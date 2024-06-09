Индивидуальная 8 часов Винно-гастрономическое путешествие по кипрским деревушкам из Айя Напа Погрузитесь в мир кипрской кулинарии и виноделия, посетив традиционные деревушки и винодельни в компании опытного гида Начало: Ваш отель «И, конечно же, не обойдется без посещения винодельни с дегустацией прекрасных кипрских вин, в том числе и прославленной «Коммандарии» и огненного напитка – зивания» Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00 от € 335 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Вкусная обзорная экскурсия по Айя Напа: культура, история и гастрономия Погрузитесь в мир кипрской культуры и кулинарии, посетив живописные места и исторические достопримечательности острова Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель «В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с кипрской культурой посредством местной кухни» Расписание: Ежедневно в 09:00 € 300 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Гурмэ-вояж по Кипру: путешествие через вкусы Айя Напа Вас ждет погружение в мир кипрской кулинарии: от мясных деликатесов до уникального шоколада Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель «Оазис спокойствия и вкусного вина Венцом тура гурмана по Кипру станет знаменитый винодельческий район и живописная деревня Омодос» Расписание: Ежедневно в 09:00 от € 115 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Нектар Диониса: уникальное винное путешествие по Кипру Погрузитесь в восхитительный мир кипрского вина, посетив семейные винодельни и насладившись панорамными видами острова Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель «Вкус Кипра В ходе этого путешествия мы обязательно остановимся на обед в уютной деревенской таверне, где собираются местные гурманы, которые знают толк в вине» Расписание: Ежедневно в 09:00 от € 115 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Природные красоты Кипра: от гор Троодос до морских пещер Познакомьтесь с необычайной природой Кипра: от величественных гор до кристально чистых пляжей и таинственных пещер Начало: У вашего отеля «Мы поговорим о традиционных ремеслах, кипрской кухне» Расписание: по договоренности € 220 за всё до 4 чел.