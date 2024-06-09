1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономическое путешествие по кипрским деревушкам из Айя Напа
Погрузитесь в мир кипрской кулинарии и виноделия, посетив традиционные деревушки и винодельни в компании опытного гида
Начало: Ваш отель
«И, конечно же, не обойдется без посещения винодельни с дегустацией прекрасных кипрских вин, в том числе и прославленной «Коммандарии» и огненного напитка – зивания»
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Айя Напа: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир кипрской культуры и кулинарии, посетив живописные места и исторические достопримечательности острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с кипрской культурой посредством местной кухни»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гурмэ-вояж по Кипру: путешествие через вкусы Айя Напа
Вас ждет погружение в мир кипрской кулинарии: от мясных деликатесов до уникального шоколада
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Оазис спокойствия и вкусного вина Венцом тура гурмана по Кипру станет знаменитый винодельческий район и живописная деревня Омодос»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нектар Диониса: уникальное винное путешествие по Кипру
Погрузитесь в восхитительный мир кипрского вина, посетив семейные винодельни и насладившись панорамными видами острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Вкус Кипра В ходе этого путешествия мы обязательно остановимся на обед в уютной деревенской таверне, где собираются местные гурманы, которые знают толк в вине»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Природные красоты Кипра: от гор Троодос до морских пещер
Познакомьтесь с необычайной природой Кипра: от величественных гор до кристально чистых пляжей и таинственных пещер
Начало: У вашего отеля
«Мы поговорим о традиционных ремеслах, кипрской кухне»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Нетуристический Кипр: Погружение в местную жизнь и традиции
Многие туристы просят показать им те места, куда не возят туристов. Познакомьтесь с Кипром, жизнь которого не связана с индустрией туризма
Начало: У вашего отеля
«Попьем кофе в традиционной кипрской кафешке и,по желанию, сможем пообедать в нетуристической таверне»
Расписание: Любой день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Айе Напе в категории «Гастрономические»
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