8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Старинные монастыри и храмы Кипра:
Деревня Лефкара. Прогуляемся по старой части деревни, прославившейся благодаря своим мастерам, и познакомитесь с искусством вышивки – лефкаритика – издавна пользующимся большим спросом в Европе и Азии и ставшим объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, вы увидите и работы местных ювелиров, повторяющих вышивку в серебре. Также мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться этой удивительной прекрасной деревушкой с высоты птичьего полета.
Национальная кухня. Во время экскурсии можно будет остановиться на кофе – и я вам расскажу об особой кофейной традиции Кипра. Также, по вашему желанию, заедем в аутентичную и проверенную таверну.
Традиционная деревенская винодельня. Вы услышите о богатой винной культуре на Кипре, которой больше 5000 лет! В настоящей деревенской винодельне у вас будет возможность познакомиться с историей и технологией изготовления вина, продегустировать самые лучшие вина: традиционные сухие белые и красные вина, и знаменитую Командарию; а также приобрести понравившиеся сорта.
Смотровые площадки в горах Троодос. Наш маршрут проходит по красивейшему горному массиву Троодос (самая высокая вершина – гора Олимпус 1952 метра), вы полюбуетесь потрясающим горным пейзажем, надышитесь чистым воздухом, сделаете незабываемые фотографии и, возможно, встретите муфлона – знаменитого барана, изображенного на кипрских евроцентах.