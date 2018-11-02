3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

С приходом на Кипр греческой цивилизации на острове началась эпоха культов греческих богов, эпоха революционного развития архитектуры и искусств. В ту пору шли войны, случались природные катастрофы. Но именно в это время формировалось античное сознание: формировались представления о прекрасном, зарождались искусства и наука.

Огромный пласт античной культуры сохранился на Кипре: древние города, святилища, некрополи, римские мозаики, мифы. Они и станут объектом нашей экскурсии.

Что вас ожидает

Древний город (археопарк) Курион

Курион – украшение Кипра. Он был основан еще в XII веке до н.э. на 70-метровом утесе в морской гавани невероятной красоты. О прогрессивности Куриона можно судить по его устройству – он был оборудован всеми привычными нам коммуникациями, за исключением электричества и интернета :).

Только здесь вы сможете увидеть не имеющие аналогов на Кипре (в южной части) строения:

Театр (самый крупный на южном побережье), в котором и в наши дни дают драму

Дом гладиаторов, украшенный мраморными мозаиками

Каскад римских бань (термы)

Нимфей Куриона (святилище нимф)

Древний город Пафос

Религиозный центр, богатейший город-государство и резиденция царей. Только здесь можно увидеть знаменитые на весь мир напольные мозаики дома Дионисия и дома Эона, вошедшие в фонд культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь же расположен и район вилл римской знати. Самая крупная из них – дом Тесей (вилла римского проконсула) состояла более чем из 100 комнат.

Место рождения Афродиты (бухта Афродиты)

По легенде именно в этом месте вышла на берег богиня любви и красоты, рождённая из пены Афродита. Живописная бухта в обрамлении скал, романтическая атмосфера. У вас будет время искупаться и наполниться энергией вечной молодости и красоты.

Храм Аполлона Илатского

Фактически единственный сохранившийся до наших дней храмовый комплекс древнего культа Аполлона на острове. Также это единственное место, где вы можете увидеть сохранившуюся ордерную структуру.

Традиционная таверна

Погружаясь в культуру острова, невозможно обойти вниманием национальную кухню и традиционные семейные таверны. Наше знакомство с кулинарными традициями пройдет в рыбацкой деревне вдали от туристических ресторанов. Здесь мастера кухни готовят только свежевыловленную рыбу и морепродукты. В вашем распоряжении всё разнообразие морской кухни. Перед трапезой я прочитаю вам лекцию «Средиземноморская диета под охраной ЮНЕСКО».