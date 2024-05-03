8 часов
Индивидуальная
до 14 чел.
Волшебные горные деревушки Ларнаки: путешествие в сердце Кипра
Погрузитесь в уникальный мир кипрских традиций и культуры с индивидуальной экскурсией по горным деревушкам Ларнаки
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Ларнаки
Экскурсия в горы Троодос из Ларнаки предлагает уникальную возможность увидеть монастыри, деревни и живописные пейзажи Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная обзорная экскурсия по Ларнаке: погружение в культуру Кипра
Погрузитесь в мир кипрской культуры и кулинарии, открывая живописные места и наслаждаясь местными деликатесами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
Волшебное путешествие: Магические фонтаны и природные чудеса Ларнаки
Погрузитесь в сказку вместе с экскурсией Магические фонтаны в Ларнаке. Приключения и незабываемые впечатления ждут каждого
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ларнака в величии веков: полдневное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное сочетание культур и эпох в Ларнаке, где величественные места расскажут истории встречи Запада и Востока
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: Кирения - «Горький лимон»
Индивидуальная экскурсия «Кирения - Горький лимон» проведёт вас через исторические места Кипра, включая Никосию, замок Святого Иллариона и аббатство Беллапаис
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
8 часов
Индивидуальная
Гурмэ-вояж по Кипру: путешествие через вкусы острова
Погрузитесь в мир кипрской кулинарии: от мясных деликатесов до уникального шоколада и розовых лакомств
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€130 за человека
6 часов
Индивидуальная
Экскурсия для семей «В мире животных»: ослики, верблюды и морепродукты
Проведите день среди дружелюбных животных на Кипре и насладитесь вкусом свежих морепродуктов в рыбацкой деревне
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»: Никосия, Лефкара, монастырь Святого Мины
Путешествие по Ларнаке с «Гидом на Кипре» - это уникальная возможность увидеть Никосию, Лефкару, монастырь Святого Мины и насладиться дегустацией вина
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пафос: от замка Колосси до места рождения Афродиты - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Кипра, посетив замок Колосси, древний Курион и место рождения Афродиты на уникальной экскурсии из Ларнаки
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 2 чел.
Восхитительный полёт на самолёте над Кипром с уроком пилотирования
Насладитесь захватывающим полётом над Кипром, изучите остров с высоты и получите уроки пилотирования от профессионалов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €500 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
Житие-бытие ослиное: незабываемое приключение для детей и взрослых в Ларнаке
Приглашаем на семейное приключение в Ларнаке! Лабиринт Минотавра, ботанические сады и встреча с осликом Иа обещают веселье и радость
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав3 мая 2024Очень хорошее впечатление от экскурсии и гида Валентины, большое спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в августе 2024
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