З Зара Золотое кольцо Кипра Экскурсию провел Руслан… попросили его адаптировать под интересы детей и посетили именно исторические достопримечательности к западу… так де ресторан с живым альбатросом в Пафосе (детей очень порадовало) отдельное спасибо за комфорт в машине и за исторические экскурсы.

Ю Юлия Всё самое лучшее на Кипре читать дальше на wine-tasting, нам любезно его провели в частном порядке. Хозяин был очень приветлив и хлебосолен (вернее, оливко-вино-солен). Особенно радуют цены! Кипр прекрасен. . Огромное спасибо Михаилу за такую содержательную экскурсию. Побывали в 3х святынях! Особенно прекрасно она завершилась поездкой на винодельню;) Хотя мы опоздали

И Ирина Золотое кольцо Кипра Путешествовали с Еленой впервые, экскурсия была запланирована для группы подростков. Елена сумела составить маршрут и донести материал таким образом, чтобы он заинтересовал детей. В итоге никто не остался равнодушным. Спасибо большое Елене за интересную экскурсию и отличную работу! ❤️❤️❤️

Ю Юра Золотое кольцо Кипра Экскурсия нам очень понравилась. Много узнали нового, интересного. Было не скучно! День пролетел не заметно. Еас забрали из гостиницы и вернули на то же место. Спасибо, Елена!

D Dimitry Веселый день для всей семьи в парке развлечений Крайне приятная экскурсия по прекрасным дорогам Кипра, проходящая по разным городам и с видом на море. Гид очень интересно и здорово рассказывает о Кипре и о разных парках, помещенных нами во время поездки. Крайне рекомендую)

Ю Юлия Всё самое лучшее на Кипре Огромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходная.

н наталья Веселый день для всей семьи в парке развлечений Большое спасибо за экскурсию!

Н Наталья Всё самое лучшее на Кипре Экскурсия супер!!! Михаил очень грамотный водитель, эрудированный экскурсовод. Все на высшем уровне. Впервые пользовалась такой услугой и не пожалела))) рекомендую!!!!