Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Айи Напы

Неповторимый приватный морской круиз вдоль Айя-Напы до Голубой лагуны и залива Коннос Бей подарит вам самые положительные эмоции и впечатления.



Превратите обычный день в настоящее морское путешествие с освежающим бризом и чудесными видами.