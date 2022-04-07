Что вас ждет

На этой экскурсии мы посетим самые романтичные и фотогеничные места на острове.

Около молодежного шумного курорта, где так часто соединяются юные сердца, есть культовое место — мост влюбленных. По легенде, на этом мосту, надо побывать со своим возлюбленным, чтобы на всю жизнь стать неразлучными.

Мы поедем к дереву желания, на котором завязывают ленточки, загадывая самое сокровенное.

Недалеко от города Никосия мы посетим уникальный храм Богородицы Золотой пещеры. В высеченном в скале храме девушки и юноши молятся Божьей Матери, чтобы она помогла встретить суженного/суженую. А те, кто уже обрел любовь, благодарят за это и просят благословления.

Мы проведем время в одной из самых живописных горных деревушек Кипра — Какопетрие. Мы прогуляемся пешим маршрутом вдоль горной реки, сделаем красивые фотографии на узких улочках, сможем пообедать в одной из традиционных кипрских таверн.

Важно знать

Эта экскурсия на весь день.

Вам понадобиться удобная обувь и головной убор. Возьмите с собой питьевую воду.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно: