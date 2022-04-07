Православные святыни восточного побережья

Кипр - остров святых и многие приезжают сюда с паломническими целями

Индивидуальная
Кипр — остров святых и многие приезжают сюда с паломническими целями.

Но не у всех есть силы и время поехать в паломничество на целый день, ведь самые популярные курорты Айя-Напа и Протарас находятся на значительном расстоянии от большинства самых известных святынь.

Этот маршрут на полдня как раз для таких паломников.
Православные святыни восточного побережья
Православные святыни восточного побережья
Православные святыни восточного побережья
Православные святыни восточного побережья

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Айя-Напы
  • Храм св. Лазаря
  • Храм Богородицы
  • Женский монастырь святых Рафаила, Николая и Ирины
  • Гротовый храм св. Феклы
  • Часовня св. Варвары и кошачий приют
  • Храм св. Эпифания с импровизированный Голгофой и потрясающим видом на Айя-Напу

Что вас ждет

В нашей паломнической поездке мы посетим не только важные для христиан места поклонения, но так же увидим один из древнейших городов Кипра — Ларнаку.
В одном из старейших храмов острова — церкви Святого Лазаря четырехдневного, друга Иисуса, вы сможете поклониться его саркофагу, святым мощам, набрать воды из животворящего источника. Около храма открыта церковная лавка с большим выбором уже освященных икон и утвари.
Недалеко от Ларнаки, в милой деревушке Кити, мы посетим храм Богородицы Ангелоктисти, что переводится «воздвигнутый ангелами». В этом храме чудом сохранилась алтарная мозаика VI века. По великолепию она сравнима с мозаиками Равенны в Италии
У нас будет возможность посетить действующий женский монастырь святых Рафаила, Николая и Ирины.
У нас в программе 3 часовни. Эти храмы открыты круглосуточно и привечают и тех, кто ищет утешения в молитве, и просто уставших путников.
Мы увидим монастырь-музей в самом сердце шумного молодежного курорта Айя-Напа. Вы узнаете, что означает название современного туристического поселка. Как эта местность побывала и перевалочным пунктом пиратов, и христианской обителью, и бедной рыбацкой деревней.
Программа может быть скорректированна по предварительной договоренности.

Важно знать

Это паломнический тур. Для посещения храмов и монастырей необходимо соблюдать определённый дресс код. Одежда должна закрывать плечи, зону декольте и колени, должна быть не прозрачной. Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головные уборы и питьевую воду.
Обед входит в стандартную программу, но Вы всегда сможете попросить меня остановиться на кофе или на обед.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • сувениры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: Любой день, кроме воскресенья
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Это паломнический тур. Для посещения храмов и монастырей необходимо соблюдать определённый дресс код. Одежда должна закрывать плечи
  • Зону декольте и колени
  • Должна быть не прозрачной. Выбирайте удобную обувь
  • Возьмите с собой головные уборы и питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Любой день, кроме воскресенья

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