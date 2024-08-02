4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко: открытки, легенды и секретные тропы
Погрузитесь в мир кипрских легенд и неповторимых пейзажей на экскурсии к мысу Греко. Живописные уголки и уникальные фото вас ждут
Начало: У места вашего проживания
8 авг в 15:00
9 авг в 15:00
€249 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по святыням Кипра: Храмы и монастыри Ларнаки
Погрузитесь в мир духовности и истории с экскурсией по святыням Кипра. Вас ждут уникальные храмы, монастыри и чудотворные иконы
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
Путешествие по Ларнаке: древние церкви, водопады и горы Троодос
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Кипру! Выберите интересные места, а мы снимем ваш день на телефон и квадрокоптер, создадим качественный ролик
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна2 августа 2024Экскурсия прошла отлично! Ксения очень доброжелательная девушка, заехала и привела обратно меня в отель, дала рекомендации по Кипру. Мы также успели искупаться на хорошем пляже и пообедать! А бонусом будет видео клип и фото! Спасибо большое! 🤗
- ААнна11 апреля 2024Мы провели с Михаилом отличное путешествие по монастырям Кипра. Михаил рассказал очень много интересного, мы сумели погрузиться в особый мир. Спасибо!
- ООльга9 октября 2023У нас была чудесная экскурсия с Серго! Узнали много нового о Кипре, побывали в красивейших местах, где раньше ещё не бывали. Спасибо Серго за тёплое душевно общение, за вкусные угощения и чудесные фотографии! Надеемся, ещё увидимся!
- ННаталья12 сентября 2023Серго замечательный гид! Очень интересная экскурсия к мысу Греко. Все передвижения спланированы до мелочей. Много познавательной информации и визуального удовольствия. Все гости остались довольны. Спасибо!
- ААнна9 сентября 2023Поездка на мыс Греко с Серго очень впечатлила нас. Серго - один из тех людей, кто сам наслаждается красотой природы
- ююля24 февраля 2020Экскурсия прошла на одном дыхании, красивые места острова. Магия свежего горного воздуха, цветущего миндаля это запомнится навсегда. Спасибо Вам, Михаил за такой прекрасный день. Вы молодец, нам все понравилось
- ЕЕлена21 апреля 2019Хотим выразить огромную благодарность Михаилу за отличную экскурсию по святым местам Кипра. Мы узнали историю Кипра, основные и знаковые для
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Что ещё посмотреть»
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