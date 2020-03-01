Evgeny проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Храм Святого Лазаря Четверодневного епископа Китии (того самого Лазаря, что был воскрешен Христом)

Памятник тысячелетий и, на мой взгляд, самый великий храм Кипра. Этот храм “рос” много столетий: вы сможете обнаружить в кладке храма IX века части раннехристианской базилики, относящейся к первым векам христианства. Этот храм никогда не перестраивался, но сохранил все метаморфозы средних веков и нового времени. До сих пор в крипте храма хранится саркофаг Лазаря и его мощи.

Монастырь Святого Георгия Мавровуни

Место, существующее вне времени, обитель, из которой не хочется уходить. Два слова, которые характеризуют монастырь: Вечность и Покой. Здесь Вы можете увидеть такие необычные храмы как церковь преподобных Оптинских старцев (сооруженная глубоко под землей), пещерная церковь Св. преподобной Марии египетской и скальная церковь Св. Марины (бывшая церковь Св. Георгия (Иоанна Кипрского) – его имя оберегало церковь в османскую эпоху). Здесь также можно наблюдать монастырскую кошачью общину.

Монастырь Святой Марины и храм Святых мучеников Рафаила, Николая и Ирины

Как часто здесь бывает, киприоты бережно сохранили древнюю церковь, построив рядом красивый современный собор, способный вместить всех желающих. Особый интерес представляет церковь Святых Рафаила, Николая и Ирины – святых великомучеников эпохи османских завоеваний. Посвящённые им иконы мироточат и по сей день – миру, в качестве благословения и в помощь телесному и духовному исцелению, можно будет взять с собой.

Церковь и пещерная часовня Святой Фекла Иконийской

На самом берегу живописной бухты расположена уникальная древняя пещерная церковь Святой Феклы, известной проповеднице и целительнице, ученице апостола Павла. Эта церковь представляет собой катакомбы, много веков назад укрывающие святилище. Над ней, вторым ярусом, выстроена великолепная современная церковь в бело-синих тонах. Вы побываете в очень красивом и светлом месте, напоминающем о необходимости гармонии природы и человека.

В результате, вы научитесь видеть в окружающих объектах упоминания о событиях библейской эпохи. И вы сами убедитесь: то, что происходило на Кипре столетия и даже тысячелетия назад, существует и сейчас и является непременной составляющей жизни каждого киприота с самого его рождения. Знающий видит больше!

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