Храм Святого Лазаря

Экскурсия берёт своё начало в прекрасном, живописном, наполненном историей городе Ларнаке. Храм святого Лазаря — одно из самых больших архитектурных достояний города. Храм был построен при правлении императора Византии Льва VI Мудрого, на золото из его казны.

Вас ожидают тайны, загадки и история этого таинственного места. Вы узнаете легенды, увидите чудотворную икону, получите возможность лично прикоснуться к мощам Святого Лазаря, который был воскрешен Иисусом Христом через четыре дня после своей смерти, как гласят предания того времени.

Монастырь Святой Фёклы

Недалеко от деревни Мосфилоти, окружённый живописной природой стоит действующий женский монастырь, где можно набрать лечебной воды и глины, которая помогает при заболеваниях кожи. Вам расскажут историю жизни Святой Фёклы, о её невероятном спасении от казней и наказаний правителей Трифена. А также о её чудотворном даре целителя, благодаря которому она спасла множество душ, еще во время земной жизни.

Церковь Святых Киприана и Иустины

Церковь была названа в честь одних из самых почитаемых во всём христианском мире святых, которые даровали лечение от сглаза всем просящим. Люди приходили к ним из дальних земель, с самыми разными проблемами, они всем помогали, никому не отказывая. Теперь и после смерти, их мощи все еще помогают всем, кто того желает.

Для всех пришедших священник прочитает молитву, чтобы убрать порчу. Вы сможете приложится к святым мощам: считается, что они даруют защиту от злых слов и негативного влияния посторонних людей. Даже от тех, кто просто помыслил о вас плохое.

Царский монастырь Киккос

Далее, мы отправимся в горы Троодос, где посетим ставропигиальный монастырь, который посвящен Пресвятой Богородице Киккской. Вы узнаете легенды этого места и увидите икону, которую, по преданию, написал Апостол Лука ещё во время земной жизни Богородицы. В глубинах монастыря вы сможете прикоснуться к мощам множества святых, таких как св. Николай, св. Пантелеймон, ап. Лука, Иоанн Креститель, а также многих других. Такое количество христианских реликвий сделало монастырь туристической Меккой, поэтому сюда приезжают паломники со всего мира.

Монастырь Троодитисса

В завершении экскурсионного маршрута вас ждёт чудодейственная икона, помогающая от многих недугов, а самое главное от бесплодия, и пояс, который одевается тем, кто нуждается в деторождении. О местном чуде ходит много историй передающихся из уст в уста: священник читает молитву, и… через год или два люди возвращаются с маленькими детьми, присылают свои благодарности и ответные молитвы.

Если у нас будет оставаться время, мы направимся к деревне Омодос и войдём в Церковь Святого Креста, где находятся узы Христовы — отрезок верёвки, которой Иисус был привязан к кресту во время распятия. В конце экскурсии вас ждет небольшой подарок — дегустация вин Кипра, а также увидите старинный винный пресс, увидите принципы его работы и даже сможете принять непосредственное участие в производстве этого напитка.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорта и одежду надлежащую для посещения святых мест.

Протяженность: до 350 км; Серпантин: до 80 км; Высота подъёма: до 1600 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 1500 м.