Проведите идеальный вечер вместе с Вашими друзьями, семьей или второй половинкой. Вы отправитесь вечером любоваться закатом и красивыми пейзажами с борта нашей яхты. У вас будут 2 остановки для купания: в Голубой лагуне и в заливе Коннос Бей. Коннос Бей — живописный залив с золотыми пляжами и кристально чистыми синими водами. Береговая линия залива, протяжностью в 200 метров и шириной в 35 метров, покрыта золотистым мелким песком.
В стоимость не входят напитки с едой, но вы сможет принести всё с собой.
Цены на экскурсию
Для группы 1-50 человек
Для группы 1-15 человек
Взрослый (12+)
€35
–
Детский (до 12 лет)
–
€20
Ответы на вопросы
Что входит
Аренда яхты
Что не входит
Еда и напитки (можно взять с собой)
Где начинаем и завершаем
Начало: 1st October 18, Ayia Napa, Кипр
Завершение: Harmony yacht
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница 15:00 (приходить на причал заранее)
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.