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Айя-Напа / Протарас: Круиз Сан-Антонио на целый день

TicketsS
TicketsS – Гид из Айи Напы
Поднимите паруса и наслаждайтесь расслабляющим круизом на борту шхун Сан-Антонио.

Вы сможете узнать больше о своем месте отдыха, наслаждаясь захватывающим видом на побережье и кристально чистыми водами Средиземного моря 🌊.
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Айя-Напа / Протарас: Круиз Сан-Антонио на целый день
Айя-Напа / Протарас: Круиз Сан-Антонио на целый день

Что вы увидите

  • Залив Коннос
  • Мыс Греко (с его голубой лагуной, - Фамагуста (в хорошую погоду)
Вы сядете на настоящую шхуну Сан-Антонио II и проведете спокойный день на побережье Восточного Кипра. Вы встретите такие места, как залив Коннос, мыс Греко (с его голубой лагуной и видом на город-призрак) и Фамагуста (в хорошую погоду).

Что вас ждет:

  • можете насладиться бесплатными напитками в баре
  • вкусно пообедать «шведский стол» (с вегетарианскими блюдами), включая сладости
  • в течение всего тура вы можете освежиться в кристально чистой воде Средиземного моря 🌊 (на купальных остановках), с трубками и масками.
Внимание! Сопровождающий на этой экскурсии 🧭 - англоговорящий
Важная информация
  • Пожалуйста, возьмите купальный костюм, полотенце и солнцезащитное средство.
  • Маршрут зависит от погодных условий (в случае плохой погоды тур может быть изменен или отменен).
Что входит
  • Трансфер от/до отеля а Айя-Напе
  • Обед по системе «шведский стол»
  • Напитки в баре
  • Трубки и маски
  • Англоговорящий сопровождающий
Что не входит
  • Чаевые
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Айя-Напа / Протарас: Круиз Сан-Антонио на целый день
Айя-Напа / Протарас: Круиз Сан-Антонио на целый день
Айя-Напа / Протарас: Круиз Сан-Антонио на целый день
Айя-Напа / Протарас: Круиз Сан-Антонио на целый день

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
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