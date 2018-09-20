8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Самые яркие места горного Кипра и легендарные события острова

Evgeny
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Evgeny – представитель гидов
Экскурсия в священные горы Троодоса – это путешествие по знаменитым монастырям Кипра с погружением в эпоху IV – XII веков, когда обретались знаменитые реликвии и возводились великие храмы.

Здесь, среди реликтовых гигантских сосен, кедровых рощ, горных рек и водопадов, сохранились упоминания о путешествиях самих Апостолов и Пресвятой Богородицы.
249 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
4.75
Большое путешествие в Троодос
Большое путешествие в Троодос

Что вас ожидает

Старинные монастыри и храмы Кипра:

  • Монастырь Киккос – самый известный православный монастырь Кипра. Здесь находится единственная сохранившаяся икона, написанная с лика Богородицы при ее жизни. Вы сможете пройтись по аркадам и галереям монастыря, увидеть фрески знаменитых художников, украшающие стены и своды монастыря, приложиться к святому образу. Для паломников в монастырском храме открыт огромный зал святых мощей.
  • Монастырь Троодитисса – небольшой уютный старинный монастырь знаменит не только чудотворной иконой Божьей Матери “Живущей в горах Троодоса”, но и частицей Пояса Богородицы.
  • Церковь Киприана и Иустины в месаорийской деревне Менико посвящена одним из самых любимых и уважаемых святых на Кипре – великомученикам Киприану и Иустине. Святые являются олицетворением борьбы с темными силами. Отдельного внимания заслуживают фрески храма, недавно отреставрированные русскими художниками.
  • Церковь Святого Креста, где хранится частица Истинного Креста, привезенного на остров Святой Еленой в 354 году.

Деревня Лефкара. Прогуляемся по старой части деревни, прославившейся благодаря своим мастерам, и познакомитесь с искусством вышивки – лефкаритика – издавна пользующимся большим спросом в Европе и Азии и ставшим объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, вы увидите и работы местных ювелиров, повторяющих вышивку в серебре. Также мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться этой удивительной прекрасной деревушкой с высоты птичьего полета.

Национальная кухня. Во время экскурсии можно будет остановиться на кофе – и я вам расскажу об особой кофейной традиции Кипра. Также, по вашему желанию, заедем в аутентичную и проверенную таверну.

Традиционная деревенская винодельня. Вы услышите о богатой винной культуре на Кипре, которой больше 5000 лет! В настоящей деревенской винодельне у вас будет возможность познакомиться с историей и технологией изготовления вина, продегустировать самые лучшие вина: традиционные сухие белые и красные вина, и знаменитую Командарию; а также приобрести понравившиеся сорта.

Смотровые площадки в горах Троодос. Наш маршрут проходит по красивейшему горному массиву Троодос (самая высокая вершина – гора Олимпус 1952 метра), вы полюбуетесь потрясающим горным пейзажем, надышитесь чистым воздухом, сделаете незабываемые фотографии и, возможно, встретите муфлона – знаменитого барана, изображенного на кипрских евроцентах.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится из: Ларнаки, Айа Напы, Протараса, Лимассола.
  • Место начала/окончания экскурсии: ваш отель или апартаменты.
  • Стоимость среднего чека на обед: 12-14 евро (обед не включен в цену экскурсии).
  • Форма одежды: удобная сезонная одежда и обувь, при посещении храмов необходимо прикрывать плечи и колени.
Большое путешествие в Троодос
Большое путешествие в Троодос
Большое путешествие в Троодос
Большое путешествие в Троодос
Большое путешествие в Троодос
Большое путешествие в Троодос
Большое путешествие в Троодос
Большое путешествие в Троодос
Большое путешествие в Троодос
Большое путешествие в Троодос
Большое путешествие в Троодос

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Evgeny
Evgeny
Экскурсии нашей команды предназначены для активных и любознательных путешественников. Если вы уже почерпнули информацию о Кипре из путеводителей, прошли по стандартным маршрутам и готовы к настоящему путешествию по Кипру, мы поможем вам погрузиться культуру и историю острова, увидеть его самые красивые стороны! Приглашаем вас в путешествие!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 сентября 2018
Спасибо за интересную и познавательную экскурсию.
8 августа 2018
Спасибо, все было просто отлично, остались очень довольны экскурсией.
14 июня 2018
Мы искали экскурсию в горы, чтобы увидеть другой Кипр, непохожий на тот, о котором слышали многие. Поездка в горы без гида - интересное приключение, но сложное, многое можно просто не увидеть, не заметить. Мы совершенно случайно обнаружили эту экскурсию, организаторы (Евгений - прекрасный человек)))) помогли нам ещё на моменте бронирования - нашли нам попутчиков, чтобы поездка стала дешевле. Нас забрали из отеля на машине и всё путешествие было максимально комфортным, местами весёлым, в целом душевным. Мы увидели прекрасные места: деревню Калопанайотис, Кикский монастырь, горы в облаках - это было незабываемо!!!! Экскурсовод Андрей прекрасно вёл машину по серпантину - не укачивало и не было страшно, много рассказывал о культуре Кипра и простой жизни простых киприотов! Однозначно, это не последняя экскурсия, которую мы здесь закажем!!!!
Виктория
26 марта 2018
По нашей инициативе маршрут экскурсии был изменен.( было желание по-максимому увидеть остров и создать общее впечатление). Евгений хорошо знает остров, в дороге с ним не заскучаешь. Главный момент, к которому мы были не совсем готовы длительные переезды между точками маршрута, что оказалось утомительным относительно времени, проведенного вне автомобиля.
Но это не имеет отношения к самой заявленной экскурсии.
3 октября 2017
Спасибо Евгению за организацию и спасибо Ирине, которая непосредственно провела для нас эту экскурсию ("Большое путешествие в Троодос"). Получилось прекрасное сочетание паломничества с познавательным мини-туром по Кипру. Как раз то, что мы хотели! Мы кое-что узнали новое, получили заряд положительных эмоций и ярких впечатлений. Евгению отдельное спасибо, что в дальнейшем также помог нам организовать трансфер в Аэропорт. Если ещё раз вернёмся на Кипр, то обязательно закажем ещё какую-нибудь экскурсию. Например, хотелось бы осмотреть Северный Кипр, который находится под турецкой оккупацией.
26 апреля 2017
Экскурсия очень понравилась. Маршрут был выбран идеально. Мы немного изменили его под свой интерес. Фотографии получились фантастические. Рекомендую!
17 апреля 2017
Мы получили огромное удовольствие и от самой экскурсии, и от Кипра, который открыли для себя.
Чтобы не быть голословной, вот все то, что нам особенно понравилось:
- экскурсия показала очень разный Кипр (он очень отличается от той традиционной картинки пляжного курорта, которые многие имеют): горная природа, древнейшие монастыри, старинные деревушки с местными жителями;
- духовно-культурное наполнение экскурсии: несмотря на разную степень вовлеченности в религию, все мы были под большим впечатлением от храмов и монастырей, которые мы посетили;
- информационное наполнение: мы получили массу информации начиная от исторических фактов заканчивая фактами о местном укладе из первых рук. Все сопровождалось отличным чувством юмора гида, поэтому много информации хорошо улеглось в наших головах;
- вкусно, местами пьяно) Кипрская еда и кипрское вино - это нечто;
- очень комфортные условия передвижения.
Итого: крайне рекомендую, получите массу удовольствия!
30 марта 2017
Спасибо, нам очень понравилась экскурсия. Легко, познавательно, остроумно. Скучно не было ни минуты.

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