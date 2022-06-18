🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Пафос: от древних раскопок до места рождения Афродиты Путешествие в прошлое Кипра: от могучего замка Колосси до мифического места рождения богини любви Афродиты Начало: Ваш отель, любой город Кипра Расписание: Ежедневно в 09:00 € 270 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Житие-бытие ослиное: увлекательное приключение для детей и взрослых в Айя Напа Приглашаем на захватывающую прогулку по лабиринту Минотавра и в гости к ослику Иа. Путешествие, полное открытий и радости для детей и взрослых Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в любое время от € 95 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Экскурсия по вашему маршруту в Айя Напа: уникальное путешествие Планируйте экскурсию своей мечты в Айя Напа, выбирая достопримечательности и развлечения по вашему вкусу Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию от € 100 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Заповедный Мыс Греко и культурное наследие Айя-Напы: от деревни Лефкара до морских пещер Погрузитесь в мир кипрской культуры и природы: от уникальных кружев Лефкары до величественных видов Мыса Греко Начало: Ваш отель Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00 от € 325 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Экскурсия в Южный Троодос: монастыри, горы и вина Кипра Погрузитесь в мир кипрской культуры и природы, посетив монастыри, горные деревушки и виноградники Южного Троодоса Начало: Ваш отель Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00 от € 325 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Винно-гастрономическое путешествие по кипрским деревушкам из Айя Напа Погрузитесь в мир кипрской кулинарии и виноделия, посетив традиционные деревушки и винодельни в компании опытного гида Начало: Ваш отель Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00 от € 335 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Мертвый город Фамагуста: индивидуальная экскурсия по северному Кипру Уникальная возможность посетить заброшенный город Фамагуста и другие достопримечательности северного Кипра на комфортабельных автомобилях Начало: Ваша гостиница Расписание: по договоренности € 280 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 2 часа Тайны замков Северного Кипра Начало: Ваш отель, любой город Кипра Расписание: Ежедневно € 250 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов Путешествие в горы Троодос: индивидуальная экскурсия из Айя Напы Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите монастыри и деревни, наслаждайтесь видами и традиционной кухней. Незабываемое путешествие ждет вас Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно € 250 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов Индивидуальная экскурсия по Никосии, Лефкаре и монастырю Святого Мины от «Гида на Кипре» Погрузитесь в историю и культуру Кипра с нашей фирменной экскурсией. Увидите Никосию, Лефкару и монастырь Святого Мины, наслаждаясь каждым моментом Начало: Ваш отель, любой город Кипра Расписание: Ежедневно € 250 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов Ларнака в величии веков: полдневное путешествие из Айя Напа Погрузитесь в уникальное сочетание культур и истории Ларнаки. Эта экскурсия раскроет древние тайны и архитектурные шедевры Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00 € 210 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Вкусная обзорная экскурсия по Айя Напа: культура, история и гастрономия Погрузитесь в мир кипрской культуры и кулинарии, посетив живописные места и исторические достопримечательности острова Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 € 300 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Гурмэ-вояж по Кипру: путешествие через вкусы Айя Напа Вас ждет погружение в мир кипрской кулинарии: от мясных деликатесов до уникального шоколада Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 от € 115 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 6 часов Незабываемое семейное приключение: Экскурсия «В мире животных» в Айя Напа Проведите день, наполненный радостью и удивительными встречами с животными на экскурсии «В мире животных» в Айя Напа Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 11:00 € 90 за человека

Индивидуальная 8 часов К истокам христианства в Айя Напа: уникальные маршруты Путешествие по святыням Кипра в Айя Напа: откройте для себя духовное наследие острова с экспертными гидами Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно, утром от € 115 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Индивидуальная экскурсия Кирения - «Горький лимон» Посетите уникальные места Кипра: Никосию, замок Святого Иллариона, аббатство Беллапаис и Кирению. Узнайте историю острова и насладитесь видами Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в любое время от € 115 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Троодос - по стопам Святых Апостолов: уникальная экскурсия из Айя Напы Погрузитесь в мир древних легенд и святости, посетив уникальные монастыри и церкви гор Троодоса. Впечатляющие пейзажи и духовное обновление ждут вас Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 270 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Экскурсия по святым местам Айя Напы: Чудеса Святого Исцеления Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посетив уникальные храмы и монастыри Айя Напы Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию от € 115 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 4 часа Фамагуста и Саламин - берега истории Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию от € 90 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Покоряя море и горы: SUP и кипрская кухня в Айя Напа Начните день с SUP на серф-станции и продолжите обедом в горной таверне, открывая красоты и вкусы Айя Напы Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию от € 135 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Нектар Диониса: уникальное винное путешествие по Кипру Погрузитесь в восхитительный мир кипрского вина, посетив семейные винодельни и насладившись панорамными видами острова Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 от € 115 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 6 часов Ловля басса на Кипре с профессиональным гидом в Айя Напа Забудьте о заботах поиска идеального места для рыбалки. Присоединяйтесь к нам для незабываемого приключения по ловле басса на Кипре Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00 € 200 за человека

Индивидуальная 8 часов Византийское наследие Айя Напы: экскурсия по храмам под охраной ЮНЕСКО Погрузитесь в историю Кипра, посетив уникальные византийские храмы, внесенные в список ЮНЕСКО, в компании опытных гидов Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 от € 115 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Остров сокровищ: семейное приключение в Айя Напа Приглашаем на захватывающее семейное приключение, где легенды о пиратах и красота природы сливаются в единое целое Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию от € 80 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 5 часов Предгорье Троодоса: монастырь, винодельня и этнографический музей Погрузитесь в уникальную атмосферу Кипра, посетив монастырь Святого Мины, винодельню и этнографический музей в предгорьях Троодоса Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 230 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов Приключения спартанцев: Экскурсия в Айя Напа Путешествие в горы Троодос, посещение верёвочного парка, шоколадной мастерской и обед в уникальном ресторане. Незабываемые впечатления для всей семьи Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию от € 100 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 6 часов Царство Посейдона: путешествие по пляжам Кипра из Айя Напа Погрузитесь в мир кристально чистых вод и золотых пляжей Кипра. Насладитесь индивидуальной экскурсией с профессиональным гидом Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 от € 90 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 6 часов Рыбалка на басса в Айя Напа: уникальный опыт с личным гидом Откройте для себя увлекательный мир рыбалки на басса в Айя Напа. Полное сопровождение опытного гида обеспечит незабываемые впечатления и обильный улов Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00 € 200 за человека

Индивидуальная 8 часов Волшебные горные деревушки Айя Напы: погружение в культуру Кипра Познайте уникальный колорит и традиции Кипра, посетив его живописные горные деревушки. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое Начало: Ваш отель Расписание: По договоренности от € 325 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Индивидуальная экскурсия «Пять Святынь» в Айе Напе: духовное путешествие по Кипру Погрузитесь в атмосферу святых мест Кипра, посетив уникальные храмы и монастыри. Узнайте историю, прикоснитесь к мощам и насладитесь красотой природы Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию от € 290 за человека

Индивидуальная 8 часов Индивидуальная экскурсия Троодос - душа Кипра из Айя Напы Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите древние монастыри и живописные деревни. Экскурсия с гибким маршрутом и увлекательными рассказами гида Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно € 280 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов Разделённая столица и её окрестности: индивидуальная экскурсия Отправьтесь в увлекательное путешествие по Никосии и её окрестностям. Посетите храм, зоопарк и уникальную разделённую столицу Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 250 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов Магические фонтаны Айя Напа: лабиринт, природа и шоу фонтанов Погрузитесь в мир греческих мифов, природных чудес и волшебства фонтанов на экскурсии Магические фонтаны в Айя Напа Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь) от € 100 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Православное наследие Кипра: путешествие по святыням и монастырям Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посещая самые значимые православные места на Кипре в компании опытного гида Начало: Ваш отель Расписание: По запросу от € 325 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Путешествие по национальному парку Акамас: природа, история, приключения Погрузитесь в мир дикой природы и древних легенд во время экскурсии по национальному парку Акамас Начало: Ваш отель Расписание: По запросу от € 325 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Кипр - остров любви: индивидуальная экскурсия по местам силы и традициям в Айя Напа Погрузитесь в мир кипрских традиций и романтики! Экскурсия по Айя Напа откроет вам секреты семейного счастья и места, где любовь живет вечно Начало: У вашего отеля Расписание: Любой день, кроме понедельника € 220 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов Паломнический тур по святыням Айя-Напы и Ларнаки: духовное путешествие Посетите сердце православия Кипра в уникальном паломническом туре. Откройте для себя древние храмы, монастыри и святые мощи Начало: У вашего отеля Расписание: Любой день, кроме воскресенья € 200 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Природные красоты Кипра: от гор Троодос до морских пещер Познакомьтесь с необычайной природой Кипра: от величественных гор до кристально чистых пляжей и таинственных пещер Начало: У вашего отеля Расписание: по договоренности € 220 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов Кипр для юных путешественников: семейное приключение в Айя Напа Погрузитесь в мир кипрской природы и истории с экскурсией, созданной специально для семей с детьми. Вас ждут увлекательные открытия и веселые приключения Начало: У вашего отеля Расписание: Любой день € 180 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов Нетуристический Кипр: Погружение в местную жизнь и традиции Многие туристы просят показать им те места, куда не возят туристов. Познакомьтесь с Кипром, жизнь которого не связана с индустрией туризма Начало: У вашего отеля Расписание: Любой день € 200 за всё до 4 чел.