Что вы можете увидеть 🤩

Пиратские пещеры

В первую очередь мы направимся на поиски сокровищ к настоящим пиратским пещерам. Вы услышите легенды о средиземноморских пиратах, которые в древности использовали данные пещеры в качестве убежищ и сокровищниц. Это уникальное чудо, творение морской стихии, никого не оставит равнодушным. Согласно преданиям это не просто пещеры, а настоящие лабиринты. Именно поэтому они были выбраны пиратами, ведь подобраться к ним можно лишь с моря.

Морской мост

Затем, нас ожидает ещё одно сокровище Айя-Напы — «мост влюбленных» — уникальная скала, миллионами лет вытачиваемая ветрами и волнами, словно огромная арка зависает над морской водой. Это место овеяно легендами и преданиями о влюбленных, которые из уст в уста передаются из поколения в поколение местными жителями.

Мыс Каво Греко

Далее мы поднимемся на самый верх мыса Каво Греко, в национальный парк, где с высоты вам откроется захватывающая дух панорама. Мы расскажем вам легенду о морском чудовище, которое на самом деле является самым добрым чудовищем в морском мире. В поисках этого милейшего создания мы отправимся к каменным замкам мыса Каво Греко, где скалы, по форме напоминающее игольное ушко или окошко, так и манят сделать волшебные кадры. Эти великие и могучие в своей красоте скалы предстают перед нами словно неприступные бастионы.

Часовня Космы и Дамиана

Здесь же мы побываем в часовне целителей, которые в русских традициях известны как Кузьма и Демьян — врачеватели и чудотворцы. Рядом с часовенкой находится живописная пещера, где скрывался монах-отшельник, оберегающий чудотворную икону. С именем братьев-бессеребряников связано очень красивое предание, о котором мы вам обязательно расскажем в ходе нашего путешествия.

Пляж Коннос Бэй

Пришло самое время немного отдохнуть в тени средиземноморских сосен, любуясь на ласковые воды пляжа Коннос Бэй. Это прекрасная бухта с золотистым песком и кристально-прозрачной бирюзовой водой, тихое и спокойное место, идеально подходящее для маленьких путешественников. Здесь, в кафе на берегу моря, можно заказать мороженое или прохладительные напитки.

Океанический аквариум

Мы продолжим наше знакомство с чудесами природы в океаническом аквариуме. В нём содержится множество всевозможных видов рыб и других морских и пресноводных обитателей, включая черепах, пингвинов и крокодилов. А рядом с водными обитателями, в тропическом саду с диковинными растениями, гармонично уживаются и земные животные — обезьяны, попугаи и еноты.

Попадая в это сказочное царство, посетители теряют счёт времени, ведь наблюдать за хлопотами и заботами жителей водных глубин — очень увлекательное занятие, которое поистине интересно как детям, так и взрослым.

Церковь Ильи Пророка

В завершении нашего удивительного, наполненного «сокровищами» дня, мы посетим небольшую церковь Ильи Пророка, в самом центре туристического посёлка Протарас. Поднимемся вверх, на высоту 115 м, сосчитав по пути все ступеньки. Для чего это нужно вам поведает наш гид. Наверху в награду нас будет ждать «дерево-желаний», все местные жители свято верят, что если повязать ленточку на дерево и загадать самое заветное желание — оно обязательно сбудется!

Принимая участие в нашем приключении вы увидите замечательные места и сделаете впечатляющие фотографии, которые не дадут забыть о поездке на настоящий остров сокровищ.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, пляжные принадлежности, маски для снорклинга, солнцезащитный крем и головные уборы.

Протяженность: до 80 км; Серпантин: до 3 км; Высота подъёма: до 200 м; Число остановок: 7; Пеший участок: до 1 км.