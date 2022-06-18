Круиз 3 часа 1 отзыв Морской круиз на закате вдоль Айя-Напы Проведите незабываемый вечер на яхте, наслаждаясь закатом и купанием в живописных местах. Идеально для романтического отдыха или веселья с друзьями Начало: 1st October 18, Ayia Napa, Кипр Расписание: Вторник, пятница 15:00 (приходить на причал заранее) € 40 за человека

Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Житие-бытие ослиное: увлекательное приключение для детей и взрослых в Айя Напа Приглашаем на захватывающую прогулку по лабиринту Минотавра и в гости к ослику Иа. Путешествие, полное открытий и радости для детей и взрослых Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в любое время от € 95 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Экскурсия по вашему маршруту в Айя Напа: уникальное путешествие Планируйте экскурсию своей мечты в Айя Напа, выбирая достопримечательности и развлечения по вашему вкусу Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию от € 100 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 6 часов Незабываемое семейное приключение: Экскурсия «В мире животных» в Айя Напа Проведите день, наполненный радостью и удивительными встречами с животными на экскурсии «В мире животных» в Айя Напа Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 11:00 € 90 за человека

Индивидуальная 8 часов Остров сокровищ: семейное приключение в Айя Напа Приглашаем на захватывающее семейное приключение, где легенды о пиратах и красота природы сливаются в единое целое Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию от € 80 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 6 часов Приключения спартанцев: Экскурсия в Айя Напа Путешествие в горы Троодос, посещение верёвочного парка, шоколадной мастерской и обед в уникальном ресторане. Незабываемые впечатления для всей семьи Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию от € 100 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 7 часов Разделённая столица и её окрестности: индивидуальная экскурсия Отправьтесь в увлекательное путешествие по Никосии и её окрестностям. Посетите храм, зоопарк и уникальную разделённую столицу Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 250 за всё до 4 чел.