Морская прогулка до Фамагусты

5
1 отзыв
Отправляйтесь из порта Айя-Напы на наш обзорный морской круиз, где на пути к городу призраку — Фамагусте, вас ждут разнообразные природные достопримечательности живописного юго-восточного побережья.
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты

Что вы увидите 🤩

  • Морские пещеры
  • Мыс Греко
  • Фамагуста

Что вас ждёт:

  • На корабле вас ждёт экскурсионная программа с русским гидом, предоставляются бинокли и лежаки для загорания. Предусмотрены остановки для фотографий и остановки в красивейших лагунах для купания. На борту предусмотрены все удобства и включён обед.
Природные красоты
Мы увидим морские пещеры — действительно впечатляющие своей живописной красотой место. Здесь каждый сможет найти чем полюбоваться — удивительно чистая, насыщенно бирюзово-изумрудная вода, прозрачная настолько, что видны глубины дна с различными морскими водорослями, причудливой формы пещеры и гроты. Мыс Греко, который является одним из самых красивых мест на Кипре, море здесь яркое, а камни живописно вписываются в пейзаж. Город-призрак Фамагуста, который привлекает туристов своей незаурядностью и имеет очень долгую и богатую на события историю.
🚩 Начало и место завершения: Порт Айя-Напа, Кипр
 Что входит
  • Экскурсионная программа
  • Русский гид
  • Бинокли
  • Душ
  • Остановки для фотографий
  • Обед
  • Лежаки для загорания
  • Красивейшие лагуны для купания
  • На борту предусмотрены все удобства
 Что не входит
  • Трансфер от вашего отеля и обратно (дополнительная плата)
Важная информация
  • Пожалуйста, заранее загрузите ваучер, его нужно будет показать с экрана гиду.
  • Смс показывать не нужно.
Время проведения: Вторник, четверг, пятница, воскресенье, 10:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Геометрия О.
Геометрия О.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Геометрия О. проводит ещё 1 экскурсию

Приватный морской круиз вдоль побережья Айя-Напы
Цена за всё – до 10 чел.
Можно и 20 чел., но чуть дороже
от 440
за 1-20 чел.
Приватный морской круиз вдоль побережья Айя-Напы
Неповторимый приватный морской круиз вдоль Айя-Напы до Голубой лагуны и залива Коннос Бей подарит вам...
Ежедневно по договоренности

Еще несколько похожих предложений в Айе Напе

Мертвый город Фамагуста
Цена за всё – до 4 чел.
280
за 1-4 чел.
Мертвый город Фамагуста
Большая часть туристов приезжает на греческую часть Кипра
по договоренности
Фамагуста и Саламин — берега истории
90
за 1 чел.
Фамагуста и Саламин — берега истории
Для наших гостей из Ларнаки, Айя-напы и Протараса мы приготовили зрелищную экскурсию на пол дня, которая...
Ежедневно по согласованию
Житие-бытие ослиное
95
за 1 чел.
Житие-бытие ослиное
Ваши маленькие путешественники заскучали в отеле? Мы с радостью приглашаем их на занимательную прогулку...
Ежедневно в любое время
Заповедный Мыс Греко
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 11 чел., но чуть дороже
от 325
за 1-11 чел.
Заповедный Мыс Греко
Вы посетите деревню Лефкара с необычными каменными домами, заедете в старинный монастырь Айя-Напы, который...
Время выезда: 9:00 – 10:00
Покоряя море и горы
135
за 1 чел.
Покоряя море и горы
Предлагаем начать день с удивительного спортивного развлечения — прогулки на SUP на местной серф-станции,...
Ежедневно по согласованию
Тайны замков Северного Кипра
Цена за всё – до 5 чел.
250
за 1-5 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Ваше пешеходно-автомобильное путешествие начнется с оккупированной части Кипра — Никосии
Ежедневно
Айя-Напа и Протарас: круиз на катамаране на целый день
67
за 1 чел.
Айя-Напа и Протарас: круиз на катамаране на целый день
Кипр – один из самых живописных островов современности
пн, чт, пт, сб в 10:00
Троодос — душа Кипра
Цена за всё – до 4 чел.
250
за 1-4 чел.
Троодос — душа Кипра
1 отзыв
Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных
Ежедневно
Троодос — душа Кипра
Цена за всё – до 4 чел.
250
за 1-4 чел.
Троодос — душа Кипра
Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных
Ежедневно
У нас ещё много экскурсий 😎 в Айе Напе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Айе Напе
🇨🇾