Морской круиз на закате

Неповторимый морской круиз на закате вдоль Айя-Напы до Голубой лагуны и залива Коннос Бей подарит...

Неповторимый морской круиз на закате вдоль Айя-Напы до Голубой лагуны и залива Коннос Бей подарит вам самые положительные эмоции и впечатления.

Превратите обычный вечер в настоящее морское путешествие с освежающим бризом и чудесными видами побережья, освещенного огнями и теплым светом закатного солнца.
Морской круиз на закате
Морской круиз на закате
Морской круиз на закате
Морской круиз на закате
Морской круиз на закате
Морской круиз на закате

Что вы увидите 🤩

  • Залив Коннос Бей
  • Голубая лагуна

Что вас ждёт:

  • Проведите идеальный вечер вместе с Вашими друзьями, семьей или второй половинкой. Вы отправитесь вечером любоваться закатом и красивыми пейзажами с борта нашей яхты. У вас будут 2 остановки для купания: в Голубой лагуне и в заливе Коннос Бей. Коннос Бей — живописный залив с золотыми пляжами и кристально чистыми синими водами. Береговая линия залива, протяжностью в 200 метров и шириной в 35 метров, покрыта золотистым мелким песком.
  • В стоимость не входят напитки с едой, но вы сможет принести всё с собой.

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человекДля группы 1-15 человек
Взрослый (12+)
€35
Детский (до 12 лет)
€20

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда яхты
Что не входит
  • Еда и напитки (можно взять с собой)
Где начинаем и завершаем
Начало: 1st October 18, Ayia Napa, Кипр
Завершение: Harmony yacht
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница 15:00 (приходить на причал заранее)
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вторник, пятница 15:00 (приходить на причал заранее)

Геометрия О.
Геометрия О.
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Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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