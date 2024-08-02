Что ещё посмотреть – экскурсии в Ларнаке

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Ларнаке на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
На машине
23 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко: открытки, легенды и секретные тропы
Погрузитесь в мир кипрских легенд и неповторимых пейзажей на экскурсии к мысу Греко. Живописные уголки и уникальные фото вас ждут
Начало: У места вашего проживания
8 авг в 15:00
9 авг в 15:00
249 за всё до 4 чел.
Святыни Кипра
На машине
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по святыням Кипра: Храмы и монастыри Ларнаки
Погрузитесь в мир духовности и истории с экскурсией по святыням Кипра. Вас ждут уникальные храмы, монастыри и чудотворные иконы
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
320 за всё до 4 чел.
Поездка по Кипру с записью видеоклипа
На машине
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
Путешествие по Ларнаке: древние церкви, водопады и горы Троодос
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Кипру! Выберите интересные места, а мы снимем ваш день на телефон и квадрокоптер, создадим качественный ролик
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    2 августа 2024
    Поездка по Кипру с записью видеоклипа
    Экскурсия прошла отлично! Ксения очень доброжелательная девушка, заехала и привела обратно меня в отель, дала рекомендации по Кипру. Мы также успели искупаться на хорошем пляже и пообедать! А бонусом будет видео клип и фото! Спасибо большое! 🤗
  • А
    Анна
    11 апреля 2024
    Святыни Кипра
    Мы провели с Михаилом отличное путешествие по монастырям Кипра. Михаил рассказал очень много интересного, мы сумели погрузиться в особый мир. Спасибо!
  • О
    Ольга
    9 октября 2023
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    У нас была чудесная экскурсия с Серго! Узнали много нового о Кипре, побывали в красивейших местах, где раньше ещё не бывали. Спасибо Серго за тёплое душевно общение, за вкусные угощения и чудесные фотографии! Надеемся, ещё увидимся!
  • Н
    Наталья
    12 сентября 2023
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    Серго замечательный гид! Очень интересная экскурсия к мысу Греко. Все передвижения спланированы до мелочей. Много познавательной информации и визуального удовольствия. Все гости остались довольны. Спасибо!
  • А
    Анна
    9 сентября 2023
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    Поездка на мыс Греко с Серго очень впечатлила нас. Серго - один из тех людей, кто сам наслаждается красотой природы
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    и стремится, чтобы её увидели и прочувствовали окружающие. Ощущается его кавказское радушие, когда приглашают к себе в гости и хотят дать гостю самое лучшие! Все от души! Серго - интересный рассказчик, знает" секретные" места, выбирает выгодные ракурсы для фото. В ходе экскурсии, устроил для нас настоящий" пикник на обочине" с разнообразным фруктами, охлаждённой водичкой. Изюминкой нашего маршрута оказалась пешая часть прогулки, совсем не утомительная, открывающая великолепные виды, которыми мы наслаждались в уединении. Серго, как профессиональный экскурсовод, отлично чувствует состояние, выбирая темп и подстраивая маршрут под интересы группы. Внимательный, тактичный, скромный человек с которым мы очень рекомендуем познакомиться!

  • ю
    юля
    24 февраля 2020
    Святыни Кипра
    Экскурсия прошла на одном дыхании, красивые места острова. Магия свежего горного воздуха, цветущего миндаля это запомнится навсегда. Спасибо Вам, Михаил за такой прекрасный день. Вы молодец, нам все понравилось
  • Е
    Елена
    21 апреля 2019
    Святыни Кипра
    Хотим выразить огромную благодарность Михаилу за отличную экскурсию по святым местам Кипра. Мы узнали историю Кипра, основные и знаковые для
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    Кипра исторические события, много интересных и незнакомых нам фактов. Посетили знаменитые святые места Кипра, были поражены красотами церквей и монастырей. Огромное спасибо Михаилу за организацию, четко продуманный маршрут и изложение материала доступно и интересно для восприятия. Первое посещение Кипра оставило приятные эмоции и незабываемые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Что ещё посмотреть»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
  2. Святыни Кипра
  3. Поездка по Кипру с записью видеоклипа
Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в августе 2024
Сейчас в Ларнаке в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 320. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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