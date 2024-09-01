8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кипра: мифы, монастыри и горы
Погрузитесь в атмосферу Кипра: от мифической бухты Афродиты до горных деревень и монастырей. Вкусите традиционную кухню и вина
Сегодня в 10:00
Завтра в 18:00
€400 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё самое лучшее на Кипре: от монастырей до природы Ларнаки
Погрузитесь в мир кипрской культуры и природы с эксклюзивной экскурсией, объединяющей историю, искусство и неповторимые пейзажи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€345 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по паркам Ларнаки
Подарите себе и детям незабываемый день в Ларнаке! В программе: общение с животными, шоу попугаев, ботанический сад и аква-шоу
Сегодня в 10:00
Завтра в 18:00
€350 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Изюминки северного Кипра: Фамагуста, Саламин и монастыри
Добро пожаловать на север Кипра! Вас ждут древние города, величественные монастыри и захватывающие истории. Увидите башню Отелло и руины Саламина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗара1 сентября 2024Экскурсию провел Руслан… попросили его адаптировать под интересы детей и посетили именно исторические достопримечательности к западу… так де ресторан с живым альбатросом в Пафосе (детей очень порадовало) отдельное спасибо за комфорт в машине и за исторические экскурсы.
- ЮЮлия12 августа 2024Огромное спасибо Михаилу за такую содержательную экскурсию. Побывали в 3х святынях! Особенно прекрасно она завершилась поездкой на винодельню;) Хотя мы опоздали
- ИИрина23 июля 2024Путешествовали с Еленой впервые, экскурсия была запланирована для группы подростков. Елена сумела составить маршрут и донести материал таким образом, чтобы он заинтересовал детей. В итоге никто не остался равнодушным. Спасибо большое Елене за интересную экскурсию и отличную работу! ❤️❤️❤️
- ЮЮра21 июля 2024Экскурсия нам очень понравилась. Много узнали нового, интересного. Было не скучно! День пролетел не заметно. Еас забрали из гостиницы и вернули на то же место. Спасибо, Елена!
- DDimitry7 октября 2022Крайне приятная экскурсия по прекрасным дорогам Кипра, проходящая по разным городам и с видом на море. Гид очень интересно и здорово рассказывает о Кипре и о разных парках, помещенных нами во время поездки. Крайне рекомендую)
- ЮЮлия10 января 2022Огромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходная.
- ннаталья6 июня 2021Большое спасибо за экскурсию!
- ННаталья13 ноября 2019Экскурсия супер!!! Михаил очень грамотный водитель, эрудированный экскурсовод. Все на высшем уровне. Впервые пользовалась такой услугой и не пожалела))) рекомендую!!!!
- ИИрина10 октября 2019Прекрасная экскурсия! Все участники получили удовольствие. Спасибо Елене!
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «На Рождество»
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