Мыс Греко (с его голубой лагуной, - Фамагуста (в хорошую погоду)
Вы сядете на настоящую шхуну Сан-Антонио II и проведете спокойный день на побережье Восточного Кипра. Вы встретите такие места, как залив Коннос, мыс Греко (с его голубой лагуной и видом на город-призрак) и Фамагуста (в хорошую погоду).
Что вас ждет:
можете насладиться бесплатными напитками в баре
вкусно пообедать «шведский стол» (с вегетарианскими блюдами), включая сладости
в течение всего тура вы можете освежиться в кристально чистой воде Средиземного моря 🌊 (на купальных остановках), с трубками и масками.
Внимание! Сопровождающий на этой экскурсии 🧭 - англоговорящий
Важная информация
Пожалуйста, возьмите купальный костюм, полотенце и солнцезащитное средство.
Маршрут зависит от погодных условий (в случае плохой погоды тур может быть изменен или отменен).
Что входит
Трансфер от/до отеля а Айя-Напе
Обед по системе «шведский стол»
Напитки в баре
Трубки и маски
Англоговорящий сопровождающий
Что не входит
Чаевые
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.