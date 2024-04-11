А Анна Святыни Кипра Мы провели с Михаилом отличное путешествие по монастырям Кипра. Михаил рассказал очень много интересного, мы сумели погрузиться в особый мир. Спасибо!

D Dimitry Веселый день для всей семьи в парке развлечений Крайне приятная экскурсия по прекрасным дорогам Кипра, проходящая по разным городам и с видом на море. Гид очень интересно и здорово рассказывает о Кипре и о разных парках, помещенных нами во время поездки. Крайне рекомендую)

н наталья Веселый день для всей семьи в парке развлечений Большое спасибо за экскурсию!

ю юля Святыни Кипра Экскурсия прошла на одном дыхании, красивые места острова. Магия свежего горного воздуха, цветущего миндаля это запомнится навсегда. Спасибо Вам, Михаил за такой прекрасный день. Вы молодец, нам все понравилось

И Ирина Веселый день для всей семьи в парке развлечений Прекрасная экскурсия! Все участники получили удовольствие. Спасибо Елене!