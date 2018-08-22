1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Пафос: от древних раскопок до места рождения Афродиты
Путешествие в прошлое Кипра: от могучего замка Колосси до мифического места рождения богини любви Афродиты
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по вашему маршруту в Айя Напа: уникальное путешествие
Планируйте экскурсию своей мечты в Айя Напа, выбирая достопримечательности и развлечения по вашему вкусу
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедный Мыс Греко и культурное наследие Айя-Напы: от деревни Лефкара до морских пещер
Погрузитесь в мир кипрской культуры и природы: от уникальных кружев Лефкары до величественных видов Мыса Греко
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Южный Троодос: монастыри, горы и вина Кипра
Погрузитесь в мир кипрской культуры и природы, посетив монастыри, горные деревушки и виноградники Южного Троодоса
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономическое путешествие по кипрским деревушкам из Айя Напа
Погрузитесь в мир кипрской кулинарии и виноделия, посетив традиционные деревушки и винодельни в компании опытного гида
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мертвый город Фамагуста: индивидуальная экскурсия по северному Кипру
Уникальная возможность посетить заброшенный город Фамагуста и другие достопримечательности северного Кипра на комфортабельных автомобилях
Начало: Ваша гостиница
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в горы Троодос: индивидуальная экскурсия из Айя Напы
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите монастыри и деревни, наслаждайтесь видами и традиционной кухней. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Никосии, Лефкаре и монастырю Святого Мины от «Гида на Кипре»
Погрузитесь в историю и культуру Кипра с нашей фирменной экскурсией. Увидите Никосию, Лефкару и монастырь Святого Мины, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Айя Напа: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир кипрской культуры и кулинарии, посетив живописные места и исторические достопримечательности острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гурмэ-вояж по Кипру: путешествие через вкусы Айя Напа
Вас ждет погружение в мир кипрской кулинарии: от мясных деликатесов до уникального шоколада
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Незабываемое семейное приключение: Экскурсия «В мире животных» в Айя Напа
Проведите день, наполненный радостью и удивительными встречами с животными на экскурсии «В мире животных» в Айя Напа
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
8 часов
К истокам христианства в Айя Напа: уникальные маршруты
Путешествие по святыням Кипра в Айя Напа: откройте для себя духовное наследие острова с экспертными гидами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно, утром
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия Кирения - «Горький лимон»
Посетите уникальные места Кипра: Никосию, замок Святого Иллариона, аббатство Беллапаис и Кирению. Узнайте историю острова и насладитесь видами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Троодос - по стопам Святых Апостолов: уникальная экскурсия из Айя Напы
Погрузитесь в мир древних легенд и святости, посетив уникальные монастыри и церкви гор Троодоса. Впечатляющие пейзажи и духовное обновление ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по святым местам Айя Напы: Чудеса Святого Исцеления
Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посетив уникальные храмы и монастыри Айя Напы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Покоряя море и горы: SUP и кипрская кухня в Айя Напа
Начните день с SUP на серф-станции и продолжите обедом в горной таверне, открывая красоты и вкусы Айя Напы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нектар Диониса: уникальное винное путешествие по Кипру
Погрузитесь в восхитительный мир кипрского вина, посетив семейные винодельни и насладившись панорамными видами острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ловля басса на Кипре с профессиональным гидом в Айя Напа
Забудьте о заботах поиска идеального места для рыбалки. Присоединяйтесь к нам для незабываемого приключения по ловле басса на Кипре
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
8 часов
Византийское наследие Айя Напы: экскурсия по храмам под охраной ЮНЕСКО
Погрузитесь в историю Кипра, посетив уникальные византийские храмы, внесенные в список ЮНЕСКО, в компании опытных гидов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Остров сокровищ: семейное приключение в Айя Напа
Приглашаем на захватывающее семейное приключение, где легенды о пиратах и красота природы сливаются в единое целое
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €80 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Приключения спартанцев: Экскурсия в Айя Напа
Путешествие в горы Троодос, посещение верёвочного парка, шоколадной мастерской и обед в уникальном ресторане. Незабываемые впечатления для всей семьи
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Царство Посейдона: путешествие по пляжам Кипра из Айя Напа
Погрузитесь в мир кристально чистых вод и золотых пляжей Кипра. Насладитесь индивидуальной экскурсией с профессиональным гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €90 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рыбалка на басса в Айя Напа: уникальный опыт с личным гидом
Откройте для себя увлекательный мир рыбалки на басса в Айя Напа. Полное сопровождение опытного гида обеспечит незабываемые впечатления и обильный улов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Айя Напы: погружение в культуру Кипра
Познайте уникальный колорит и традиции Кипра, посетив его живописные горные деревушки. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия «Пять Святынь» в Айе Напе: духовное путешествие по Кипру
Погрузитесь в атмосферу святых мест Кипра, посетив уникальные храмы и монастыри. Узнайте историю, прикоснитесь к мощам и насладитесь красотой природы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €290 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия Троодос - душа Кипра из Айя Напы
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите древние монастыри и живописные деревни. Экскурсия с гибким маршрутом и увлекательными рассказами гида
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Разделённая столица и её окрестности: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Никосии и её окрестностям. Посетите храм, зоопарк и уникальную разделённую столицу
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Магические фонтаны Айя Напа: лабиринт, природа и шоу фонтанов
Погрузитесь в мир греческих мифов, природных чудес и волшебства фонтанов на экскурсии Магические фонтаны в Айя Напа
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: путешествие по святыням и монастырям
Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посещая самые значимые православные места на Кипре в компании опытного гида
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по национальному парку Акамас: природа, история, приключения
Погрузитесь в мир дикой природы и древних легенд во время экскурсии по национальному парку Акамас
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кипр - остров любви: индивидуальная экскурсия по местам силы и традициям в Айя Напа
Погрузитесь в мир кипрских традиций и романтики! Экскурсия по Айя Напа откроет вам секреты семейного счастья и места, где любовь живет вечно
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день, кроме понедельника
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Природные красоты Кипра: от гор Троодос до морских пещер
Познакомьтесь с необычайной природой Кипра: от величественных гор до кристально чистых пляжей и таинственных пещер
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Нетуристический Кипр: Погружение в местную жизнь и традиции
Многие туристы просят показать им те места, куда не возят туристов. Познакомьтесь с Кипром, жизнь которого не связана с индустрией туризма
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
На квадроциклах по Троодосу: горное приключение из Айя Напа
Погрузитесь в захватывающее приключение по горам Троодоса на мощных квадроциклах. Насладитесь красотой Кипра и уникальными достопримечательностями
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€165 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав22 августа 2018Экскурсия очень понравилась. Спасибо Сергею за интересно проведенный день! Посетили монастырь Киккос, гору Олимп, заехали на дегустацию вина и на фабрику сладостей.
Ответы на вопросы от путешественников по Айе Напе в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Айе Напе в июне 2024
Сейчас в Айе Напе в категории "На весь день" можно забронировать 34 экскурсии от 80 до 335. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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