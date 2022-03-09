Что вы можете увидеть 🤩

Крепость Фамагусты

Город Фамагуста был основан ещё в начале III века до н. э. египетским царем Птолемеем II, однако на протяжении столетий это был ничем не примечательный небольшой городок. Всё изменилось коренным образом, когда в него перебрались жители богатого Саламина, разрушенного нещадными набегами арабов.

Первым делом, мы осмотрим городскую крепость — одну из основных достопримечательностей Фамагусты. Внушительные крепостные стены достигают 17 м в высоту, хоть местами они и разрушены временем, природой и артиллерийскими обстрелами.

Готический собор перестроенный в мечеть

В историческом центре Фамагусты сохранилось множество храмов и соборов. Мы посетим наиболее интересный из них — собор Святого Николая, ныне перестроенный в мечеть. Прототипом для его создания послужил Собор Парижской Богоматери.

Обязательно стоит уделить внимание и башне «Отелло», ведь именно в ней по легенде произошли трагические события, которые легли в основу произведения Шекспира.

Монастырь апостола Варнавы

Следующая остановка — монастырь, построенный в честь апостола Варнавы, с именем которого связана вся история становления христианства на Кипре. Это место является одной из главных паломнических достопримечательностей Северного Кипра. С 1976 года монастырь не действует, а сейчас в нём располагается археологический музей с коллекцией артефактов.

Рядом с монастырём находится гробница апостола Варнавы, над которой возведена небольшая купольная часовня. Из её крошечного зала крутая лестница ведет вниз, где в небольшой подземной пещере покоится саркофаг, в нём по преданию, сберегались нетленные мощи святого апостола.

Древний город-государство Саламин

Далее мы отправимся в развалинам древнего города Саламина. По одному из античных мифов, он был основан лучшим лучником Троянской войны Тевкром. Некогда город процветал, а сегодня он представляет собой обширный археологический парк. Здесь можно увидеть хорошо сохранившиеся сооружения античности и византийского средневековья. Особое внимание стоит уделить древнеримскому амфитеатру, термам и царским гробницам.

По Саламину можно гулять весь день, но мы обязательно оставим время, чтобы искупаться в лазурных водах саламинского побережья. Затем, выпив чашечку кофе, отправимся в обратный путь, увозя с собой богатые впечатления и массу интересных фотоснимков.

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Протяженность: до 100 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 60 м; Число остановок: 8; Пеший участок: до 1800 м.