Все – экскурсии в Ларнаке

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Ларнаке на русском языке, цены от €320. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Золотое кольцо Кипра
На машине
66 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кипра: мифы, монастыри и горы
Погрузитесь в атмосферу Кипра: от мифической бухты Афродиты до горных деревень и монастырей. Вкусите традиционную кухню и вина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
400 за всё до 6 чел.
Святыни Кипра
На машине
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по святыням Кипра: Храмы и монастыри Ларнаки
Погрузитесь в мир духовности и истории с экскурсией по святыням Кипра. Вас ждут уникальные храмы, монастыри и чудотворные иконы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320 за всё до 4 чел.
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
На машине
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по паркам Кипра: от осликов и верблюдов до шоу танцующих фонтанов
Подарите себе и детям незабываемый день в Ларнаке! В программе: общение с животными, шоу попугаев, ботанический сад и аква-шоу
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    23 июля 2024
    Золотое кольцо Кипра
    Путешествовали с Еленой впервые, экскурсия была запланирована для группы подростков. Елена сумела составить маршрут и донести материал таким образом, чтобы он заинтересовал детей. В итоге никто не остался равнодушным. Спасибо большое Елене за интересную экскурсию и отличную работу! ❤️❤️❤️
  • Ю
    Юра
    21 июля 2024
    Золотое кольцо Кипра
    Экскурсия нам очень понравилась. Много узнали нового, интересного. Было не скучно! День пролетел не заметно. Еас забрали из гостиницы и вернули на то же место. Спасибо, Елена!
  • А
    Анна
    11 апреля 2024
    Святыни Кипра
    Мы провели с Михаилом отличное путешествие по монастырям Кипра. Михаил рассказал очень много интересного, мы сумели погрузиться в особый мир. Спасибо!
  • M
    Maria
    21 марта 2024
    Золотое кольцо Кипра
    Елена очень приятный в общение и владеющий знаниями гид. Восемь часов увлекательной экскурсии запомнятся надолго, а впечатления от поездки самые приятные. Елена так же учла все наши пожелания. Сбасибо прекрасному гиду за чудесно проведённый день.
  • D
    Dimitry
    7 октября 2022
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Крайне приятная экскурсия по прекрасным дорогам Кипра, проходящая по разным городам и с видом на море. Гид очень интересно и здорово рассказывает о Кипре и о разных парках, помещенных нами во время поездки. Крайне рекомендую)
  • н
    наталья
    6 июня 2021
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Большое спасибо за экскурсию!
  • ю
    юля
    24 февраля 2020
    Святыни Кипра
    Экскурсия прошла на одном дыхании, красивые места острова. Магия свежего горного воздуха, цветущего миндаля это запомнится навсегда. Спасибо Вам, Михаил за такой прекрасный день. Вы молодец, нам все понравилось
  • И
    Ирина
    10 октября 2019
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Прекрасная экскурсия! Все участники получили удовольствие. Спасибо Елене!
  • Е
    Елена
    21 апреля 2019
    Святыни Кипра
    Хотим выразить огромную благодарность Михаилу за отличную экскурсию по святым местам Кипра. Мы узнали историю Кипра, основные и знаковые для
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    Кипра исторические события, много интересных и незнакомых нам фактов. Посетили знаменитые святые места Кипра, были поражены красотами церквей и монастырей. Огромное спасибо Михаилу за организацию, четко продуманный маршрут и изложение материала доступно и интересно для восприятия. Первое посещение Кипра оставило приятные эмоции и незабываемые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в августе 2024
Сейчас в Ларнаке в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 400. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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