Вы сядете на настоящую шхуну Сан-Антонио II и проведете спокойный день на побережье Восточного Кипра. Вы встретите такие места, как залив Коннос, мыс Греко (с его голубой лагуной и видом на город-призрак) и Фамагуста (в хорошую погоду).

Что вас ждет:

можете насладиться бесплатными напитками в баре

вкусно пообедать «шведский стол» (с вегетарианскими блюдами), включая сладости

в течение всего тура вы можете освежиться в кристально чистой воде Средиземного моря 🌊 (на купальных остановках), с трубками и масками.

Внимание! Сопровождающий на этой экскурсии 🧭 - англоговорящий

Важная информация