе олимпус-начался ливень с градом!Причем ,не прекращаясь лил и громыхал гром!!!Мы,конечно,напугались,замёрзли,так как нас не предупреждали о том,что в гораз прохладней намного-конечно же мы не взяли даже тёплой одежды((((Просьба к организаторам экскурсий!!!!!В список необходимых вещей в горах-указывайте тёплую одежду и дождевики,ведь купальник и полотенце совсем не нужны были,в «Водопаде» вода ледяная,там купаться невозможно!!!!:)))В общем,если меня спросят,стоит ли ехать на эту экскурсию?Ответ очевиден-горы красивые,все остальное не является необходимым для просмотра,мое мнение!Разрушенный отель-у нас таких зданий полноооо!!!!)))монастырь-для общего впечатления-можно,он очень древний!Винодельня-лавочка с вином)))))Водопад-ручеёк))))В общем,подумайте хорошенько перед покупкой экскурсии!😉Зато мы распросили нашего гида обо всем,и получили максимум информации о самом Кипре!Спасибо ему большое!!!

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