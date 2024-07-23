И Ирина Золотое кольцо Кипра Путешествовали с Еленой впервые, экскурсия была запланирована для группы подростков. Елена сумела составить маршрут и донести материал таким образом, чтобы он заинтересовал детей. В итоге никто не остался равнодушным. Спасибо большое Елене за интересную экскурсию и отличную работу! ❤️❤️❤️

Ю Юра Золотое кольцо Кипра Экскурсия нам очень понравилась. Много узнали нового, интересного. Было не скучно! День пролетел не заметно. Еас забрали из гостиницы и вернули на то же место. Спасибо, Елена!

А Анна Святыни Кипра Мы провели с Михаилом отличное путешествие по монастырям Кипра. Михаил рассказал очень много интересного, мы сумели погрузиться в особый мир. Спасибо!

M Maria Золотое кольцо Кипра Елена очень приятный в общение и владеющий знаниями гид. Восемь часов увлекательной экскурсии запомнятся надолго, а впечатления от поездки самые приятные. Елена так же учла все наши пожелания. Сбасибо прекрасному гиду за чудесно проведённый день.

D Dimitry Веселый день для всей семьи в парке развлечений Крайне приятная экскурсия по прекрасным дорогам Кипра, проходящая по разным городам и с видом на море. Гид очень интересно и здорово рассказывает о Кипре и о разных парках, помещенных нами во время поездки. Крайне рекомендую)

н наталья Веселый день для всей семьи в парке развлечений Большое спасибо за экскурсию!

ю юля Святыни Кипра Экскурсия прошла на одном дыхании, красивые места острова. Магия свежего горного воздуха, цветущего миндаля это запомнится навсегда. Спасибо Вам, Михаил за такой прекрасный день. Вы молодец, нам все понравилось

И Ирина Веселый день для всей семьи в парке развлечений Прекрасная экскурсия! Все участники получили удовольствие. Спасибо Елене!