Индивидуальная экскурсия ⛳ на автомобилях Mercedes-Benz Viano и Mercedes-Benz Е-класса для всей семьи или компании друзей. У вас есть уникальная возможность увидеть те места. которые хочется именно вам. Ограничение только по времени — до 8 часов.
Возможная программа экскурсии:
Пересечение границы
Посещение крепости Святого Иллариона
Посещение аббатства Беллапаис
Мертвый город 🏙️ Фамагуста
Свободное время в старой части
Церковь Святого Николая
Золотой пляж 🏖️ Фамагусты
Пересечение границы
Вы можете выбрать места из вышеприведенного списка или составить свой маршрут. Желательно заранее оговорить выбранные места с гидом, чтобы оптимально построить маршрут.
Важно: необходим обязательно паспорт! Рекомендованное время для начала экскурсии 🧭 в 09. 00.
Что входит
Экскурсия по любому маршруту продолжительностью 7-8 часов
Автомобиль с водителем
Что не входит
Обед и прочие покупки в магазинах
Начало и место завершения
🚩 Ваша гостиница
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.