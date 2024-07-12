8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Паломнический тур по святым местам Кипра из Лимасола
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Кипра, где история и вера переплетаются в уникальный опыт
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Укрощение строптивых осликов: приключение в Лимасоле
Встречайте уникальный шанс подружиться с осликами, исследовать кипрскую деревню и насладиться природой
Начало: 9:00
Завтра в 09:00
7 авг в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия12 июля 2024Спасибо огромное за замечательный день! Отличная экскурсия! Супер маршрут! Елена интересно подавала материал, прислушивалась к настроению группы. Таверна в горах
- JJulija8 июня 2024Отличный день получился! Елена очень знающий и приятный в общении человек. Посмотрели очень красивые и живописные места, узнали много о местных обычаях. Были на экскурсии с 2 детьми и им тоже было интересно. Спасибо!
- DDAVID6 июня 2024Благодарю Елену за интересную экскурсию, новый для меня, более глубокий, философский взгляд на античных героев. А за целый список рекомендованной литературы отдельная благодарность!
- UUrinoff16 сентября 2023мы были очень довольны от экскурсии в лимассоле выражаем благодарность гиду счастливо
- ССергей25 августа 2023Елена конечно имеет большой опыт и глубокие знания в своем деле. В сочетании с явно заметным очень добрым отношением к Кипру это дает хороший эффект в восприятии экскурсии.
- ЛЛюдмила6 ноября 2022Благодаря этой экскурсии у нас получился отличный день. Мы увидели другой Кипр. Елена очень позитивная, если хотите зарядиться, то к ней. Поведала много интересных историй, обратила внимание на все красоты по пути. Нам очень понравилось. Рекомендую.
- ННаталья16 октября 2022Елена, благодарю Вас за очень интересную и познавательную экскурсию! Было очень душевно, тепло и просто классно! Маршрут был просто замечательным,
- ООльга20 сентября 2021Только положительные впечатления от экскурсии. Гид Владимир слышал все наши пожелания, рассказал об особенностях жизни на Кипре. Ослики замечательные, очень
- ООльга15 сентября 2021Огромное спасибо Владимиру не только за замечательную и познавательную экскурсию по неизбитым туристическим маршрутам, но и за дружеское общение, душевное
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Что ещё посмотреть»
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Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в августе 2024
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