Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Айи Напы

Что вас ждёт:
Проведите идеальный день с друзьями и семьёй. В стоимость не входят напитки с едой, но вы сможет принести всё с собой. В вашем распоряжении просторная яхта с комнатой для отдыха душем и кондиционером.
Посетите Коннос Бей — живописный залив с золотыми пляжами и кристально чистыми синими водами. Береговая линия залива, протяжностью в 200 метров и шириной в 35 метров, покрыта золотистым мелким песком.
🚩 Начало:
1st October 18, Ayia Napa, Кипр
🏁 Место завершения:
Harmony yacht
Что входит
Аренда яхты
Что не входит
Еда и напитки (можно взять с собой)
Время проведения:
Ежедневно по договоренности
Это индивидуальная экскурсия
, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете
задать гиду вопросы об экскурсии
до оплаты.
Условия возврата:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Геометрия О.
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