Что вас ждёт:

На корабле вас ждёт экскурсионная программа с русским гидом, предоставляются бинокли и лежаки для загорания. Предусмотрены остановки для фотографий и остановки в красивейших лагунах для купания. На борту предусмотрены все удобства и включён обед.

Природные красоты

Мы увидим морские пещеры — действительно впечатляющие своей живописной красотой место. Здесь каждый сможет найти чем полюбоваться — удивительно чистая, насыщенно бирюзово-изумрудная вода, прозрачная настолько, что видны глубины дна с различными морскими водорослями, причудливой формы пещеры и гроты. Мыс Греко, который является одним из самых красивых мест на Кипре, море здесь яркое, а камни живописно вписываются в пейзаж. Город-призрак Фамагуста, который привлекает туристов своей незаурядностью и имеет очень долгую и богатую на события историю.