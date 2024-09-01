На Рождество – экскурсии в Ларнаке

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Ларнаке на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Золотое кольцо Кипра
На машине
67 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кипра: мифы, монастыри и горы
Погрузитесь в атмосферу Кипра: от мифической бухты Афродиты до горных деревень и монастырей. Вкусите традиционную кухню и вина
Сегодня в 10:00
Завтра в 18:00
400 за всё до 6 чел.
Всё самое лучшее на Кипре
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё самое лучшее на Кипре: от монастырей до природы Ларнаки
Погрузитесь в мир кипрской культуры и природы с эксклюзивной экскурсией, объединяющей историю, искусство и неповторимые пейзажи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
345 за всё до 4 чел.
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
На машине
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по паркам Ларнаки
Подарите себе и детям незабываемый день в Ларнаке! В программе: общение с животными, шоу попугаев, ботанический сад и аква-шоу
Сегодня в 10:00
Завтра в 18:00
350 за всё до 6 чел.
Изюминки северного Кипра
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Изюминки северного Кипра: Фамагуста, Саламин и монастыри
Добро пожаловать на север Кипра! Вас ждут древние города, величественные монастыри и захватывающие истории. Увидите башню Отелло и руины Саламина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зара
    1 сентября 2024
    Золотое кольцо Кипра
    Экскурсию провел Руслан… попросили его адаптировать под интересы детей и посетили именно исторические достопримечательности к западу… так де ресторан с живым альбатросом в Пафосе (детей очень порадовало) отдельное спасибо за комфорт в машине и за исторические экскурсы.
  • Ю
    Юлия
    12 августа 2024
    Всё самое лучшее на Кипре
    Огромное спасибо Михаилу за такую содержательную экскурсию. Побывали в 3х святынях! Особенно прекрасно она завершилась поездкой на винодельню;) Хотя мы опоздали
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    на wine-tasting, нам любезно его провели в частном порядке. Хозяин был очень приветлив и хлебосолен (вернее, оливко-вино-солен). Особенно радуют цены! Кипр прекрасен. .

    Огромное спасибо Михаилу за такую содержательную экскурсию. Побывали в 3х святынях!Огромное спасибо Михаилу за такую содержательную экскурсию. Побывали в 3х святынях!Огромное спасибо Михаилу за такую содержательную экскурсию. Побывали в 3х святынях!Огромное спасибо Михаилу за такую содержательную экскурсию. Побывали в 3х святынях!Огромное спасибо Михаилу за такую содержательную экскурсию. Побывали в 3х святынях!
  • И
    Ирина
    23 июля 2024
    Золотое кольцо Кипра
    Путешествовали с Еленой впервые, экскурсия была запланирована для группы подростков. Елена сумела составить маршрут и донести материал таким образом, чтобы он заинтересовал детей. В итоге никто не остался равнодушным. Спасибо большое Елене за интересную экскурсию и отличную работу! ❤️❤️❤️
  • Ю
    Юра
    21 июля 2024
    Золотое кольцо Кипра
    Экскурсия нам очень понравилась. Много узнали нового, интересного. Было не скучно! День пролетел не заметно. Еас забрали из гостиницы и вернули на то же место. Спасибо, Елена!
  • D
    Dimitry
    7 октября 2022
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Крайне приятная экскурсия по прекрасным дорогам Кипра, проходящая по разным городам и с видом на море. Гид очень интересно и здорово рассказывает о Кипре и о разных парках, помещенных нами во время поездки. Крайне рекомендую)
  • Ю
    Юлия
    10 января 2022
    Всё самое лучшее на Кипре
    Огромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходная.
    Огромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходнаяОгромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходнаяОгромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходнаяОгромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходная
  • н
    наталья
    6 июня 2021
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Большое спасибо за экскурсию!
  • Н
    Наталья
    13 ноября 2019
    Всё самое лучшее на Кипре
    Экскурсия супер!!! Михаил очень грамотный водитель, эрудированный экскурсовод. Все на высшем уровне. Впервые пользовалась такой услугой и не пожалела))) рекомендую!!!!
  • И
    Ирина
    10 октября 2019
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Прекрасная экскурсия! Все участники получили удовольствие. Спасибо Елене!

Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «На Рождество»

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  4. Изюминки северного Кипра
Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в сентябре 2024
Сейчас в Ларнаке в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 300 до 400. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Ларнаке (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 76 ⭐ отзывов, цены от €300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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