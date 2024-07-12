Что ещё посмотреть – экскурсии в Лимасоле

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Лимасоле на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
На машине
34 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Паломничества из любого города острова по святым местам
На машине
16 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Паломнический тур по святым местам Кипра из Лимасола
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Кипра, где история и вера переплетаются в уникальный опыт
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
На машине
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Укрощение строптивых осликов: приключение в Лимасоле
Встречайте уникальный шанс подружиться с осликами, исследовать кипрскую деревню и насладиться природой
Начало: 9:00
Завтра в 09:00
7 авг в 10:00
240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    12 июля 2024
    Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
    Спасибо огромное за замечательный день! Отличная экскурсия! Супер маршрут! Елена интересно подавала материал, прислушивалась к настроению группы. Таверна в горах
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    просто выше всяких похвал 👍🏻 дегустация местных вин прошла на Ура! Да и вообще мы увидели совершенно другой Кипр, разительно отличающийся от побережья.

  • J
    Julija
    8 июня 2024
    Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
    Отличный день получился! Елена очень знающий и приятный в общении человек. Посмотрели очень красивые и живописные места, узнали много о местных обычаях. Были на экскурсии с 2 детьми и им тоже было интересно. Спасибо!
    Отличный день получился! Елена очень знающий и приятный в общении человек. Посмотрели очень красивые и живописные
  • D
    DAVID
    6 июня 2024
    Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
    Благодарю Елену за интересную экскурсию, новый для меня, более глубокий, философский взгляд на античных героев. А за целый список рекомендованной литературы отдельная благодарность!
  • U
    Urinoff
    16 сентября 2023
    Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
    мы были очень довольны от экскурсии в лимассоле выражаем благодарность гиду счастливо
  • С
    Сергей
    25 августа 2023
    Паломничества из любого города острова по святым местам
    Елена конечно имеет большой опыт и глубокие знания в своем деле. В сочетании с явно заметным очень добрым отношением к Кипру это дает хороший эффект в восприятии экскурсии.
  • Л
    Людмила
    6 ноября 2022
    Паломничества из любого города острова по святым местам
    Благодаря этой экскурсии у нас получился отличный день. Мы увидели другой Кипр. Елена очень позитивная, если хотите зарядиться, то к ней. Поведала много интересных историй, обратила внимание на все красоты по пути. Нам очень понравилось. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    16 октября 2022
    Паломничества из любого города острова по святым местам
    Елена, благодарю Вас за очень интересную и познавательную экскурсию! Было очень душевно, тепло и просто классно! Маршрут был просто замечательным,
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    Елена подстроила программу под наше время. Так как мы были с круизным лайнером и должны были вовремя вернуться. Лена, спасибо вам огромное, вы гид от Бога!!!

  • О
    Ольга
    20 сентября 2021
    Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
    Только положительные впечатления от экскурсии. Гид Владимир слышал все наши пожелания, рассказал об особенностях жизни на Кипре. Ослики замечательные, очень
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    добрые, на ферме чисто. Мы попробовали любимое лакомство осликов стручки рожкового дерева, насладились потрясающими видами, зарядились солнцем и хорошим настроением. Я бы добавила ещё дегустацию ослиного молока на ферме. Рекомендую эту экскурсию всем туристам.

  • О
    Ольга
    15 сентября 2021
    Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
    Огромное спасибо Владимиру не только за замечательную и познавательную экскурсию по неизбитым туристическим маршрутам, но и за дружеское общение, душевное
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    тепло и за все то, что дает возможность почувствовать, словно ты приехал в гости к доброму и давнему другу детства и он показывает тебе все самое интересное. Ощущение, что мы провели время всей семьей с другом, а не просто на экскурсии. Отдельная благодарность Ольге за контактность и оперативность в общении при организации встречи. Горячо и от всего сердца рекомендую эту экскурсию, равно как и иную другую, которую проводят Владимир и Ольга))

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Что ещё посмотреть»

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Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в августе 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 350. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Лимасоле (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 57 ⭐ отзывов, цены от €240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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