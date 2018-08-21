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Познакомиться с противоречивым городом и увидеть в нём яркую гармонию западного и восточного

Evgeny
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Evgeny – представитель гидов
Моя прогулка поможет вам увидеть весь Кипр при помощи магии противоположностей.

Никосия делится на северную и южную часть: исламскую и православную, ориентальную и западную.

Но, несмотря на все различия, это единый город, две части которого связаны тысячелетней историей, удивительной культурой.

И вы убедитесь в этом, гуляя по старым кварталам мимо византийских храмов и мечетей, любуясь древней архитектурой и заглянув на шоу дервишей.
249 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Двуликая Никосия
Двуликая Никосия

Что вас ожидает

Колониальный колорит юга
Вы увидите самые значительные памятники столицы — Византийский музей и Дворец архиепископа, в старом здании которого он расположен. Я расскажу о самом архиепископе Макариусе, построившем дворец-резиденцию, — первом президенте свободного Кипра. Маршрут нашей прогулки пройдёт по старым кварталам Лайки Гитоньи внутри венецианских стен, мимо кафешек, таверн и лавочек, мимо средневековых укреплений, которые стояли на страже города. Я проведу вас к византийским храмам и их чудотворным иконам и реликвиям. И, следуя по пешеходной улочке под названием Ледра, мы возьмём курс на север!

Яркие краски Северной Никосии
Ступив на другую часть города, вы окунётесь в атмосферу восточных базаров, где в воздухе витают ароматы благовоний и специй. Я покажу вам древний караван-сарай Бюйюк Хан и расскажу про его назначение в прошлом, отведу к удивительной мечети Селемийе, в архитектурном убранстве которой господствует эклектика: вы увидите, как в своё время преобразился бывший готический кафедральный собор святой Софии. А напоследок посетите шоу дервишей — танцующих монахов древнего ордена Османской империи, чья пластика и особые одеяния заворожат вас.

Организационные детали

Трансфер включён в стоимость экскурсии.

Двуликая Никосия
Двуликая Никосия
Двуликая Никосия
Двуликая Никосия
Двуликая Никосия
Двуликая Никосия
Двуликая Никосия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Evgeny
Evgeny
Экскурсии нашей команды предназначены для активных и любознательных путешественников. Если вы уже почерпнули информацию о Кипре из путеводителей, прошли по стандартным маршрутам и готовы к настоящему путешествию по Кипру, мы поможем вам погрузиться культуру и историю острова, увидеть его самые красивые стороны! Приглашаем вас в путешествие!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 августа 2018
В начале августе этого года отдыхали семьей в АйяНапе и очень хотели посетить Никосию. Не хотелось ехать на такси, поскольку было желание больше узнать про город, его историю и культурные особенности. Очень рады, что благодаря трипстеру наша поездка состоялась и оказалась даже лучше, чем мы могли себе представить! Экскурсия заявлена максимум на 4 человека, но нас было пятеро. Без особой надежды спросили у Евгения нет ли возможности отправиться бОльшим составом, при этом ехать хотели "завтра". Евгений оперативно свёл нас со своим коллегой Владимиром, вместимость машины которого позволяла нам отправиться на экскурсию всей семьей (с небольшой доплатой). Экскурсия состоялась не "завтра", но "послезавтра", за что огромное спасибо Евгению! Владимир оказался чудесным гидом! Адаптировал маршрут под наши пожелания, возил нас разными тропками на машине, чтобы уберечь от изнуряющей жары, показал бюджетное место для перекуса, рассказал как исторические так и современные факты о жизни на Кипре. Большим плюсом являлось то, что экскурсия полностью на русском и не надо было переводить родителям каждое предложение. Было удивительно видеть контраст двух стран в одном городе. С Владимиром было абсолютно спокойно находиться на северной стороне - турецкой части Никосии, хотя атмосфера там прямо скажем не располагающая. Спасибо огромное, Владимир, за увлекательную экскурсию и безопасный трансфер от отеля и обратно!

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