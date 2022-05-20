Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»

Данный маршрут один самых любимых в нашей команде

Данный маршрут один самых любимых в нашей команде.

Он прошёл испытание временем и знакомит экскурсантов именно с теми достопримечательностями, которые наиболее метко показывают исторический облик острова.

А самое главное, наш маршрут лаконичен и не утомителен.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»

Что вас ожидает 🤩

  • Город Никосия
  • Улица Лидра
  • Туристическая обсерватория
  • Собор Св. Софии
  • Турецкий базар
  • Горы Троодоса
  • Деревня Лефкара
  • Церковь Животрворящего Креста
  • Панорамная площадка
  • Таверна
  • Этнографический музей
  • Деревня Като Дрис
  • Винодельня
  • Монастырь Св. Минаса

Никосия

Наше путешествие начнётся в долине межгорья, в Никосии. Это уникальный город, единственная столица в мире, разделенная на две части. По одну сторону границы Республика Кипр, где проживают греки, по другую — непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, население которой составляют турки. Никосия это город слияния двух культур и гармоничного сосуществования прошлого и настоящего.
В старом квартале Никосии мы поднимемся на башню «Шаколас», откуда, из туристической обсерватории, рассмотрим всю Никосию как на ладони. А затем прогуливаясь по местному «Арбату» — улице Лидра, перейдём через границу на оккупированную часть города и окунёмся в совершенно другую культуру. Здесь мы посетим собор Святой Софии, перестроенный в мечеть, и старый турецкий базар.

Деревня Лефкара

Впереди у нас аутентичная деревня мастеров Лефкара с её знаменитым искусством вышивки в стиле «лефкаритика» и преданием о посещении этого места Леонардо да Винчи. Лефкара — одна из кипрских деревень, где столетиями бережно хранят православную реликвию, привезенную на остров Святой Еленой — частицу креста, на котором был распят Сын Божий.
Мы отведаем кипрского кофе в гостях у одной из местных семей и прогуляемся по узким мощеным улочкам между каменными домиками, утопающими в зелени и цветах, мимо мастериц-вышивальщиц, сидящих за кропотливой работой прямо у крыльца своего дома. Затем посетим церковь Животворящего Креста, где преклонимся перед главной реликвией Лефкары.

Традиционная таверна

Почувствовать кипрскую культуру можно в том числе и через её кухню, поэтому на обед мы остановимся в традиционной семейной таверне, расположенной на склоне гор в самой гуще соснового леса, куда сами киприоты съезжаются со всего острова ради её знаменитого бараньего «клефтико». Это блюдо здесь подают прямо из глиняной печи. Вы насладитесь традиционным кипрским обедом, а добродушный персонал создаст уютную домашнюю атмосферу.

Этнографический музей

Дальше мы держим путь в небольшую деревушку Като Дрис, где нас ждёт знакомство радушными хозяевами семейного этнографического музея, расположившегося в традиционном сельском доме с 300-летней историей. Экспозиция музея посвящена истории крестьянского быта. Здесь можно увидеть жилые комнаты со старинной резной мебелью, предметы домашнего обихода прошлого века, старинные инструменты и многое другое. Так же в музее представлен полный цикл производства кипрского мёда, который мы обязательно попробуем.

Монастырь Святого Мины

Путешествуя по живописным серпантинам, мы окажемся в уютном женском монастыре, который благодаря усердным стараниям монахинь, превращен в небольшой цветущий рай. В этом монастыре особо почитается икона Святого Мины, считается, что она приносит материальные блага, и по искренней молитве ваша просьба обязательно исполнится.

Винодельня

Оставив позади святую обитель с её размеренной жизнью, мы отправимся дегустировать вино на небольшую семейную винодельню Ктима Христудиа, с её по-кипрски гостеприимными хозяевами. Винный завод находится в окружении только кипрских сортов винограда, и его гости имеют уникальную возможность познакомиться с их удивительными ароматами и необычным вкусом. Вдоволь насладившись напитком богов, мы отправимся в обратный путь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Дегустация вин в деревенской винодельне
  • Угощение кипрским кофе
  • Питьевая вода в дороге
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
Ваш отель, любой город Кипра
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Айи Напы

🎩Индивидуальные🚌На автобусе☀️На весь день

Еще несколько похожих предложений в Айе Напе

Природные красоты Кипра
8 часов
Индивидуальная
Ольга
Нет отзывов
Природные красоты Кипра
Вы увидите самые необычные природные красоты острова: горный массив Троодос, нерукотворные морские пещеры
220 за 1-4 чел.
Колорит Кипра
8 часов
Индивидуальная
Oleg
Нет отзывов
Колорит Кипра
Мы с вами побываем в горных деревушках, посетим древний монастырь, поднимемся (на машине) на самую высокую гору на
от 200 за 1-2 чел.
Православное наследие Кипра
8 часов
Индивидуальная
Орфеус
Нет отзывов
Православное наследие Кипра
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова
от 325 за 1-4 чел.
Кипр - остров любви
8 часов
Индивидуальная
Ольга
Нет отзывов
Кипр - остров любви
Эта экскурсия для тех, кто влюблён или желает обрести любовь
220 за 1-4 чел.
Православные святыни восточного побережья
5 часов
Индивидуальная
Ольга
Нет отзывов
Православные святыни восточного побережья
Кипр - остров святых и многие приезжают сюда с паломническими целями
200 за 1-4 чел.
Нетуристический Кипр
7 часов
Индивидуальная
Ольга
Нет отзывов
Нетуристический Кипр
Многие туристы просят показать им те места, куда не возят туристов
200 за 1-4 чел.
Мертвый город Фамагуста
8 часов
Индивидуальная
Владимир
Нет отзывов
Мертвый город Фамагуста
Большая часть туристов приезжает на греческую часть Кипра
280 за 1-4 чел.
Винно-гастрономический тур
8 часов
Индивидуальная
Орфеус
Нет отзывов
Винно-гастрономический тур
Кипр - это солнечные пляжи, атмосфера релакса и безумные вечеринки
от 335 за 1-4 чел.
Кипр для юных путешественников
5 часов
Индивидуальная
Ольга
Нет отзывов
Кипр для юных путешественников
Приглашаем в путешествие для всей семьи
180 за 1-4 чел.
Национальный парк Акамас
8 часов
Индивидуальная
Орфеус
Нет отзывов
Национальный парк Акамас
Вы отправитесь в увлекательную поездку с индивидуальным гидом по полуострову Акамас - дому для более тысячи видов
от 325 за 1-4 чел.
Волшебные горные деревушки
8 часов
Индивидуальная
Орфеус
Нет отзывов
Волшебные горные деревушки
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны
от 325 за 1-4 чел.
Морская прогулка в Фамагусту
4 часа
🛳 Круизы
Круиз
Геометрия
4.3
6 отзывов
Морская прогулка в Фамагусту
Приглашаем вас в круиз из Айя-Напы в город-призрак Фамагуста
Завтра
22 мая
24 мая
22 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Айе Напе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Айе Напе
ХОРОШО
🧭
ТАМ