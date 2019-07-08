16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Соленые озера Ларнаки
Зимой сюда слетаются тысячи перелётных птиц, самые удивительные из них — розовые фламинго. Летом озёра высыхают и покрываются толстой коркой соли. На экскурсии вы узнаете, когда и как начали использовать эту соль. А на берегу озера увидите мечеть Хала Султан Текке, глубоко почитаемая в мусульманском мире.
Семейная винодельня
Виноделие — одно из традиционных семейных производств на Кипре. По свидетельствам археологических раскопок, вино на Кипре изготавливают уже 5 тысячелетий! Потомственные виноделы расскажут вам о производстве вина и угостят лучшими сортами своего вина.
Восточный Троодос
Горная часть Кипра совсем не похожа на его побережье. Это край реликтовых гигантских сосен, кедровых рощ, горных рек и водопадов. Будем останавливаясь на панорамных смотровых площадках в горах, чтобы полностью раствориться в нетронутых горных лесах и надышаться чистым воздухом, пропитанным ароматом сосен и горных цветов. В предгорье Троодоса вы посетите деревню Лефкара — жемчужину старинной архитектуры, с каменными домами, узкими улочками, увитыми цветами, мастерицами-вышивальщицами за работой и запахом свежесваренного кофе — вот она настоящая, нетуристическая Лефкара. Заедем с вами и в горные старинные деревни Троодоса — они ценны тем, что полностью сохранили вид и атмосферу XVIII века.
Настоящая деревенская таверна
Погружаясь в культуру острова, невозможно обойти вниманием национальную кухню и традиционные семейные таверны. Здесь, вдали от шумных туристических ресторанов, посетителей встречают как дорогих гостей, и делают всё, чтобы сюда возвращались снова и снова. В одной из таверн вам предложат вкусные блюда деревенской мясной кухни.
Храмы и монастыри Кипра
Эта экскурсия подходит для тех, кто за 1 день хочет увидеть настоящий Кипр с его разнообразными ландшафтами, местной культурой и обычаями, а также посетить интереснейшие достопримечательности. Большое преимущество этой экскурсии – короткие переезды на автомобиле и большое число остановок в интересных местах.