16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Самые интересные достопримечательности острова

Evgeny
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Evgeny – представитель гидов
За один день увидеть все известные и красивые места Кипра невозможно, но для того, чтобы получить объемное представление об острове, стоит отправиться в самые примечательные уголки страны.

Вы побываете в горных деревушках, посетите семейную винодельню, пообедаете в настоящей деревенской таверне, осмотрите храмы и очаруетесь фантастическими панорамными видами.
249 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии16 отзывов
4.81
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром

Что вас ожидает

Соленые озера Ларнаки
Зимой сюда слетаются тысячи перелётных птиц, самые удивительные из них — розовые фламинго. Летом озёра высыхают и покрываются толстой коркой соли. На экскурсии вы узнаете, когда и как начали использовать эту соль. А на берегу озера увидите мечеть Хала Султан Текке, глубоко почитаемая в мусульманском мире.

Семейная винодельня
Виноделие — одно из традиционных семейных производств на Кипре. По свидетельствам археологических раскопок, вино на Кипре изготавливают уже 5 тысячелетий! Потомственные виноделы расскажут вам о производстве вина и угостят лучшими сортами своего вина.

Восточный Троодос
Горная часть Кипра совсем не похожа на его побережье. Это край реликтовых гигантских сосен, кедровых рощ, горных рек и водопадов. Будем останавливаясь на панорамных смотровых площадках в горах, чтобы полностью раствориться в нетронутых горных лесах и надышаться чистым воздухом, пропитанным ароматом сосен и горных цветов. В предгорье Троодоса вы посетите деревню Лефкара — жемчужину старинной архитектуры, с каменными домами, узкими улочками, увитыми цветами, мастерицами-вышивальщицами за работой и запахом свежесваренного кофе — вот она настоящая, нетуристическая Лефкара. Заедем с вами и в горные старинные деревни Троодоса — они ценны тем, что полностью сохранили вид и атмосферу XVIII века.

Настоящая деревенская таверна
Погружаясь в культуру острова, невозможно обойти вниманием национальную кухню и традиционные семейные таверны. Здесь, вдали от шумных туристических ресторанов, посетителей встречают как дорогих гостей, и делают всё, чтобы сюда возвращались снова и снова. В одной из таверн вам предложат вкусные блюда деревенской мясной кухни.

Храмы и монастыри Кипра

  • Вы посетите церковь Святого Лазаря Четверодневного, узнаете о жизни этого святого на Кипре и истории строительства храма. Из здания цервки можно будет спуститься вниз, к гробнице и саркофагу святого Лазаря.
  • Побываете в церкви Богоматери Животворящего источника, куда нечасто заглядывают туристы. А зря. Если пройти вглубь территории бывшего монастыря, вы обнаружите чудотворный источник, о котором ходят легенды.
  • Осмотрите монастырь Ставровуни — один из самых древних и почитаемых монастырей на Кипре. Расположен он на самой высокой точке южного побережья. Считается, что монастырь основан в 327 году Святой Еленой, матерью римского императора Константина Аврелия Валерия Флавия.
  • Познакомитесь с историей церкви Святого Креста — одного из трех храмов на острове, хранящих легендарную реликвию — частицу Животворящего Креста.
  • А также увидите царский ставропигиальный монастырь Махерас, один из самых почитаемых монастырей на Кипре. Основан монастырь в конце XII века, на месте чудесного обретения иконы Богоматери Махерас, которая, следуя нескольким гипотезам, принадлежит авторству Евангелиста Луки.

Кому подходит экскурсия

Эта экскурсия подходит для тех, кто за 1 день хочет увидеть настоящий Кипр с его разнообразными ландшафтами, местной культурой и обычаями, а также посетить интереснейшие достопримечательности. Большое преимущество этой экскурсии – короткие переезды на автомобиле и большое число остановок в интересных местах.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится из Ларнаки, Айя Напы, Протараса, Лимассола.
  • Место начала/окончания экскурсии: ваш отель или апартаменты.
  • Стоимость среднего чека на обед: 8-10 евро (обед не включен в цену экскурсии).
  • Форма одежды: удобная сезонная одежда и обувь, при посещении храмов необходимо прикрывать плечи и колени.
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Evgeny
Evgeny
Экскурсии нашей команды предназначены для активных и любознательных путешественников. Если вы уже почерпнули информацию о Кипре из путеводителей, прошли по стандартным маршрутам и готовы к настоящему путешествию по Кипру, мы поможем вам погрузиться культуру и историю острова, увидеть его самые красивые стороны! Приглашаем вас в путешествие!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 июля 2019
Великолепная экскурсия！Спасибо гиду,Вангелису. Потрясающей красоты виды, исчерпывающая информация, комфортная машина. Довольны и дети и взрослые. Спасибо！
27 мая 2019
Отличная экскурсия. У нас был Владимир, из-за того что нас было 5 человек и нужна была большая машина.Евгений предупредил сразу. Владимир приятный человек, машина комфортабельная, много места. Экскурсия познавательная ,много чего посетили. Отличное владение информацией гида. Отвечает на все вопросы интересующие про Кипр ,помимо экскурсионной программы. Ездили с ребенком 5 лет,выдержал отлично. Спасибо за все!:))
25 апреля 2019
Экскурсию проводил гид Евгений.Нам очень понравилось!Евгений прекрасно владеет информацией,великолепный рассказчик!Не задумываясь обратимся еще раз!Всем рекомендуем!Спасибо ,Евгению за интересную,познавательную экскурсию!
10 октября 2018
Экскурсия нашей компании понравилась, была не утомительной и не сильно загруженной. Все, заявленные в описании, экскурсии мы посетили. Единственное - гидом был не Евгений, а Александр, что совсем не отразилось на качестве экскурсии, но оставило легкое неприятное ощущение, когда Александр говорил, что Евгений - это его псевдоним, а его зовут Александр... А вообще всё было очень комфортно. О! И ещё просьба к тем, кто поедет на экскурсию в Ставровуни...возьмите кошкам еду, там очень жалкие котята, пока мужчины ходили в монастырь тяжело было смотреть в эти кошачьи глазки, а еду с собой мы не взяли. Видимо монахам этого монастыря не до земных забот, к сожалению. За экскурсию большое спасибо!
28 сентября 2018
Экскурсия соответствует названию. Первое знакомство с Кипром было удачным, захотелось продолжить осмотр острова.
17 сентября 2018
Начнем с того, что Евгений, от которого зарегистрирован аккаунт, может и гид, но к нам приехал совершенно другой человек, Дмитрий. Правда честно при согласовании об этом предупредили. Вообщем это агенство, которое присылает разных гидов. Из плюсов, машина у Дмитрия была хорошая, комфортабельная. В общении Дмитрий тоже очень приятен, но знания нам показались поверхностные. Интересно конечно слушать, но не оставляло чувство, что не все так точно и уверенно, как должно быть. Больше всего в этой поездке расстроило, что нас завезли в деревню для таких дураков как мы). Серебряные украшения ручной работы и кружева. Когда заказываешь индивидуальную экскурсию, охота чтобы тебя не обманывали, а говорили все, как есть. Вообщем в этой деревне сережки серебряные 100 евро, в лавке в той же деревне около церкви отдают за 40 евро, а в магазине в Айя-Напа на торговой улице где цены дорогие и того 28 евро. И это все одна модель. А сделаны, наверное, в Китае))). По экскурсии, храмы и монастыри 300 км проехали. Ехать можно и нужно, но сразу отказываться от туристического развода. И время и деньги будут целее.
20 августа 2018
Спасибо Евгению за интересную и познавательную экскурсию!
14 августа 2018
Нам всё понравилось. Дмитрий приятный собеседник. Нам с ним было комфортно и интересно. Машина тоже была комфортная. Единственное, что не понравилось, это то что заезжали в лавку (кружево) куда ещё едут туристы на больших автобусах. Естественно, цены там превышают в разы цены в других лавках. Это не приятно.
За всё остальное большое спасибо!
13 августа 2018
Что делает экскурсию по-настоящему интересной?! Конечно гид! Евгений не только великолепно знает остров, его историю, культуру, современную жизнь киприотов, но и действительно влюблен в этот остров! Мы слушали его затаив дыхание, настолько было интересно! После экскурсии осталось ощущение - хотим еще! Евгений мастерски водит машину, внимателен к пожеланиям, обаятелен. Маршрут, не смотря на свою продолжительность, не был утомительным. Наоборот, экскурсия пролетела как миг, на одном дыхании! Рекомендую всем такое "Первое знакомство с Кипром", потом захочется и второе, и третье.... и еще много раз побывать здесь, чтобы окунуться в самобытную и насыщенную историю, культуру, архитектуру острова.
Дмитрий
6 августа 2018
Потрясающая экскурсия! Интересный рассказ (на базе глубоких знаний). Мгновенный переход от эпохи к эпохе. Потаенные уголки Кипра. Комфортабельный автомобиль с кондиционером и безопасный стиль вождения (по серпантину). Были учтены наши дополнительные пожелания. Очень благодарны Евгению. Кипр заблестел для нас новыми красками.
Ещё 6 отзывов

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