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Тайны замков Северного Кипра

Сергей П.
Сергей П. – Гид из Айи Напы
Ваше пешеходно-автомобильное путешествие начнется с оккупированной части Кипра — Никосии.

Вы сможете попасть на горный массив Пентадактилос.

Первой экскурсионной остановкой станет замок 🏰 Святого Иллариона.

Затем вы посетите средневековую крепость Кирении и город 🏙️ Фамагусту.

Этот маршрут окутан тайнами и легендами замков Северного Кипра, которыми мы с Вами обязательно поделимся.
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Тайны замков Северного Кипра
Тайны замков Северного Кипра

Что вы увидите

  • ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
  • Горы Пентадактилос
  • Замок Св. Иллариона
  • Город Кирения
  • Киренийская крепость
  • Ресторан «Буффавенто»
  • Город Фамагуста
  • «Город призрак» - Вароша
  • Крепость Фамагусты
  • Замок «Отелло»
  • Собор Св. Николая
  • Монастырь Апостола Варнавы
  • Древний город-государство Саламин
  • Панорамные площадки
Кипр - уникальный остров 🏝️, который в результате кровопролитной войны 1974 года был разделен демаркационной линией на две части. По разные стороны оказались две общины, существовавшие многими столетиями в мире и согласии. На Южной, так называемой греческой стороне, проживает община греко-киприотов, на Северной - турко-киприотов. Турция оккупировала 37% острова, красивейшие 🤩 земли, где находятся удивительные образцы византийской архитектуры - крепости, замки 🏰, монастыри и храмы. На сегодняшний день военные действия в прошлом, и обе стороны находятся в стадии мирных переговоров, поэтому у нас есть уникальная возможность посетить поистине восхитительные места.
Наше путешествие на оккупированную часть начнётся в столице Кипра Никосии. Пройдя паспортный контроль мы окажемся в "другой стране" и начнем свой путь вглубь веков истории 📖. Из столицы ⭐️ острова мы направимся в горный массив Пентадактилос, и первой нашей остановкой станет замок Святого Иллариона. Удивительное место с интересной историей находится на скале высотой в 741 метр. По пути на смотровые площадки гид поведает вам легенды этого замка, а вы насладитесь восхитительными пейзажами киренийского побережья, посетите покои королевы и короля, загляните в средневековые казармы и башни, узнаете печальную историю принца и много других рыцарских преданий. Если повезет с погодой вы сможете увидеть побережье Анталии, которое находится всего в 65 километрах от берегов Кипра.
Оставив позади величественный замок и дальше хранить свои вековые тайны, направимся к могучей крепости Кирении, существовавшей еще в период Древнего Рима. Самые старые части сохранившихся укреплений относятся к VII веку, именно тогда византийцами была построена крепость, необходимая для обороны гавани от арабских нападений. Мощные каменные стены перестраивалась множество раз, в силу чего до сих пор не раскрыты все секреты этой поистине великой крепости, не раз державшей оборону от захватчиков. На ее территории находится "Музей Затонувшего корабля", в котором хранится единственный в мире корабль, потерпевший крушение еще до нашей эры у берегов Кипра. Так же в музее вы увидите артефакты и ценные находки эпохи неолита и других исторических периодов развития острова.
После посещения крепости мы проедем вдоль северного побережья и остановимся на небольшой отдых и обед в ресторане турецкой кухни 🥧. С террасы этого красивейшего места открывается восхитительный вид на море 🌊 и горы ⛰️ Пентадактилос.
Подкрепившись и восполнив свои силы, мы отправимся в город 🏙️ Фамагусту. Первым делом мы подойдем к границе знаменитого на весь мир "Города-призрака" Вароши. Этот район Фамагусты с 1974 года стоит покинутый своими жителями и потихоньку разрушается временем. Наш гид поведает вам о причинах по которым вход в этот район запрещен.
После этого мы осмотрим городскую крепость — одну из основных достопримечательностей 🏛️ Фамагусты. Внушительные крепостные стены достигают 17 м в высоту, хоть местами они и разрушены временем, природой и артиллерийскими обстрелами. Обязательно стоит остановить свое внимание на башне «Отелло», ведь именно в ней, по легенде, произошли трагические события, которые легли в основу произведения Шекспира.
В историческом центре Фамагусты сохранилось множество храмов и соборов. Мы посетим наиболее интересный из них - собор Святого Николая, ныне перестроенный в мечеть. Прототипом для его создания послужил Собор Парижской Богоматери.
Если у нас останется время, мы сможем посетить раскопки древнейшего города-государства Саламина и гробницу апостола Варнавы, принесшего на остров веру Христову в 43 году н. э..
Вдоволь насладившись тайнами и легендами замков Северного Кипра, мы отправимся домой. Комфортный автомобиль с легкостью домчит вас до отеля, а пейзажи за окном скрасят остаток вашего путешествия.
Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Входные билеты в замки, крепости и археологические парки
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель, любой город Кипра
Тайны замков Северного Кипра
Тайны замков Северного Кипра
Тайны замков Северного Кипра
Тайны замков Северного Кипра

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей П.
Сергей П.
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