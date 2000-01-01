Все экскурсии в Айе Напе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Айе Напе – доступно 40 экскурсий на 2021 год, 34 ⭐ отзыва, цены от €22. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Айе Напе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии на Кипре на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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4ч
€22
за 1 чел.
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Морская прогулка в Фамагусту
Приглашаем вас в круиз из Айя-Напы в город-призрак Фамагуста
Вторник, четверг, пятница, воскресенье, 10:30
Индивидуальная экскурсия
8ч
€325
за 1-14 чел.
Волшебные горные деревушки
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€325
за 1-11 чел.
Православное наследие Кипра
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова
По запросу
Индивидуальная экскурсия
8ч
€325
за 1-11 чел.
Национальный парк Акамас
Вы отправитесь в увлекательную поездку с индивидуальным гидом по полуострову Акамас - дому для более...
По запросу
Индивидуальная экскурсия
8ч
€270
за 1-4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Экскурсия в город Пафос, где Вы посетите древние раскопки, увидите уникальные постройки и мозаики...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Троодос - душа Кипра
Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Фирменная экскурсия от Гида на Кипре
Данный маршрут один самых любимых в нашей команде
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
5ч
€90
за 1 чел.
Ларнака в величии веков
Если у вас нет желания тратить время драгоценного отдыха на полноценную дневную экскурсию, мы с удовольствием...
Ежедневно в 09:00 или 14:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
Если вы желаете познакомиться с островом через его традиционную кухню, попробовать различные варианты...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
€90
за 1 чел.
Экскурсия-приключение "В мире животных"
Вы приехали на Кипр с детьми и желаете насладиться совместным отдыхом? Хотите сделать отдых детей познавательным...
Ежедневно в 11:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€95
за 1 чел.
Житие-бытие ослиное
Ваши маленькие путешественники заскучали в отеле? Мы с радостью приглашаем их на занимательную прогулку...
Ежедневно в любое время
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Кирения - "Горький лимон"
Кипр - уникальный остров
Ежедневно в любое время
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Мы предлагаем вам отправиться в удивительное путешествие в самое сердце острова - горы Троодоса
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Чудеса Святого Исцеления
Вдоль побережья, на солнечных долинах Троодоса, на неприступных утёсах и в глухих лесах, спрятанные от...
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
4ч
€90
за 1 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Для наших гостей из Ларнаки, Айя-напы и Протараса мы приготовили зрелищную экскурсию на пол дня, которая...
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
8ч
€135
за 1 чел.
Покоряя море и горы
Предлагаем начать день с удивительного спортивного развлечения - прогулки на SUP на местной серф-станции,...
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Нектар Диониса
Мы предлагаем побывать в винодельческих районах Кипра, посетить небольшие семейные винодельни и насладиться...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
€200
за 1 чел.
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Мы организуем для вас профессиональную рыбалку в красивейшем месте, на одном из горных водохранилищ
Ежедневно в 05:30, 15:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Наследие древней Византии
Кипр - остров тысячи церквей, и с каждым годом их становится только больше
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€80
за 1 чел.
Остров сокровищ
Ваши дети заскучали в отеле, но ещё не готовы к "серьёзным экскурсиям" ? Наше маленькое путешествие предназначено...
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
5ч
€100
за 1 чел.
Предгорье Троодоса
Если у вас нет желания тратить время драгоценного отдыха на полноценную дневную экскурсию
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
6ч
€100
за 1 чел.
Приключения спартанцев
Мы разработали этот маршрут специально для наших юных гостей, однако и для их родителей эта поездка тоже...
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
6ч
€90
за 1 чел.
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Пляжи - одна из визитных карточек Кипра
Ежедневно в 09:00
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