Однодневные – экскурсии в Ларнаке

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Ларнаке на русском языке, цены от €320. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Святыни Кипра
На машине
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по святыням Кипра: Храмы и монастыри Ларнаки
Погрузитесь в мир духовности и истории с экскурсией по святыням Кипра. Вас ждут уникальные храмы, монастыри и чудотворные иконы
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
320 за всё до 4 чел.
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
На машине
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по паркам Кипра: от осликов и верблюдов до шоу танцующих фонтанов
Подарите себе и детям незабываемый день в Ларнаке! В программе: общение с животными, шоу попугаев, ботанический сад и аква-шоу
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кипр за 1 день: история, мифы, кухня и природа из Лимассола
Вас ждет незабываемое путешествие по Кипру: от греческих мифов до вкуса местной кухни. Все это за один насыщенный день
Начало: У вашего отеля
9 авг в 08:00
10 авг в 09:00
360 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    11 апреля 2024
    Святыни Кипра
    Мы провели с Михаилом отличное путешествие по монастырям Кипра. Михаил рассказал очень много интересного, мы сумели погрузиться в особый мир. Спасибо!
  • D
    Dimitry
    7 октября 2022
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Крайне приятная экскурсия по прекрасным дорогам Кипра, проходящая по разным городам и с видом на море. Гид очень интересно и здорово рассказывает о Кипре и о разных парках, помещенных нами во время поездки. Крайне рекомендую)
  • н
    наталья
    6 июня 2021
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Большое спасибо за экскурсию!
  • ю
    юля
    24 февраля 2020
    Святыни Кипра
    Экскурсия прошла на одном дыхании, красивые места острова. Магия свежего горного воздуха, цветущего миндаля это запомнится навсегда. Спасибо Вам, Михаил за такой прекрасный день. Вы молодец, нам все понравилось
  • И
    Ирина
    10 октября 2019
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Прекрасная экскурсия! Все участники получили удовольствие. Спасибо Елене!
  • Е
    Елена
    21 апреля 2019
    Святыни Кипра
    Хотим выразить огромную благодарность Михаилу за отличную экскурсию по святым местам Кипра. Мы узнали историю Кипра, основные и знаковые для
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    Кипра исторические события, много интересных и незнакомых нам фактов. Посетили знаменитые святые места Кипра, были поражены красотами церквей и монастырей. Огромное спасибо Михаилу за организацию, четко продуманный маршрут и изложение материала доступно и интересно для восприятия. Первое посещение Кипра оставило приятные эмоции и незабываемые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Однодневные»

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  1. Святыни Кипра
  2. Веселый день для всей семьи в парке развлечений
  3. Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в августе 2024
Сейчас в Ларнаке в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 360. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Ларнаке (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 15 ⭐ отзывов, цены от €320. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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