8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старинные монастыри и храмы Кипра:

Монастырь Киккос – самый известный православный монастырь Кипра. Здесь находится единственная сохранившаяся икона, написанная с лика Богородицы при ее жизни. Вы сможете пройтись по аркадам и галереям монастыря, увидеть фрески знаменитых художников, украшающие стены и своды монастыря, приложиться к святому образу. Для паломников в монастырском храме открыт огромный зал святых мощей.

Монастырь Троодитисса – небольшой уютный старинный монастырь знаменит не только чудотворной иконой Божьей Матери “Живущей в горах Троодоса”, но и частицей Пояса Богородицы.

Церковь Киприана и Иустины в месаорийской деревне Менико посвящена одним из самых любимых и уважаемых святых на Кипре – великомученикам Киприану и Иустине. Святые являются олицетворением борьбы с темными силами. Отдельного внимания заслуживают фрески храма, недавно отреставрированные русскими художниками.

Церковь Святого Креста, где хранится частица Истинного Креста, привезенного на остров Святой Еленой в 354 году.

Деревня Лефкара. Прогуляемся по старой части деревни, прославившейся благодаря своим мастерам, и познакомитесь с искусством вышивки – лефкаритика – издавна пользующимся большим спросом в Европе и Азии и ставшим объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, вы увидите и работы местных ювелиров, повторяющих вышивку в серебре. Также мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться этой удивительной прекрасной деревушкой с высоты птичьего полета.

Национальная кухня. Во время экскурсии можно будет остановиться на кофе – и я вам расскажу об особой кофейной традиции Кипра. Также, по вашему желанию, заедем в аутентичную и проверенную таверну.

Традиционная деревенская винодельня. Вы услышите о богатой винной культуре на Кипре, которой больше 5000 лет! В настоящей деревенской винодельне у вас будет возможность познакомиться с историей и технологией изготовления вина, продегустировать самые лучшие вина: традиционные сухие белые и красные вина, и знаменитую Командарию; а также приобрести понравившиеся сорта.

Смотровые площадки в горах Троодос. Наш маршрут проходит по красивейшему горному массиву Троодос (самая высокая вершина – гора Олимпус 1952 метра), вы полюбуетесь потрясающим горным пейзажем, надышитесь чистым воздухом, сделаете незабываемые фотографии и, возможно, встретите муфлона – знаменитого барана, изображенного на кипрских евроцентах.