3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Дозорные башни, города-крепости, музей кораблекрушений и турецкий кофе

Evgeny
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Evgeny – представитель гидов
Экскурсия проходит по северным «турецким» территориям острова Кипра — вы проедете с севера на восток, посетите два крупных города, два древних порта-крепости Кирению и Фамагусту.

Подниметесь в горы — в «замок ста ветров» Святого Иллариона, увидите заброшенный город-призрак Варошу, а также насладитесь ароматным турецким кофе и знаменитыми восточными сладостями.
299 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
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Гран-тур по Северному Кипру
Гран-тур по Северному Кипру

Что вас ожидает

История и замки Кирении
Мы прогуляемся по крупному порту времён Римской Империи, оборонительному форпосту в эпоху завоеваний и Крестовых походов. Сегодня это прекрасный город на северном побережье острова и крупный туристический и культурный центр. Живописная гавань в центре Кирении достойна отдельного внимания — вы увидите колоритные яхты и рыбацкие баркасы в окружение старинных домиков и уютных кафе. Осмотрите неприступный на протяжении нескольких веков замок Святого Иллариона на вершине горы, который сдерживал нападение крестоносцев Ричарда Львиное Сердце и войско императора Фридриха II, осаду генуэзцев. С горы открываются потрясающие панорамы Кирении и северного побережья Кипра.

Один из самых необычных музеев в мире — музей кораблекрушений
В VII веке Киренийская крепость служила для защиты от арабских пиратов, затем византийским форпостом, французской и венецианской крепостью, а сегодня здесь расположился музей кораблекрушений. Гордостью музея является самый древний из найденных в мире корабль, потерпевший крушение еще в IV веке до н.э.

Обед в традиционном ресторане
С культурой малоазиатской кухни вы познакомитесь в одном из лучших ресторанов Северного Кипра, на самом побережье, с видом на киренийскую крепость.

Монастырь апостола Варнавы, основателя кипрской православной церкви
Апостол Варнава, уроженец Кипра, вернулся на родину после распятия Христа в Иерусалиме, чтобы нести слово Божие. После отделения Турецкой Республики Северного Кипра, монастырь был распущен. В настоящее время здесь находится музей, в который собрали иконы и другие церковные реликвии из закрытых церквей и монастырей северного Кипра.

Первая столица Кипра — Саламин
Мы заедем в археопарк Саламин, на родину апостола Варнавы и один из богатейших торговых городов-портов Средиземноморья, который был повержен и разграблен арабскими пиратами ещё в VII-X веках. Вы прочувствуете его мощь и величие, пройдя между величественными мраморными колоннами Гимназиума, и насладитесь красивыми пейзажами, присев отдохнуть на ступени крупнейшего в Средиземноморье античного театра.

Фамагуста — мозаика культур и эпох
Во втором после столицы городе Северного Кипра, Фамагусте вы увидите мощные бастионы венецианцев, выдержавшие годовую осаду османской армии и дверневизантийские базилики, башню Отелло, старинные улочки и познакомитесь с историей нескольких столетий, застывшей в нетронутой архитектуре.

Католический собор, который стал мечетью
Вы увидите собор, который поражает воображение удивительным сочетанием несочетаемого и смешением культур. Главный кафедральный собор Св. Николая был построен в XIII веке, в эпоху правления франкской династии Лузиньянов. Именно здесь короновали Лузиньянов на трон Иерусалима. После завоевания острова Османской империей собор преобразовали в мечеть — демонтировали все изображения людей и животных, изнутри храм побелили и застелили коврами.

Турецкий кофе и восточные сладости
В поездке по турецкому Кипру мы обязательно остановиться на кофе в самом центре старого города Фамагуста, в одной из лучших кондитерских Северного Кипра. При всём непередаваемом многообразии сладостей, отдельного упоминания заслуживают луккумы, пахлава и традиционная выпечка.

Город-призрак Вароша
Печальная страница в истории великолепной Фамагусты — район фешенебельных отелей и ресторанов, попавший в 1974 году в закрытую демаркационную зону. Люди покидали свои дома на несколько дней, до окончания беспорядков, взяв только самое необходимое. Однако, вот уже больше 40 лет сюда запрещен вход, эта территория остаётся самым спорным моментов в «кипрском вопросе». Вароша, наравне с Припятью, рассматривается как пример города, оставленного людьми, в знаменитом фильме Алана Вайсмана «Мир без нас».

Кому подойдет экскурсия

Ценителям приключений, романтики Средневековья и настоящей готики!

Гран-тур по Северному Кипру
Гран-тур по Северному Кипру
Гран-тур по Северному Кипру
Гран-тур по Северному Кипру
Гран-тур по Северному Кипру
Гран-тур по Северному Кипру
Гран-тур по Северному Кипру
Гран-тур по Северному Кипру
Гран-тур по Северному Кипру
Гран-тур по Северному Кипру
Гран-тур по Северному Кипру
Гран-тур по Северному Кипру
Гран-тур по Северному Кипру
Гран-тур по Северному Кипру
Гран-тур по Северному Кипру
Гран-тур по Северному Кипру
Гран-тур по Северному Кипру
Гран-тур по Северному Кипру
Гран-тур по Северному Кипру

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
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Evgeny
Evgeny
Экскурсии нашей команды предназначены для активных и любознательных путешественников. Если вы уже почерпнули информацию о Кипре из путеводителей, прошли по стандартным маршрутам и готовы к настоящему путешествию по Кипру, мы поможем вам погрузиться культуру и историю острова, увидеть его самые красивые стороны! Приглашаем вас в путешествие!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Василина
18 июля 2018
Спасибо Евгению за интересно проведённый день. Экскурсия насыщенная, много интересных мест. Надо понимать, что это все-таки обзорная экскурсия. Для себя мы отметили места, куда приедем ещё раз и проведем там больше времени.
30 октября 2017
Увлекательная, насыщенная, визуально прекрасная экскурсия с отличным гидом Марией. Ощущение что за 1 день узнали всю историю Кипра, а в конце нас ещё и привезли к тающие во рту турецким сладостям.
Не для детей младше 13-14 лет, будет утомительно и рано с т.з исторических выкладок.
18 сентября 2017
Экскурсию проводила Мария - она коренной житель Кипра с хорошим знанием русского языка, истории и культуры Кипра. Экскурсия была очень насыщенной, мы посетили необыкновенное количество мест, ничего не упустили и не пропустили, маршрут соответствовал заявленному. Ценность экскурсии состояла еще и в том, что Мария являлась очевидцем событий, разделивших Кипр на северную и южную часть. Я для себя открыла новые необыкновенные места а также погрузилась в историю не только острова, но и древнейших событий Римской империи, средневековья а также новейшей истории. Все это можно почерпнуть на данной экскурсии.

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