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Мертвый город Фамагуста

Владимир
Владимир – Гид из Айи Напы
Большая часть туристов приезжает на греческую часть Кипра.

Здесь есть все для отдыха — солнечная погода, чистые пляжи и безумные вечеринки.

Но я хочу открыть для вас северный Кипр.

Здесь тоже есть интересные места — заброшенный город 🏙️ Фамагуста, средневековая крепость и готическая церковь ⛪.

Как все это появилась на Кипре? Присоединяйтесь к поездке по северному Кипру и вы найдете все ответы на ваши вопросы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €280 за экскурсию

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Мертвый город Фамагуста
Мертвый город Фамагуста

Что вы увидите

  • <b>Возможные достопримечательности:</b>
  • Крепость Святого Иллариона
  • Аббатство Беллапаис
  • Мертвый город Фамагуста
  • Церковь Святого Николая
  • Золотой пляж Фамагусты
Индивидуальная экскурсия ⛳ на автомобилях Mercedes-Benz Viano и Mercedes-Benz Е-класса для всей семьи или компании друзей. У вас есть уникальная возможность увидеть те места. которые хочется именно вам. Ограничение только по времени — до 8 часов.

Возможная программа экскурсии:

  • Пересечение границы
  • Посещение крепости Святого Иллариона
  • Посещение аббатства Беллапаис
  • Мертвый город 🏙️ Фамагуста
  • Свободное время в старой части
  • Церковь Святого Николая
  • Золотой пляж 🏖️ Фамагусты
  • Пересечение границы
  • Вы можете выбрать места из вышеприведенного списка или составить свой маршрут. Желательно заранее оговорить выбранные места с гидом, чтобы оптимально построить маршрут.
  • Важно: необходим обязательно паспорт! Рекомендованное время для начала экскурсии 🧭 в 09. 00.
Что входит
  • Экскурсия по любому маршруту продолжительностью 7-8 часов
  • Автомобиль с водителем
Что не входит
  • Обед и прочие покупки в магазинах
Начало и место завершения
🚩 Ваша гостиница
Мертвый город Фамагуста
Мертвый город Фамагуста
Мертвый город Фамагуста
Мертвый город Фамагуста

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир
Владимир
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