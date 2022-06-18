1 чел.
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Круиз
3 часа
Морской круиз на закате вдоль Айя-Напы
Проведите незабываемый вечер на яхте, наслаждаясь закатом и купанием в живописных местах. Идеально для романтического отдыха или веселья с друзьями
Начало: 1st October 18, Ayia Napa, Кипр
Расписание: Вторник, пятница 15:00 (приходить на причал заранее)
11 июня в 15:00
14 июня в 15:00
€40 за человека
Индивидуальная
3 часа
Житие-бытие ослиное: увлекательное приключение для детей и взрослых в Айя Напа
Приглашаем на захватывающую прогулку по лабиринту Минотавра и в гости к ослику Иа. Путешествие, полное открытий и радости для детей и взрослых
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €95 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по вашему маршруту в Айя Напа: уникальное путешествие
Планируйте экскурсию своей мечты в Айя Напа, выбирая достопримечательности и развлечения по вашему вкусу
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Незабываемое семейное приключение: Экскурсия «В мире животных» в Айя Напа
Проведите день, наполненный радостью и удивительными встречами с животными на экскурсии «В мире животных» в Айя Напа
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
8 часов
Остров сокровищ: семейное приключение в Айя Напа
Приглашаем на захватывающее семейное приключение, где легенды о пиратах и красота природы сливаются в единое целое
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €80 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Приключения спартанцев: Экскурсия в Айя Напа
Путешествие в горы Троодос, посещение верёвочного парка, шоколадной мастерской и обед в уникальном ресторане. Незабываемые впечатления для всей семьи
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Разделённая столица и её окрестности: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Никосии и её окрестностям. Посетите храм, зоопарк и уникальную разделённую столицу
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Магические фонтаны Айя Напа: лабиринт, природа и шоу фонтанов
Погрузитесь в мир греческих мифов, природных чудес и волшебства фонтанов на экскурсии Магические фонтаны в Айя Напа
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKat18 июня 2022Замечательный тур для детей. Мои сыновья носились за ящерицами и были в полном восторге от осликов и прочих животных на ферме.
Ответы на вопросы от путешественников по Айе Напе в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Айе Напе в июне 2024
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