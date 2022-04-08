Природные красоты Кипра

Вы увидите самые необычные природные красоты острова: горный массив Троодос, нерукотворные морские пещеры

Индивидуальная
Вы увидите самые необычные природные красоты острова: горный массив Троодос, нерукотворные морские пещеры и уникальные пляжи.

Я расскажу, как возник Кипр.

Как жили киприоты, как живут они сейчас.

Поведаю о плюсах и минусах климата Кипра.

Мы поговорим о традиционных ремеслах, кипрской кухне.
Природные красоты Кипра
Природные красоты Кипра
Природные красоты Кипра
Природные красоты Кипра
Природные красоты Кипра

Что вас ожидает 🤩

  • Морские пещеры мыса Греко
  • Солёное озеро Алики, куда прилетают на зимовку розовые фламинго (сезонно) или озеро Ороклини
  • Горная деревушка с народными промыслами
  • Обед в традиционной таверне (оплачивается отдельно)
  • Винодельня
  • Водопад
  • Горные смотровые площадки
  • Пляж «Белые скалы»

Что вас ждет

На этой экскурсии вы познакомитесь с разнообразной, яркой и удивительной природой средиземноморского острова.
Мы отправляемся с востока на запад, к горному массиву Троодос, где природа сильно отличается от выжженного солнцем побережья.
Если нам повезет, проезжая Ларнаку, мы увидим розовых фламинго, которые прилетают к нам на зимовку на соленое озеро Алики, а некоторые остаются и на все лето на не высыхающем озере в Ороклини.
Увидим уникальный по красоте Губернаторский пляж, где ослепительная белизна берегов контрастирует с темным вулканическим песком и синевой воды.
В горах мы погуляем по красивой деревушке, жители которой с древности занимаются винодельем. Там мы сможем пообедать в традиционной кипрской таверне. Мы увидим водопад, у прохладных вод которого можно передохнуть в жару. Смельчаки могут искупаться! Нас ждут конечно и потрясающие панорамы, открывающиеся с горных смотровых площадок.
Закат мы встретим на мысе Греко, около пиратских пещер.

Важно знать

Вам понадобиться удобная обувь, головные уборы, купальные принадлежности и питьевая вода.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт,
  • дегустация вина и сладостей.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Дегустация вина и сладостей
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Эта экскурсия на целый день.
  • Вам понадобиться удобная обувь, головные уборы, купальные принадлежности и питьевая вода.
  • Мы едем в горы, по маршруту будут серпантины. Примите это к сведению, если Вас укачивает. По Вашим пожеланиям горную часть можно сократить или заменить
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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