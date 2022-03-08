К истокам христианства: три маршрута

Кипр - удивительный остров, который иногда называют «островом святых», так как он освящен подвигами множества угодников

Индивидуальная
Кипр — удивительный остров, который иногда называют «островом святых», так как он освящен подвигами множества угодников Божьих.

Именно сюда, после распятия Христа, пришли его ученики Святые апостолы Варнава, Павел и Марк, чтобы нести веру Христову в души людей.

Здесь, став первым епископом кипрским, проповедовал святой Лазарь Четверодневный, воскрешенный Господом Иисусом Христом.

Здесь побывала даже сама Богородица.

А во времена иконоборчества на острове нашли спасение многие святые реликвии христианства.
К истокам христианства: три маршрута

Что вы можете увидеть 🤩

  • Маршрут 1:
  • Мужской Монастырь Богородицы Хрисороятиссы
  • Мужской монастырь Киккос
  • Монастырь Иоанна Лампадиста — охраняется ЮНЕСКО
  • Церковь Архангела Михаила — охраняется ЮНЕСКО
  • Женский монастырь Трикукья: первое «место жительства» чудотворной Киккской иконы
  • Мужской монастырь Троодитиса, где хранится Пояс Богородицы
  • Монастырь Святого Креста в деревне Омодос
  • Маршрут 2:
  • Женский монастырь Святого Мины
  • Церковь Святого Креста (XVIII век), деревня Лефкара
  • Мужской монастырь Махерас
  • Церковь Святых Киприана и Иустины, деревня Менико
  • Женский монастырь Святого Ираклидиса
  • Женский Монастырь Святого Пантелеимона
  • Церковь Богородицы Золотой пещеры в деревне Като Девтера
  • Мужской монастырь Ставровуни
  • Женский монастырь Святой целительницы Феклы: источник со святой водой и целебной грязью
  • Маршрут 3:
  • Церковь построенная ангелами Панагии Ангелоктисти в деревне Кити
  • Церковь Святого Лазаря в Ларнаке
  • Монастырь Святого Георгия Черногорца, деревня Ороклини
  • Башмачки святого Спиридона — чудотворца земли Кипрской
  • Женский монастырь Святой Марины
  • Катакомбная церковь целительницы Феклы
  • Монастырь Агия Напа
  • Часовня Святых бессребреников Космы и Дамиана, мыс Каво Греко
  • Церковь Пророка Ильи в Протарасе
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«Любая дорога на Кипре приведёт в храм»
На Кипре полторы тысячи храмов, которые по воскресным и праздничным дням наполнены молящимися. Более тридцати действующих монастырей, которые пронесли через века святую веру отцов и священные реликвии. А сами Греки-киприоты, народ очень благочестивый, говорят о своем острове так: «Любая дорога на Кипре приведёт в храм». Всё это привлекает паломников со всего мира.

Мы предлагаем вам три маршрута по главным христианским святыням острова. Каждая программа составлена с учётом географического местонахождения объектов посещения, лучше ознакомиться с каждым, вы сможете по ссылкам:

    К истокам христианства: Святыни гор Троодоса
    К истокам христианства: Предгорья Троодоса
    К истокам христианства: Юго-восточное побережье Кипра

    Важная информация

    Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду соответствующую религиозным местам, головные уборы и солнцезащитные средства.
    Продолжительность каждой из предложенных поездок примерно 8-9 часов. Если у вас есть свои индивидуальные предпочтения и места, посещение которых является наиболее важным для вас, мы с удовольствием составим оптимальный маршрут с учетом вашего местонахождения и пожеланий.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
    • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
    • Питьевая вода в дороге
    Что не входит
    • Питание и напитки во время экскурсии
    • Входные билеты в музеи и археологические парки
    • Пожертвования, приобретение свечей и икон
    Место начала и завершения?
    Любой курорт Кипра, ваш отель
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно, утром
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Важная информация
    • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы
    • журналисты
    • историки и фанаты своего дела
    • их объединяет любовь к острову Кипр
    • профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду соответствующую религиозным местам
    • головные уборы и солнцезащитные средства
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно, утром

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