Владимир – Гид из Айи Напы

Большая часть туристов приезжает на греческую часть Кипра.



Здесь есть все для отдыха — солнечная погода, чистые пляжи и безумные вечеринки.



Но я хочу открыть для вас северный Кипр.



Здесь тоже есть интересные места — заброшенный город 🏙️ Фамагуста, средневековая крепость и готическая церковь ⛪.



Как все это появилась на Кипре? Присоединяйтесь к поездке по северному Кипру и вы найдете все ответы на ваши вопросы.