  1. Кипр
  2. Экскурсии

Заповедный Мыс Греко

Орфеус Т.
Орфеус Т. – Гид из Айи Напы
Вы посетите деревню Лефкара с необычными каменными домами, заедете в старинный монастырь Айя-Напы, который дошёл до наших дней практически в первозданном виде, и отправитесь на Мыс Греко, где полюбуетесь великолепными видами и морскими пещерами.
Задать вопрос
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко

Что вы увидите

  • Лефкара
  • Собор Святого Лазаря
  • Соленое озеро
  • мечеть Султан Текке
  • Средневековый монастырь Айя-Напы
  • Мыс Греко
  • деревня Протарас
Экскурсия начнется с посещения деревни Лефкара, архитектура которой отличается каменными домами с живописной отделкой. Лефкара знаменита своими кружевами «Лефкаритика» и серебряными украшениями. Далее мы следуем в Собор Святого Лазаря. Вы посетите величественный каменный храм, построенный еще в IX веке, а также гробницу Святого Лазаря.
Затем, минуя Соленое озеро, Вы проследуете к мечети Султан Текке - главной мусульманской святыне острова. Проезжая по сельскохозяйственному району Коккинохорья (что в переводе означает «деревня с красной землей»), Вы заедете в Средневековый монастырь Айя-Напы, посвященный Богородице лесов. Из Айя-Напы Вы отправитесь на Мыс Греко, который является природным заповедником, где Вы сможете полюбоваться великолепными видами и морскими пещерами.
Следующая остановка – деревня Протарас, где Вы подниметесь к старинной церкви пророка Ильи, построенной на высоком холме, откуда открывается прекрасный вид на все побережье. Не забудьте привязать веревочку на «дереве желаний» рядом с церковью и желание обязательно исполнится! В хорошую погоду с этого места можно увидеть город-призрак Фамагусту.
Автомобиль стандартный легковой вмещает до 4х пассажиров
Mercedes V-class -до 7 пассажиров
Toyota Hiace микроавтобус -до 14 пассажиров
Что входит
  • услуги водителя-гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Орфеус Т.
Орфеус Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Орфеус Т. проводит ещё 4 экскурсии

Южный Троодос
300
8 часов
Южный Троодос
Винно-гастрономический тур
350
8 часов
Винно-гастрономический тур
Фамагуста
350
8 часов
Фамагуста
Кирения
350
8 часов
Кирения

Еще несколько необычных экскурсий в Айе Напе

Айя-Напа и Протарас: круиз на катамаране на целый день
67
6 часов
Айя-Напа и Протарас: круиз на катамаране на целый день
Айя-Напа / Протарас: Круиз Сан-Антонио на целый день
59
5 часов
Айя-Напа / Протарас: Круиз Сан-Антонио на целый день
Мертвый город Фамагуста
280
8 часов
Мертвый город Фамагуста
Тайны замков Северного Кипра
250
2 часа
Тайны замков Северного Кипра