Что вы можете увидеть 🤩

«Любая дорога на Кипре приведёт в храм»

На Кипре полторы тысячи храмов, которые по воскресным и праздничным дням наполнены молящимися. Более тридцати действующих монастырей, которые пронесли через века святую веру отцов и священные реликвии. А сами Греки-киприоты, народ очень благочестивый, говорят о своем острове так: «Любая дорога на Кипре приведёт в храм». Всё это привлекает паломников со всего мира.

Мы предлагаем вам три маршрута по главным христианским святыням острова. Каждая программа составлена с учётом географического местонахождения объектов посещения, лучше ознакомиться с каждым, вы сможете по ссылкам:

К истокам христианства: Святыни гор Троодоса

К истокам христианства: Предгорья Троодоса

К истокам христианства: Юго-восточное побережье Кипра

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду соответствующую религиозным местам, головные уборы и солнцезащитные средства.

Продолжительность каждой из предложенных поездок примерно 8-9 часов. Если у вас есть свои индивидуальные предпочтения и места, посещение которых является наиболее важным для вас, мы с удовольствием составим оптимальный маршрут с учетом вашего местонахождения и пожеланий.