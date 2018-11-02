3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Южный берег Кипра: античная история и мифы

Познавательное путешествие в таинственное прошлое острова

Evgeny
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Evgeny – представитель гидов
На этой экскурсии вы услышите самые интересные легенды Кипра античной эпохи и побываете в местах, где они возникли.

Вы увидите памятники мирового культурного наследия; узнаете, с чего началась наша современная культура; научитесь находить античные корни в современном искусстве и мышлении; сможете разбираться в пантеонах античных божеств и узнаете о древних культах, среди которых самым эпатирующим, конечно, был культ богини любви Афродиты.
269 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Южный берег Кипра: античная история и мифы
Южный берег Кипра: античная история и мифы

С приходом на Кипр греческой цивилизации на острове началась эпоха культов греческих богов, эпоха революционного развития архитектуры и искусств. В ту пору шли войны, случались природные катастрофы. Но именно в это время формировалось античное сознание: формировались представления о прекрасном, зарождались искусства и наука.

Огромный пласт античной культуры сохранился на Кипре: древние города, святилища, некрополи, римские мозаики, мифы. Они и станут объектом нашей экскурсии.

Что вас ожидает

Древний город (археопарк) Курион
Курион – украшение Кипра. Он был основан еще в XII веке до н.э. на 70-метровом утесе в морской гавани невероятной красоты. О прогрессивности Куриона можно судить по его устройству – он был оборудован всеми привычными нам коммуникациями, за исключением электричества и интернета :).
Только здесь вы сможете увидеть не имеющие аналогов на Кипре (в южной части) строения:

  • Театр (самый крупный на южном побережье), в котором и в наши дни дают драму
  • Дом гладиаторов, украшенный мраморными мозаиками
  • Каскад римских бань (термы)
  • Нимфей Куриона (святилище нимф)

Древний город Пафос
Религиозный центр, богатейший город-государство и резиденция царей. Только здесь можно увидеть знаменитые на весь мир напольные мозаики дома Дионисия и дома Эона, вошедшие в фонд культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь же расположен и район вилл римской знати. Самая крупная из них – дом Тесей (вилла римского проконсула) состояла более чем из 100 комнат.

Место рождения Афродиты (бухта Афродиты)
По легенде именно в этом месте вышла на берег богиня любви и красоты, рождённая из пены Афродита. Живописная бухта в обрамлении скал, романтическая атмосфера. У вас будет время искупаться и наполниться энергией вечной молодости и красоты.

Храм Аполлона Илатского
Фактически единственный сохранившийся до наших дней храмовый комплекс древнего культа Аполлона на острове. Также это единственное место, где вы можете увидеть сохранившуюся ордерную структуру.

Традиционная таверна
Погружаясь в культуру острова, невозможно обойти вниманием национальную кухню и традиционные семейные таверны. Наше знакомство с кулинарными традициями пройдет в рыбацкой деревне вдали от туристических ресторанов. Здесь мастера кухни готовят только свежевыловленную рыбу и морепродукты. В вашем распоряжении всё разнообразие морской кухни. Перед трапезой я прочитаю вам лекцию «Средиземноморская диета под охраной ЮНЕСКО».

Организационные детали

  • Экскурсия проводится из: Айа Напы, Протараса, Ларнаки, Лимассола.
  • Место начала/окончания экскурсии: ваш отель или апартаменты.
  • В цену экскурсии не включены входные билеты в музеи.
  • Форма одежды: удобная сезонная одежда и обувь, головной убор и солнцезащитные очки.
Южный берег Кипра: античная история и мифы
Южный берег Кипра: античная история и мифы
Южный берег Кипра: античная история и мифы
Южный берег Кипра: античная история и мифы
Южный берег Кипра: античная история и мифы
Южный берег Кипра: античная история и мифы
Южный берег Кипра: античная история и мифы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Evgeny
Evgeny
Экскурсии нашей команды предназначены для активных и любознательных путешественников. Если вы уже почерпнули информацию о Кипре из путеводителей, прошли по стандартным маршрутам и готовы к настоящему путешествию по Кипру, мы поможем вам погрузиться культуру и историю острова, увидеть его самые красивые стороны! Приглашаем вас в путешествие!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 ноября 2018
Нашу экскурсию проводил гид Ярослав.Экскурсия хорошая.все понравилось. Ярослав показал помимо экскурсии красивые места Кипра. Обстоятельно рассказал о древней истории Кипра. Но экскурсия 8-ми часовая, поэтому надо застраиваться на длительную поездку. Узнали много нового о Кипре.
Оксана
9 июля 2018
Мы ездили на экскурсию с Евгением. Хочу ещё раз - уже здесь - сказать ему огромное спасибо за массу информации, впечатлений и положительных эмоций, которые мы получили за эту поездку. Удивительно, но Евгений смог заинтересовать представителей трёх поколений моей семьи -
меня саму, мою маму и моего 13-летнего сына. Очень жаль, что по ряду причин мы не отправились с ним ещё на какую-нибудь экскурсию. Обязательно буду рекомендовать всем своим знакомым, которые поедут отдыхать на Кипр!
8 июля 2018
В целом экскурсия прошла неплохо, если бы не некоторые организационные моменты. При переписке с организатором экскурсии Евгением здесь на сайте он указал время экскурсии с 9 до 18. Однако гид, проводивший экскурсию, когда мы уже ехали в его машине сказал, что он работает только 8 часов, т.е. до 17.00, а остальное время оплачивается дополнительно - 30 евро в час. И что вообще успеть посмотреть все объекты заявленные в экскурсии за 8 часов нереально. Мы удивились и сказали, что раз на сайте указан такой маршрут, то мы надеемся посмотреть все, за что платим. В ходе экскурсии мы гида не задерживали, останавливались и шли по его команде, но почему-то все равно не успели в храм Аполлона и вернулись с экскурсии аж в 19.00. Гид сам сказал нам, что он понимает, что нашей вины в задержке нет, и что по его мнению причина в организации маршрута, но попросил оплатить 1 час дополнительно, а если у нас есть вопросы, чтобы мы обращались к организатору экскурсии. Мы доплатили и расстались с неприятным осадком. Написали Евгению, тот перезвонил и предложил встретиться в ближайшие дни, чтобы во всем разобраться. Убедительно и долго говорил, что он очень клиентоориентирован. Мы согласились на встречу, договорились, что он позвонит нам в ближайшие дни и назначит время и место. Ждали от него звонка или хотя бы письма мы до 7 июля, так и не дождались, улетели домой.
К слову, гид проводивший экскурсию опоздал к началу экскурсии минут на 10, потом немного заблудился в ходе экскурсии - пару раз сворачивал не туда, из-за чего мы ещё минут 30 потеряли.
В итоге мы не прошли весь заявленный на сайте маршрут и экскурсия обошлась нам на 30 евро дороже.
Не рекомендуем экскурсию и организатора.

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